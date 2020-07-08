Yeni Hyundai Elantra N Line'ın tasarımı ortaya çıktı

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Yeni Hyundai Elantra’yı bu yılın ilk çeyreğinde karşımıza çıkaran Koreli marka, otomobilin sportif “N Line” versiyonu için de çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, yeni Hyundai Elantra N Line’ın tasarımına ilişkin ilk görüntüleri paylaştı.

Yedinci nesil sedanı ilk kez N performans markasından esinlenen tasarım detaylarıyla buluşturan yeni Hyundai Elantra N Line, standart modele daha agresif bir görünüm kazandırmış. Üzerinde N Line logosu taşıyan ve daha farklı tasarıma sahip ön panjur, ok şeklinde detaylarla bezeli büyük hava girişlerine sahip agresif tampon ve daha belirgin ön splitter, yeni Hyundai Elantra N Line’ın ön yüzünde dikkat çeken tasarım unsurlarından.

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Yeni Hyundai Elantra N Line’ın yan bölümünde gümüş-parlak siyah renk kombinasyonuna sahip 18 inçlik jantlar, marşpiyel ekleri ve yeni yan ayna kapakları göze çarpıyor. Arka tarafta ise siyah ayna kapaklarıyla uyumlu küçük bir bagaj spoyleri, daha agresif bir difüzör ve çift egzoz çıkışı bizleri karşılayan detaylardan.

Yeni Hyundai Elantra N Line’ın teknik detayları henüz belli değil. Fakat Koreli marka geçtiğimiz Nisan ayında aracın turbo motorla geleceğini onaylamıştı. Bu da i30 N Line’daki 1.6 litre dört silindirli turbo benzinli üniteyi akıllara getiriyor. Söz konusu otomobilde 201 beygir güç ve 264 Nm tork üreten motor, gücünü 6 ileri manuel veya 7 ileri çift kavramalı şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere iletiyor.

Yeni Hyundai Elantra N Line ile ilgili tüm detayları önümüzdeki aylarda öğreneceğiz. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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