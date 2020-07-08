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    Yeni Hyundai Elantra N Line'ın tasarımı ortaya çıktı

    Koreli marka, yedinci nesil Hyundai Elantra'nın N Line versiyonuna dair ilk görüntüleri paylaştı. Yeni Hyundai Elantra N Line, sportif gövde kiti ve 18 inç jantlarıyla daha agresif görünüyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Hyundai Elantra N Line'ın tasarımı ortaya çıktı
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    Yeni Hyundai Elantra’yı bu yılın ilk çeyreğinde karşımıza çıkaran Koreli marka, otomobilin sportif “N Line” versiyonu için de çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, yeni Hyundai Elantra N Line’ın tasarımına ilişkin ilk görüntüleri paylaştı.

    Yedinci nesil sedanı ilk kez N performans markasından esinlenen tasarım detaylarıyla buluşturan yeni Hyundai Elantra N Line, standart modele daha agresif bir görünüm kazandırmış. Üzerinde N Line logosu taşıyan ve daha farklı tasarıma sahip ön panjur, ok şeklinde detaylarla bezeli büyük hava girişlerine sahip agresif tampon ve daha belirgin ön splitter, yeni Hyundai Elantra N Line’ın ön yüzünde dikkat çeken tasarım unsurlarından.

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    Yeni Hyundai Elantra N Line’ın yan bölümünde gümüş-parlak siyah renk kombinasyonuna sahip 18 inçlik jantlar, marşpiyel ekleri ve yeni yan ayna kapakları göze çarpıyor. Arka tarafta ise siyah ayna kapaklarıyla uyumlu küçük bir bagaj spoyleri, daha agresif bir difüzör ve çift egzoz çıkışı bizleri karşılayan detaylardan.

    Yeni Hyundai Elantra N Line’ın teknik detayları henüz belli değil. Fakat Koreli marka geçtiğimiz Nisan ayında aracın turbo motorla geleceğini onaylamıştı. Bu da i30 N Line’daki 1.6 litre dört silindirli turbo benzinli üniteyi akıllara getiriyor. Söz konusu otomobilde 201 beygir güç ve 264 Nm tork üreten motor, gücünü 6 ileri manuel veya 7 ileri çift kavramalı şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere iletiyor.

    Yeni Hyundai Elantra N Line ile ilgili tüm detayları önümüzdeki aylarda öğreneceğiz. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



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    masterap (oğuzhan ) 1 gün en beğenilen internetcokguzel
    Senin gozler yorulmus hocam, aksine estetik ve sade cizgiler kullanilmis
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    internetcokguzel (standart kullanıcı) 1 gün masterap
    :) ön panjura bakarken vertigom nüksetti o derece.
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    lojistisyen 1 gün masterap
    Sade çizgiler mi kullanılmış
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    x2yk (x y) 1 gün
    Süper süper olmuş, kaputtaki 4 çizgi 2 çizgide bırakılsa idi çok daha güzel olurdu. Keskin ve uzay tasarımı çizgiler her zaman dikkat çekici ve iyi görünür.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    por favor (ssena arıkuşu) 5 sa.
    Gördüğüm en güzel tasarımlardan birisi. Asalet akıyor.
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    DH Misafiri 6 sa.
    Otomobil tasarımları uçarken, ülkemizde firmaların fahiş kâr ve her ay kazık zamlarına eş fiyatına misli vergide binince biz sadece bakarız
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    FurkanEmir411 23 sa.
    Bunu beğenmeyinlerin akşam instagramda airli civiclere bakıp dibinin düştüğüne yemin edebilirim.
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    MERNEPTAH 1 gün
    tasarım çok iyi
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    AlmostFly 1 gün
    Harika bir tasarım olmuş. Çok beğendim
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    tefennili (mehmet maltepe) 1 gün
    Çok şık bir araç olmuş, çok beğendim.
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    balcis 1 gün
    ön ızgara sportif olması adına bol bol çizgiler içeriyor. yetmezmiş gibi fren hava girişleri de öyle. kaput üstünde de çizgiler var. hatlar sade ama detaylar değil.
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    Musty3535123 1 gün
    arka çok güzelde önü beyenmedim. ızgara olmamış.
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    DH Misafiri 1 gün
    2020 modeli var bende, bunu görünce araçdan soğudum bu nasıl bir makina.
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    x2yk (x y) 1 gün
    Süper süper olmuş, kaputtaki 4 çizgi 2 çizgide bırakılsa idi çok daha güzel olurdu. Keskin ve uzay tasarımı çizgiler her zaman dikkat çekici ve iyi görünür.
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    5310 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, 2021 hyundai elantra n line ve
    3 etiket daha hyundai elantra Hyundai Bilim ve Teknoloji
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