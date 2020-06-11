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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makyajlı Jaguar XE Türkiye'de satışa sunuldu

    Markanın spor otomobil modeli F-Type’dan esinlenen tasarım dokunuşlarıyla sportif görünümünü kuvvetlendiren makyajlı Jaguar XE'nin Türkiye fiyatı ve özellikleri haberimizde.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı Jaguar XE Türkiye'de satışa sunuldu
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    Geçirdiği hafif makyajla yenilenen Jaguar XE Türkiye’de satışa sunuldu. Markanın D segmentindeki şık modeli Jaguar XE fiyatı 720.011 TL’den başlıyor.

    Makyajlı Jaguar XE, markanın spor otomobil modeli F-Type’dan esinlenen tasarım dokunuşlarıyla sportif görünümünü kuvvetlendirdi. Aerodinamiği kuvvetlendirmek için daha geniş bir ön panjura kavuşan XE, yatay J harfi şeklindeki LED gündüz farlarıyla geniş ve kaslı bir duruş sergiliyor. Arka tarafta ise yeni tampon ve yeni LED stoplar dikkat çekiyor.

    Makyajlı Jaguar XE’yi daha sportif bir karaktere büründüren R-Dynamic tasarım paketinde ise uçak kanatlarından esinlenerek özel olarak işlenmiş yüzeyler, siyah renkli arka difüzör ve yeni jant seçenekleri sunuluyor. İç kısımda özel dikişli spor koltuklar, mat krom renkli vites değiştirme kulakçıkları ve R-Dynamic sırt amblemleri ile sportif his tam anlamıyla yaşatılıyor.

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    Makyajlı Jaguar XE Türkiye'de satışa sunuldu
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    Sürücülere iç mekanda pek çok değişiklik sunan yeni Jaguar XE'de, Jaguar'ın iki kişilik spor otomobili F-TYPE'da kullanılan SportShift'in yanı sıra, JaguarDrive Control butonu sunulan özellikler arasında yer alıyor. Yeni direksiyon simidi ve gösterge panelinde Jaguar'ın ilk tamamen elektrikli modeli I-PACE'den izler taşıyan yeni Jaguar XE, aynı zamanda en akıllı bağlantı sistemlerini de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, Touch Pro Duo bilgi-eğlence sistemi ve kablosuz şarj teknolojisi de yeni Jaguar XE'de standart olarak sunuluyor.

    Ayrıca Bkz. "2020 Peugeot 308, markanın i-Cockpit tasarımına geçiş yaptı"

    Yeni Jaguar XE'nin hafif alüminyum gövde yapısı otomobilin çevik yol tutuşu, güvenliği ve verimliliğinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Alüminyum, gövdenin yüzde 75’ini oluşturuyor ve dinamik yol tutuş ile performansı birleştiriyor.

    XE'nin segmentinde öne çıkmasını sağlayan dört tekerlekten çekiş sistemi, Intelligent Driveline Dynamics teknolojisi ile tüm hava koşullarında performansı ve çekişi artırırken, Yeni Jaguar XE'nin arkadan itişli bir otomobilin sürüş keyfini de korumasını sağlıyor. Yeni Jaguar XE, verimli 2.0 litrelik 180 BG ve 430 Nm tork üreten Ingenium dizel motoruyla ülkemizde sunuluyor.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    me.ke (mehmet koç) 43 dk.
    Jaguar ı hep beğenmişimdir ama Alfa Romeo Giulia bence çok daha güzel ve daha ucuz...
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    felisleo2 (doğan ) 1 sa.
    XF 2013 modeli vardı bende, keyifli araç. 200 bine satmıştım. şu an fiyatını duymak istemiyorum :D
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    musetea 1 sa.
    Ne BMW 4 ne Audi A4. Gerçekten güzel bi araba
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    masterap (oğuzhan ) 1 sa.
    bu araba ne ara 720bin tl olmuş. ikinci elleri 250-300bin tl iken takip ediyordum
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    ozmenakif (Akif Özmen) 1 sa.
    720 binden başlıyor.... Milyoner olmak bile bir şey ifade etmiyor artık. Bir araba 1 milyon olmuş
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