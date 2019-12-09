Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 Mercedes-Benz GLA'nın çizim görseli paylaşıldı

    Alman otomotiv devi, marka tarihinde ilk kez tamamen dijital bir dünya lansmanıyla tanıtacağı 2020 Mercedes-Benz GLA'nın dış tasarımını gözler önüne seren bir çizim görseli yayınladı.
    3 gün
    2,4b
    1
    15
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    2020 Mercedes-Benz GLA'nın çizim görseli paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Marka tarihinde ilk kez yapılan tamamen dijital bir dünya lansmanıyla örtüsü kaldırılacak 2020 Mercedes-Benz GLA’dan bir ipucu görseli daha geldi. Alman üretici bu kez yeni GLA’nın dış tasarımını kısmen de olsa gösteren çizim görseli paylaştı.

    2020 Mercedes-Benz GLA’nın dijital dünya lansmanı 11 Aralık Çarşamba günü Türkiye saati ile 16.00’da başlayacak. Söz konusu lansman, Daimler AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Källenius ve Daimler AG Baş Tasarım Sorumlusu Gorden Wagener ev sahipliğinde gerçekleşecek.

    Ayrıca Bkz. "Dizele veda: Yeni Golf'ün Türkiye'de dizel seçeneği olmayacak"

    Mercedes-Benz kompakt otomobil ailesinin karakteristik özellikleriyle dikkat çeken yeni GLA’nın geniş hacimli, kompakt ve SUV segment araçların en iyi özelliklerini bir arada toplayarak eşsiz bir deneyim sunacağı söyleniyor.

    Daha önce açıklanan bilgilere göre, 2020 Mercedes-Benz GLA selefinden 15 mm kısa olacak. Buna rağmen daha ferah bir iç mekana sahip olacağı söylenen araçta, arkadaki yolcular için sunulan diz mesafesi de artacak. Ayrıca, yeni GLA’nın yüksekliğinde de 10 cm’den fazla artış olacak. Bu sayede ön tarafta daha yüksek oturma pozisyonu ve daha fazla baş mesafesi sunulacak.

    Diğer detaylarını 11 Aralık’taki lansmanda öğreneceğimiz 2020 Mercedes-Benz GLA ile ilgili tüm gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Fiat S.p.A. 3 gün en beğenilen haberelectro
    Hocam senin Mercedes harici tüm markalarla alıp veremediğin ne



    Hangi markanın haberi çıksa giydiriyorsun



    Neyse gla hormonlu a serisi olmuş
    Hocam senin Mercedes harici tüm markalarla alıp veremediğin ne [resim] Hangi markanın haberi çıksa giydiriyorsun [resim] Ney...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün
    Bu arupalı araç üreticileri kadar cin yoktur. adamlar eski hatchback şazelere yay uzatıp 4 büyük teker koyup suv diye satıyor. suv nedir? Tabi hala içten yanmalı motor stoklrını nasıl bitirirm derdinde olduklrı kesin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 gün
    Arabalar 2 ye ayrılır Mercedes ve diğerleri.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    hevdidik 2 gün
    Tiguan forever.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AyKqT 3 gün
    GLA tasarım olarak beğendiğim bir araç, fakat alınabilir fiyatı maalesef yok. Yine yüksek gelirli insanların bile alırken düşüneceği bir araç olacaktır. eski kasayı bile 330 Bin TL civarında satıyorlardı. Artık bunuda 380 Bin isterler. Bu fiyat politikası ile Diğer rakipleri karşısında pek satacağını düşünmüyorum. Özellikle C5 AirCross iddalı fiyatı ve özellikleri ile ön plana çıkıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    dt1907 2 gün AyKqT
    ohaaaaaa gla 330 380 bin mi.kafayı yemişler galiba.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Çaylak_Doktor 3 gün
    Farlar volvo xc90 dan alıntı gibi
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Jwjsu 3 gün yeni yorumcu Çaylak_Doktor
    Saçma sapan yazı yazıp post kasma la ... Un. Reported
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AlmostFly 3 gün
    Bu arka far tasarımını kim yaptıysa gerçekten tam sövmelik. Bana göre arabayı çok ucuz gösteriyor, örneğin glc.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    haberelectro 3 gün
    BMW 4 yıldır tek başınaydı bu segmentte. Mercedes fena geliyor işleri zor şimdi.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Fiat S.p.A. 3 gün haberelectro
    Hocam senin Mercedes harici tüm markalarla alıp veremediğin ne



    Hangi markanın haberi çıksa giydiriyorsun



    Neyse gla hormonlu a serisi olmuş
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    TITAN +155 ProfXavier +142 Fiat S.p.A. +133 keremec +125 cengizhan72 +112 TIME +112 Ceqa +108 Jon_Kar +106 haQQo +104 kucukyenici +103
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    2369 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, yeni gla ve
    6 etiket daha 2020 mercedes gla mercedes gla dijital dünya lansmanı Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
    Facebook Sayfası258,7b
    Twitter Profili77,9b
    YouTube Kanalı261b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün En ucuz 5G telefonu Redmi K30 tanıtıldı 2 gün Ozon tabakasındaki iyileşme, iklim değişikliğini de yavaşlatıyor 2 gün RedmiBook 13 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün Ghostbusters: Afterlife fragmanı yayınlandı 2 gün Apple 28 yıl aradan sonra CES 2020 fuarında 3 gün İklim değişikliği, okyanuslardaki oksijen seviyesini düşürüyor 3 gün Yapay zekâ duvarın gerisini de görebilecek 3 gün Dünya'da üretilen Passat'ların yüzde 30'unu Türkiye alıyor 3 gün Microsoft Math Solver, yapay zekâ ile matematik problemleri çözüyor 3 gün Çin’den ABD’ye karşılık geldi: Yabancı bilgisayar ve yazılım kullanımı yasaklanıyor 3 gün Altın Küre Ödülleri'ne Netflix damga vurdu: İşte açıklanan adaylar 3 gün Intel i3 işlemcisinin Ryzen 5 3600’den iyi olduğunu iddia etti 3 gün Fortnite uygulaması Google Play mağazasına geliyor 3 gün TSMC’nin 3 nm sürecinde işler yolunda gidiyor 3 gün Oppo Reno 2Z kutu açılışı ve ön inceleme 3 gün 6 kameralı Sony Xperia 3 Geekbench testinden göz kırptı: Snapdragon 865 ve 12 GB RAM 3 gün Efsane Cuma’da en çok ziyaret edilen e-ticaret sitesi belli oldu 3 gün MediaTek yeni yonga seti sayesinde müşteri patlaması yaşayacak 3 gün Coinsbit, geleneksel kripto borsası algısını kırıyor 3 gün AB, batarya teknolojisinin araştırılması için verilecek 3.2 milyar avroluk yardımı onayladı 3 gün GÖRÜNTÜLENEN 2020 Mercedes-Benz GLA'nın çizim görseli paylaşıldı Sonraki Huawei, HarmonyOS ile gelecek olan akıllı telefonları için tarih verdi 3 gün Oppo'nun yakında tanıtacağı Reno 3 serisini resmi görselleri yayınlandı 3 gün OLED ekranlı 8 eski Huawei akıllı telefon modeli renkli "Always on Display" özelliği alacak 3 gün BMW ve Hyundai bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı 3 gün Dizele veda: Yeni Golf'ün Türkiye'de dizel seçeneği olmayacak 3 gün Deepfake videolar Snapchat platformunda 3 gün 2020 zorunlu trafik sigortası fiyatları belli oldu 3 gün Samsung’a kötü haber: Çin ilk hacimli DRAM üretimine başladı 3 gün Fortnite oyununda Rise of Skywalker heyecanı 3 gün Tesla’nın Cyberquad elektrikli ATV’si Cybertruck ile aynı tarihte piyasaya sürülebilir 4 gün Almanya’da bir kasaba, elektriği 60 dakika süreyle %100 yenilenebilir enerjiden sağladı 4 gün Wonder Woman 1984 filminden ilk fragman yayınlandı 4 gün Hubble, 'yakın ilişkideki' iki galaksinin büyüleyici fotoğrafını yakaladı 4 gün Boss’un gitar amfili kulaklığı: Waza-Air 4 gün Ripple yöneticisi, XRP'nin finansal alanda dünya genelindeki kullanımının artacağını açıkladı 4 gün Domuz ve maymun karışımı canlılar üretildi 4 gün Casper Nirvana S500'ü denedik 4 gün AMD yakın zamanda çekirdek artışına gitmeyebilir 4 gün Lösemi ve lenfoma için yeni ilaç geliştirildi 4 gün La Casa de Papel’in 4. Kısım yayın tarihi açıklandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim