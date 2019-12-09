2020 Mercedes-Benz GLA'nın çizim görseli paylaşıldı

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Marka tarihinde ilk kez yapılan tamamen dijital bir dünya lansmanıyla örtüsü kaldırılacak 2020 Mercedes-Benz GLA’dan bir ipucu görseli daha geldi. Alman üretici bu kez yeni GLA’nın dış tasarımını kısmen de olsa gösteren çizim görseli paylaştı.

2020 Mercedes-Benz GLA’nın dijital dünya lansmanı 11 Aralık Çarşamba günü Türkiye saati ile 16.00’da başlayacak. Söz konusu lansman, Daimler AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Källenius ve Daimler AG Baş Tasarım Sorumlusu Gorden Wagener ev sahipliğinde gerçekleşecek.

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Mercedes-Benz kompakt otomobil ailesinin karakteristik özellikleriyle dikkat çeken yeni GLA’nın geniş hacimli, kompakt ve SUV segment araçların en iyi özelliklerini bir arada toplayarak eşsiz bir deneyim sunacağı söyleniyor.

Daha önce açıklanan bilgilere göre, 2020 Mercedes-Benz GLA selefinden 15 mm kısa olacak. Buna rağmen daha ferah bir iç mekana sahip olacağı söylenen araçta, arkadaki yolcular için sunulan diz mesafesi de artacak. Ayrıca, yeni GLA’nın yüksekliğinde de 10 cm’den fazla artış olacak. Bu sayede ön tarafta daha yüksek oturma pozisyonu ve daha fazla baş mesafesi sunulacak.

Diğer detaylarını 11 Aralık’taki lansmanda öğreneceğimiz 2020 Mercedes-Benz GLA ile ilgili tüm gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.