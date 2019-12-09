Dizele veda: Yeni Golf'ün Türkiye'de dizel seçeneği olmayacak

Tam Boyutta Gör

Portekiz’in Porto şehrinde düzenlenen sürüş etkinliğinin ardından 2020 Volkswagen Golf ile ilgili Türkiye pazarını ilgilendiren detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Gelen haberler yeni Golf’te dizel seçeneğinin olmayacağı yönünde.

Yeni Golf Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Öncelikle 2020 Volkswagen Golf’ün Türkiye’ye geliş tarihiyle ilgili bilgilere bakalım. Yeni nesille birlikte donanım paketleri değişen ve yoluna Golf, Life, Style, R-Line paketleriyle devam eden 2020 Volkswagen Golf’ün Life paketi geçtiğimiz günlerde Almanya’da 27 bin 510 euro’dan başlayan fiyatlarla siparişe açılmıştı. Gelen bilgilere göre 2020 Volkswagen Golf’ün Türkiye’ye gelmesi Ağustos ayını bulacak. Ayrıca aracın fiyatının güncel modele yakın olması için çalışmalar yapıldığı da söyleniyor.

Dizel yerine hafif hibrit

2020 Volkswagen Golf ile ilgili en önemli detaylardan biri de motor seçenekleri. Geçtiğimiz aylarda resmi olarak tanıtılan Golf 8’in kaputu altında dizel olarak gördüğümüz tek seçenek çift AdBlue teknolojisine sahip 2.0 TDI olmuştu. Ülkemizdeki vergi uygulaması kapsamında bu motorun Türkiye’ye gelmeyeceğini zaten tahmin ediyorduk fakat bazı kesim 1.6 TDI seçeneğinin devam edeceğini düşünüyordu. Fakat Sözcü gazetesine konuşan Volkswagen Binek Araç Pazarlama Müdürü Tilbe Polat, “Yeni Golfler Türkiye’ye dizel motorsuz olarak gelecek” açıklamasında bulundu.

Ayrıca Bkz. "2020 zorunlu trafik sigortası fiyatları belli oldu"

2020 Volkswagen Golf, Türkiye’de 1.0 litre üç silindirli ve 1.5 litre dört silindirli benzinli motorlarla satılacak. Her iki motor seçeneğinde de eTSI adı verilen hafif hibrit sistem bulunacak. Söz konusu sistemin benzinli motorlara göre her 100 kilometrede 0.4 litre yakıt avantajı sağladığı ve emisyon değerini yüzde 10 oranında düşürdüğü söyleniyor.

https://www.sozcu.com.tr/2019/otomotiv/yeni-golfte-dizel-motor-olmayacak-5495702/