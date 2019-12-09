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    Dizele veda: Yeni Golf'ün Türkiye'de dizel seçeneği olmayacak

    Yeni neslinde yalnızca 2.0 TDI dizel seçeneğine yer verilen 2020 Volkswagen Golf, Türkiye yollarına dizel motor olmadan çıkacak. İşte yeni Golf'ün Türkiye'ye geliş tarihi ve diğer detaylar:
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Dizele veda: Yeni Golf'ün Türkiye'de dizel seçeneği olmayacak
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    Portekiz’in Porto şehrinde düzenlenen sürüş etkinliğinin ardından 2020 Volkswagen Golf ile ilgili Türkiye pazarını ilgilendiren detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Gelen haberler yeni Golf’te dizel seçeneğinin olmayacağı yönünde.

    Yeni Golf Türkiye'ye ne zaman gelecek?

    Öncelikle 2020 Volkswagen Golf’ün Türkiye’ye geliş tarihiyle ilgili bilgilere bakalım. Yeni nesille birlikte donanım paketleri değişen ve yoluna Golf, Life, Style, R-Line paketleriyle devam eden 2020 Volkswagen Golf’ün Life paketi geçtiğimiz günlerde Almanya’da 27 bin 510 euro’dan başlayan fiyatlarla siparişe açılmıştı. Gelen bilgilere göre 2020 Volkswagen Golf’ün Türkiye’ye gelmesi Ağustos ayını bulacak. Ayrıca aracın fiyatının güncel modele yakın olması için çalışmalar yapıldığı da söyleniyor.

    Dizel yerine hafif hibrit

    2020 Volkswagen Golf ile ilgili en önemli detaylardan biri de motor seçenekleri. Geçtiğimiz aylarda resmi olarak tanıtılan Golf 8’in kaputu altında dizel olarak gördüğümüz tek seçenek çift AdBlue teknolojisine sahip 2.0 TDI olmuştu. Ülkemizdeki vergi uygulaması kapsamında bu motorun Türkiye’ye gelmeyeceğini zaten tahmin ediyorduk fakat bazı kesim 1.6 TDI seçeneğinin devam edeceğini düşünüyordu. Fakat Sözcü gazetesine konuşan Volkswagen Binek Araç Pazarlama Müdürü Tilbe Polat, “Yeni Golfler Türkiye’ye dizel motorsuz olarak gelecek” açıklamasında bulundu.

    Ayrıca Bkz. "2020 zorunlu trafik sigortası fiyatları belli oldu"

    2020 Volkswagen Golf, Türkiye’de 1.0 litre üç silindirli ve 1.5 litre dört silindirli benzinli motorlarla satılacak. Her iki motor seçeneğinde de eTSI adı verilen hafif hibrit sistem bulunacak. Söz konusu sistemin benzinli motorlara göre her 100 kilometrede 0.4 litre yakıt avantajı sağladığı ve emisyon değerini yüzde 10 oranında düşürdüğü söyleniyor.



    https://www.sozcu.com.tr/2019/otomotiv/yeni-golfte-dizel-motor-olmayacak-5495702/ Yorum Yaz
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    TIME 3 gün en beğenilen
    dogus otoyu, almanlari ,vwyi sevmeyebilirsini(ben de sevmiyorum) ama sinifinin referans modelini cop diyerek nitelendiremek otomobil konusunda cehaletinizi ortaya koymaktan baska bir ise yaramaz

    dogus otoyu, almanlari ,vwyi sevmeyebilirsini(ben de sevmiyorum) ama sinifinin referans modelini cop diyerek nitelendiremek otomobil konusunda cehaletinizi ort...
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    2 Yanıt Yanıtla +112
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    hareketliperde 3 gün
    Çöp :)
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    fotifoti 3 gün khytr89
    Getiremez. artık emisyondan hile yapamadığı için, downsizing ile de emisyon tutmadığı için yemiyor :) yıllarca Mazda'ya laf ettiler, yok küçük hacim yapmıyor, yok motorlar 115hp . hepsi Mazda gibi oldu :)
    Getiremez. artık emisyondan hile yapamadığı için, downsizing ile de emisyon tutmadığı için yemiyor :) yıllarca Mazda'ya laf ettiler, yok küçük hacim yapmıyor, y...
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    Yanıtla +52
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    Brother ToLGa 1 gün
    Avrupa'da emisyon kuralları sert E60 BMW 530D bile yasaklandı



    Yorumlar yine çok cahilce ki bu insanlar sizinde bulunduğunuz dünya iyice sera gazı etkisine girip yaşanmaz yer olmaktan çıkmasın derdinde
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    erkanberk 1 gün
    Dizelsiz Golf de ne biliyim tatsız tuzsuz. Yinmez öyle.
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    khytr89 2 gün
    Bos paketine 170 , dolusuna maximum 210 verebilirim, otomatik olursa 220 😊
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    Gatetrans 2 gün
    İnceleme videolarını falan izledim, araç içi falan baya güzel olmuş, dışı görüntü ufak çizgilerle hemen hemen aynı ama iç çok tatlı olmuş. Ama bir sorun var, bu araç Tr de 250bin altına satılmaz, 250bine 2. el dehşet makinalar alınır.
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    ali_0017 2 gün Gatetrans
    işin kötü yanı 250 bine sıfır bir üst segmente geçebiliyorsun.
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    Sirchade 2 gün
    2.0 TDI DSG olan da sadece 250 nm imiş :D VW dizel üretmesin zaten beceremiyor
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    commandx 2 gün Sirchade
    Şanzımana uyarlıyor sanki. Bence şanzıman üretmesin
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    ALPEREN A. 2 gün
    Dizel komple yasaklanmalı.
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    detanaoq 2 gün ALPEREN A.
    asıl seni yasaklamalı dizelde sorun yok en temiz yakıtı kullanır hatta organik olduğunda daha temizi yoktur... VAG gibi hilebaz almanlar yüzünden zararlı algısı oluşturuldu...
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    drmelihx 2 gün
    Bu karar sinif lideri golfun satislarini ciddi manada düşürür.Hafif hibrit harbiden çöpten başka bişey değil.Ülkemizde dizel,elektrik,gaz seçeneği olmayan araç sadece heves için alinir.Bence ortami kokluyorlar tepkillere göre getirecekleri versiyonlari şekillendirecekler...
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    DH Misafiri 2 gün
    Zamanında Toyota Corolla dizeli bırakıyor diye çok dalga geçmişlerdi. Ne oldu şimdi dizel trolleri Toyota'nın bir bildiği varki adamların dizeli bırakıyorlarmış. Toyota yapar diğeri ancak onun izinden gider Toyota vosvosun abisidir nokta.. Vosvos giderken TOYOTA geliyordu.. Toyota candır gerisi heyecandır bilen bilir bilmeyende kendisi gibi bilir
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    gs09gs09 2 gün
    Tüh olurmu ya bizim tdicilar napcak simdi ww kinamamiz lazim olmaz bu sene bazzatla tdi ile oglana tdi golf cekrmicekler mi yani :)
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    deoks 2 gün
    Toq kapı sesi moruq..
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