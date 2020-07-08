2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nin yeni MBUX bilgi-eğlence sistemi tanıtıldı

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Son dönemdeki paylaşımlarıyla 2020 Mercedes-Benz S-Serisi’ni gündemde tutmayı başaran Alman marka, söz verdiğini gibi bugün lüks sedan modelinin yeni MBUX bilgi-eğlence sistemini görücüye çıkardı.

Özellikle kabin tarafında yepyeni bir tasarım anlayışı ve teknolojilere sahip olan 2020 Mercedes-Benz S-Serisi’nin iç mekanı büyük ekranlarla bezeli. Dolayısıyla araçla ilgili pek çok fonksiyon, eskide kalan fiziksel düğmeler yerine bu ekranlara emanet edilmiş. Yeni nesil S-Serisi’nin farları ve silecekleri eskisi gibi çalıştırılsa da, diğer fonksiyonların çoğu dokunma, kaydırma, ses ve el hareketleriyle kontrol ediliyor. Otomobilin klima kontrolleri de konsolun merkezindeki devasa ekranın alt bölümüne sabitlenmiş. Mercedes, sürücünün klima ayarları yaparken menülerle uğraşmasını istememiş.

2020 Mercedes-Benz S-Serisi’nin iç mekanında 5 tane ekran bulunuyor. Bunlar tamamen dijital gösterge ekranı, merkezdeki devasa bilgi-eğlence ekranı ve arka taraftaki diğer üç ekrandan oluşuyor. OLED teknolojisinin kullanıldığı bu ekranlar daha yeni grafiklere ve daha canlı renklere imkan tanırken, geleneksel LCD ekranlara kıyasla yüzde 30 oranında daha az enerji tüketiyor.

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Yen nesil S-Serisi’nin iç mekanındaki yeniliklerden biri de head-up display. Söz konusu donanım, navigasyon ve sürüş asistan sistemleri için artırılmış gerçeklik (AR) opsiyonuna da sahip. 10 derece yatay ve 5 derece dikey açıklık açısına sahip olan AR destekli versiyonda görüntüler sanal olarak 10 metre mesafedeymiş gibi görünüyor. Mercedes, bunun sonucunda ortaya çıkan görüntünün 77 inçlik ekrana eş değer olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra AR destekli head-up display’in aynı zamanda sinemalardaki projeksiyon cihazlarında da kullanılan gelişmiş bir teknolojiyle donatıldığı da verilen bilgiler arasında.

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Direksiyonun hemen arkasındaki sürücü ekranı göze aşina gelse de dijital gösterge panelinde de önemli yenilikler mevcut. Dört farklı ekran stili ve üç farklı mod ile kişiselleştirilebilen ekranda, 3D gözlük takmayı gerektirmeden çıplak gözle görülebilen 3D efekti bulunuyor. Bu da özel bir piksel mimarisine sahip LCD ekran ve kontrol edilebilir LCD diyafram ızgarasıyla mümkün oluyor. Ekrana entegre kamera sayesinde kendini daima sürücünün göz hareketlerine ayarlayabilen bu sistem, sürücünün ekrandaki grafikleri çıplak gözle üç boyutlu gibi görmesini sağlıyor.

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2020 Mercedes-Benz S-Serisi, söz konusu ekranlar ve head-up display dışında çok daha gelişmiş bir sesli asistana sahip. 27 dilde komutları algılayıp yerine getirebilen sistem artık yolcuların söylediği şeyleri de daha iyi anlıyor. Arka koltuklarda oturan yolcular için de geçerli olan bu durum, çeşitli mikrofonlar sayesinde mümkün olmuş. MBUX, bu mikrofonlar sayesinde sesin hangi koltuktan geldiğini de algılayabiliyor. Yolcular, kendi koltuğunun ısıtma, soğutma ve pozisyon ayarlarını sesli komut vasıtasıyla da değiştirebiliyor. Bunun yanı sıra bazı temel komutlar için artık “Hey Mercedes” şeklindeki aktif etme komutunun kullanılması gerekmiyor.

Güvenlik konusunu da ele alan Mercedes, klasik PIN girişinin yanı sıra yeni bir kimlik doğrulama metoduyla güvenliği üst seviyelerde tutmayı hedefliyor. Parmak izi, yüz ve ses tanıma olarak üç evreden oluşan bu kimlik doğrulama süreci, bireysel ayarlara erişim ve araçtan yapılacak dijital ödeme işlemleri için kullanılıyor.

Bugünkü tanıtım, 2020 Mercedes-Benz S-Serisi’ndeki teknolojiler hakkında bilgilerin paylaşılacağı dijital tanıtımların ilk oturumuydu. İkinci ve üçüncü oturumlar sırasıyla 29 Temmuz ve 12 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Yeni nesil S-Serisi ise Eylül ayında tanıtılacak.

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