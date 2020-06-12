2020 Porsche Cayenne GTS modelleri tanıtıldı

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Geçtiğimiz günlerde tanıtım için hazırlanan görselleri sızdırılan 2020 Porsche Cayenne GTS modelleriresmi olarak tanıtıldı.

Hem SUV hem de coupe-SUV formunda satın alınabilen Cayenne GTS, selefindeki çift turbo 3.6 litre V6 yerine çift turbo 4.0 litre V8 üniteden güç alıyor. Söz konusu ünite 460 beygir ve 620 Nm tork üretiyor, yani değerlerde 20 beygir ve 20 Nm artış söz konusu. Bu değerler, Cayenne GTS’in Sport Chrono paketiyle birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 4.5 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Aracın maksimum hızı ise 270 km/s ile sınırlandırılmış.

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Performans odaklı güncellemeleri motorla sınırlı kalmayan 2020 Porsche Cayenne GTS’te, yerden yüksekliği 20 mm aşağı çeken spor süspansiyon mevcut. Bunun yanı sıra Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) ve elektronik arka diferansiyel kilidiyle birlikte çalışan Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) da standart özellikler arasında. Müşteriler ayrıca Porsche dinamik şasi kontrol, arka aks yönlendirme sistemi ve üç kademeli havalı süspansiyon gibi opsiyonları da tercih edebiliyor.

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2020 Porsche Cayenne GTS’in Sport Design paketinde siyah yan aynalar ve spoyler gibi detaylar, yüksek frekans sese sahip spor egzoz sistemi ve 21 inç RS Spyder Design jantlar standart olarak sunuluyor. Frenleme sisteminde ise kırmızı kaliperlerle birlikte önde 390 mm, arkada ise 358 mm dökme demir fren diskleri görev yapıyor. Müşteriler ayrıca ek ücret karşılığında tungsten karbür kaplamalı veya seramik kompozit frenleri de tercih edebiliyor.

2020 Porsche Cayenne GTS’in Almanya’daki başlangıç fiyatı 114.087 euro. Coupe-SUV versiyon ise 118.490 euro’dan başlıyor.

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