2020 Volkswagen Arteon tanıtıldı: Station wagon gövde tipi, güçlü R versiyon ve plug-in hibrit motor

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Son dönemde hem sızdırılan fotoğraflarıyla hem de ipucu görselleriyle sıkça karşımıza çıkan 2020 Volkswagen Arteon nihayet yüzünü gösterdi. Makyajlanan model, yeni gövde tipi ve şarj edilebilir hibrit versiyonu da beraberinde getirdi.

2020 Volkswagen Arteon’un dış tasarımında küçük dokunuşlar yapılmış. Yenilenen farlar ve bu farları ızgara üzerinde birleştiren LED şerit, Arteon’daki yenilikler arasında. Bunun yanı sıra Arteon’un ızgara tasarımı ve tamponu yeniden elden geçirilmiş. Bahsettiğimiz son parçanın donanım seviyesine göre farklı bir dizayna sahip olması sağlanmış. Arka tarafta ise yeni grafiklere sahip karartılmış stop grubu, krom detaylar ve yeni difüzörle çevrelenmiş spor egzoz sistemi makyajlı Arteon’da dikkat çeken detaylardan.

Arteon Shooting Brake

Elbette makyaj operasyonunun en büyük getirilerinden biri Arteon Shooting Brake versiyonu. Sportif bir station wagon olarak karşımıza çıkan araç, Volkswagen tasarım şefi Marco Pavone’a göre B sütunundan itibaren kendine has bir tasarıma sahip ve arka çamurlukları standart modele göre daha geniş. Söz konusu iki gövde tipinin yükseklik hariç olmak üzere boyutları birbiriyle aynı. Bagaj hacmi konusunda ise Arteon Shooting Brake, arka koltuklar katlandığında 1632 litreye kadar çıkabiliyor. Standart versiyonda ise bu değer 1557 litre.

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Yenilenen iç mekan ve teknolojiler

Gelelim 2020 Volkswagen Arteon’un iç mekanına. Burada Alman üreticinin deyimiyle “kişiye kendini çok daha özel hissettirecek” şekilde revize edilmiş bir kokpit karşımıza çıkıyor. Markanın yeni logosunu üzerinde taşıyan yeni direksiyon, yeniden tasarlanan hava menfezleri ve klima kontrolleri bu alanda göze çarpan değişimler. Kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip yeni MIB3 bilgi-eğlence sisteminin kontrol edildiği ekranın boyutu da donanım seviyesine göre 8 ile 9.2 inç arasında değişiyor.

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Bunların yanı sıra, 10.25 inç dijital gösterge paneli, 30 renkli ambiyans aydınlatması, kablosuz şarj ünitesi ve 700 watt harman/kardon premium ses sistemi de 2020 Volkswagen Arteon’un iç mekanındaki yeniliklerden. Teknoloji tarafında ise makyajlı Arteon’un “Travel Assist” opsiyonuna kavuştuğunu görüyoruz. Markanın diğer modellerinden aşina olduğumuz bu sistem, 210 km/s hıza kadar yarı otonom sürüş imkanı sunuyor. Bunun yanı sıra, geri görüş kamerasının bilgi-eğlence ekranına yansıyan görüntüsü de 90 dereceden 170 dereceye yükseltilmiş.

2020 Arteon motor seçenekleri

2020 Volkswagen Arteon ailesinin motor seçeneklerine baktığımızda yeni şarj edilebilir hibrit ünite dikkatimizi çekiyor. Söz konusu versiyonla ilgili “uzun saf elektrikli menzil” şeklinde konuşan Alman marka, henüz bu menzilin ne kadar olduğundan bahsetmedi. Fakat hibrit Arteon’daki sistemin 156 beygirlik 1.4 TSI ünite, 85 kW’lık elektrik motoru ve 13 kWh’lık bataryadan meydana geldiğini biliyoruz. Bu sayede toplamda 218 beygir güce sahip olan ve eHybrid olarak adlandırılan sistem, 6 ileri ıslak kavramalı DSG şanzımanla kombine edilmiş.

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2020 Volkswagen Arteon’un kaputu altındaki diğer seçenekler arasında 150 beygirlik 1.5 litre TSI’ın yanı sıra 190 ve 280 beygirlik 2.0 litre TSI seçenekleri bulunuyor. Bu benzinli versiyonların sadece 280 beygirlik olanında 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemi mevcut, diğerleri ise önden çekişli. Dizel tarafında ise 150 ve 200 beygirlik 2.0 litre TDI Evo motor tercih edilebilecek. Bu tarafta da yine sadece güçlü versiyonda 4Motion seçeneği bulunacak. Bahsi geçen tüm motorların 7 ileri DSG ile kombine edildiğini de belirtelim.

2020 Volkswagen Arteon ailesinin en tepesinde “R” versiyonunu görmekteyiz. Diğer versiyonlara göre daha agresif tasarımıyla dikkat çeken Arteon R’ın kaputu altında 320 beygir ve 420 Nm tork üreten 2.0 litre TSI ünite bulunacak. Arteon Shooting Brake versiyonuyla da tercih edilebilen bu güçlü seçenekte 7 ileri DSG ve R Performance Tork Yönlendirme özelliğine sahip 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemi mevcut.

Makyajlı 2020 Volkswagen Arteon’un satışa sunulacağı tarih ve fiyatı ise henüz belli değil.

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