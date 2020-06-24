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    2020 Opel Mokka, yepyeni tasarım ve teknolojilerle geldi

    Şimdiye dek ipucu görselleri vasıtasıyla parça parça gördüğümüz 2020 Opel Mokka üzerindeki örtü tamamen kalktı. Alman marka, yeni Mokka'nın elektrikli versiyonu 2020 Mokka-e'yi görücüye çıkardı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Opel Mokka, yepyeni tasarım ve teknolojilerle geldi
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    Opel, baştan aşağı yenilediği kompakt crossover modeli 2020 Mokka üzerindeki örtüyü sonunda kaldırdı. Yeni Opel Mokka, Mokka-e adı verilen tamamen elektrikli versiyonuyla karşınızda.

    2020 Opel Mokka için aslında markanın yeni tasarım dilini de beraberinde getirdi diyebiliriz. Zira yeni Mokka’nın ön bölümünde logo, ızgara ve farların tek bir çerçeve içerisinde bütün olarak ele alındığı “Vizor” isimli bir tasarım söz konusu ve bu yeni tasarım, markanın gelecek modellerinde de karşımıza çıkacak. 2020 Opel Mokka’da LED farlar standart, IntelliLux LED matrix farlar ise opsiyon olarak tercih edilebiliyor.

    Gövde rengi ve siyah tavan arasındaki bağlantıyı krom şeritle sağlayan 2020 Opel Mokka’nın motor kaputu ve yan ayna kapakları da karanlık tarafa geçmiş. Tampon, çamurluk ve eteklerde siyah plastik eklentilere yer verilen elektrikli Mokka’nın 18 inç çaplı yeni jantları da sportif tasarımını desteklemiş. 2020 Opel Mokka’nın arka bölümünde ise ön farlarla uyumlu grafiklere sahip ince stop grubu ve siyah bagaj spoyleri görmekteyiz. Yeni Mokka’nın genel tasarımına baktığımızda sade ve akıcı çizgilere sahip olduğunu söylemek mümkün.

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    Ayrıca Bkz. "2020 Volkswagen Arteon tanıtıldı: Station wagon gövde tipi, güçlü R versiyon ve plug-in hibrit motor"

    2020 Opel Mokka’nın iç mekanında da iki büyük ekranın aynı çerçevede yer aldığı bir bütünlük söz konusu. Pure Panel adı verilen bu yeni nesil dijital kokpit, yine ilk kez 2020 Opel Mokka’da karşımıza çıkıyor. Dikey hava menfezlerinin arasına sıkıştırılan bu panel, üst versiyonlarda 12 inç dijital gösterge ekranı ve 10 inç bilgi-eğlence sisteminden oluşuyor. Klima ayarlarının fiziksel düğmelerle yapıldığı alanda kablosuz şarj ünitesinin yanı sıra parlak siyah ve krom detaylar dikkat çekiyor. Koltuklarda da Alcantara veya deri döşeme seçenekleri mevcut.

    2020 Opel Mokka, yepyeni tasarım ve teknolojilerle geldi
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    PSA’nın CMP platformu üzerine inşa edilen 2020 Opel Mokka, tampondan tampona 4150 mm uzunluğuyla selefinden 125 mm daha kısa bir araç. Buna rağmen, kompakt crossover’ın aks mesafesinde eskiye göre 2 mm artış yaşanmış. 350 litre bagaj hacmi sunan yeni Mokka, önceki jenerasyona kıyasla sadece 6 litre kayıp yaşamış. 10 mm genişleyen yeni Mokka’nın selefine kıyasla 120 kg daha hafif olduğunu da belirtelim. Bu arada, elektrikli Mokka-e, zemine paralel biçimde uzanan batarya mimarisi sayesinde yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip.

    2020 Mokka-e’de 100 kW (136 beygir) ve 260 Nm tork üreten elektrik motoru bulunuyor. 50 kWh bataryaya sahip olan Mokka-e, WLTP’ye göre dolu batarya ile 322 kilometre sürüş menzili sunuyor. Söz konusu değer, Normal, Eco ve Sport modları arasında Normal sürüş modu için geçerli. Alman marka, Eco modunda menzili biraz daha artırmanın mümkün olduğunu belirtiyor. 2020 Mokka-e’nin maksimum hızının 150 km/s ile sınırlandırıldığını ve 100 kW hızlı şarj desteği ile bataryanın 30 dakikada yüzde 80 doluma ulaşabildiğini de belirtelim.

    180 derece panorama geri görüş kamerası, trafik işareti tanıma, aktif şerit takip sistemi ve Stop & Go fonksiyonuna sahip gelişmiş hız sabitleme gibi teknolojilere sahip olacak 2020 Opel Mokka, elektrikli versiyonun yanı sıra dizel ve benzinli motorlarla da tercih edilebilecek. Fakat yaz sonuna doğru satışa sunulacak yeni Mokka ilk etapta yalnızca elektrikli olarak satılacak. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    cartilago arytenoidea (abcd abcd) 6 dk.
    Opel iyi hoş güzel araba yapıyorsun da şu geniş yüzeylerde piano black kullanmayı bırak artık. 2006 corsadan beri 15 yıl geçti hala anlamadınız ÇİZİLİYORLAR.
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    mert1907 (Mert Karakoç) 11 dk.
    Tasarımı hoşuma gitti.
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    tavernac1 36 dk.
    Ben beğendim fiyatı da mantıklı olursa alınır.
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    xamaximax (Hasan ) 50 dk.
    araba güzel alınır bu 2008de güzel ama
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 sa. (düzenlendi)
    Batarya biraz kucuk mu diyecektim fakat Mazda Mx-30'dan neredeyse %50 daha fazlaymis.



    On tasarim Chevrolet Camaro'yu andirdi.



    İc tasarim cok guzel, dis tasarim tek renkli daha olgun duracaga benziyor.



    %15 OTV ile ne olur bakalim.
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    Moueson 1 sa.
    Opel o kadar arada kalmış bir marka ki ne kendine has bir tasarımı nede ruhu var . Buda oyuncak araba gibi olmuş zaten
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    erencanyaman 1 sa. yeni yorumcu
    araba dış görünüş olarak güzel. Fiyatı da belli olsa da bakalım ne kadar bakacaz
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