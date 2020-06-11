Makyajlı Jaguar XE Türkiye'de satışa sunuldu

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Geçirdiği hafif makyajla yenilenen Jaguar XE Türkiye’de satışa sunuldu. Markanın D segmentindeki şık modeli Jaguar XE fiyatı 720.011 TL’den başlıyor.

Makyajlı Jaguar XE, markanın spor otomobil modeli F-Type’dan esinlenen tasarım dokunuşlarıyla sportif görünümünü kuvvetlendirdi. Aerodinamiği kuvvetlendirmek için daha geniş bir ön panjura kavuşan XE, yatay J harfi şeklindeki LED gündüz farlarıyla geniş ve kaslı bir duruş sergiliyor. Arka tarafta ise yeni tampon ve yeni LED stoplar dikkat çekiyor.

Makyajlı Jaguar XE’yi daha sportif bir karaktere büründüren R-Dynamic tasarım paketinde ise uçak kanatlarından esinlenerek özel olarak işlenmiş yüzeyler, siyah renkli arka difüzör ve yeni jant seçenekleri sunuluyor. İç kısımda özel dikişli spor koltuklar, mat krom renkli vites değiştirme kulakçıkları ve R-Dynamic sırt amblemleri ile sportif his tam anlamıyla yaşatılıyor.

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Sürücülere iç mekanda pek çok değişiklik sunan yeni Jaguar XE'de, Jaguar'ın iki kişilik spor otomobili F-TYPE'da kullanılan SportShift'in yanı sıra, JaguarDrive Control butonu sunulan özellikler arasında yer alıyor. Yeni direksiyon simidi ve gösterge panelinde Jaguar'ın ilk tamamen elektrikli modeli I-PACE'den izler taşıyan yeni Jaguar XE, aynı zamanda en akıllı bağlantı sistemlerini de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, Touch Pro Duo bilgi-eğlence sistemi ve kablosuz şarj teknolojisi de yeni Jaguar XE'de standart olarak sunuluyor.

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Yeni Jaguar XE'nin hafif alüminyum gövde yapısı otomobilin çevik yol tutuşu, güvenliği ve verimliliğinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Alüminyum, gövdenin yüzde 75’ini oluşturuyor ve dinamik yol tutuş ile performansı birleştiriyor.

XE'nin segmentinde öne çıkmasını sağlayan dört tekerlekten çekiş sistemi, Intelligent Driveline Dynamics teknolojisi ile tüm hava koşullarında performansı ve çekişi artırırken, Yeni Jaguar XE'nin arkadan itişli bir otomobilin sürüş keyfini de korumasını sağlıyor. Yeni Jaguar XE, verimli 2.0 litrelik 180 BG ve 430 Nm tork üreten Ingenium dizel motoruyla ülkemizde sunuluyor.

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