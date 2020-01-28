2020 Seat Leon tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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2020 Seat Leon’un tasarımını dün sızdırılan fotoğraflar sayesinde daha önce görmüştük. Şimdi sıra geldi diğer detayları öğrenmeye. 2020 Seat Leon, beş kapılı hatchback ve station wagon versiyonlarıyla karşınızda duruyor.

MQB platformuna geçiş yaparak yeni Golf ve Octavia’nın platform ikizi olan 2020 Seat Leon’un uzunluğu 4,368 mm, genişliği 1,800 mm, yüksekliği 1,456 mm, aks mesafesi ise 2,686 mm olarak ölçülüyor. Bu da yeni nesil Leon’un selefine kıyasla 86 mm daha uzun ve 50 mm daha fazla aks mesafesine sahip olduğu anlamına geliyor. Yükseklik ve genişlik ise güncel modele kıyasla biraz azalmış.

2020 Seat Leon, iç mekan tasarımında yeni Golf’ün yolundan gitmiş fakat kendi karakterini ortaya koymayı da başarmış. Oldukça sportif görünen üç kollu direksiyonun hemen arkasında 10.25 inç dijital gösterge paneli, ortada ise 8 veya 10 inç boyutlarında tercih edilebilen bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Altıgen tasarıma sahip hava menfezleri, orta konsolda yer alan USB girişleri, kablosuz şarj ünitesi, start-stop düğmesi ve küçük vites anahtarı da yeni Leon’un kabininde dikkat çeken detaylar arasında.

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Yeni platforma geçişle birlikte, 2020 Seat Leon’un station wagon versiyonundaki bagaj hacmi selefine kıyasla 30 litre artarak 617 litreye yükselmiş. Hatchback versiyonun bagaj hacmi ise 380 litrede kalarak ne artmış ne de azalmış.

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2020 Seat Leon motor seçenekleri

Gelelim 2020 Seat Leon’un kaputu altındaki seçeneklere. Söz konusu seçenekler arasında 90 ve 110 beygirlik güç çıkışlarına sahip 1.0 litre üç silindirli TSI, 130 ve 150 beygirlik güç çıkışlarına sahip 1.5 litre TSI ve 190 beygir güç üreten 2.0 litre dört silindirli TSI motorlar bulunuyor. Yeni Seat Leon’un dizel tarafında ise 115 ve 150 beygir güç seçeneklerine sahip 2.0 litre TDI motor yer alıyor.

2020 Seat Leon, satışa sunulduğu pazara bağlı olarak CNG’li (sıkıştırılmış doğal gaz) bir versiyona da sahip olacak. 130 beygir güç üreten 1.5 litre TSI motorun kullanılacağı CNG’li Leon, gövdesinde bulunan üç adet CNG tankı sayesinde 440 kilometre yol kat edebilecek. Tanklardaki yakıt bittiğinde ise benzine geçiş otomatik olarak gerçekleşecek.

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2020 Seat Leon’da plug-in hybrid (şarj edilebilir hibrit) versiyon da bulunacak. Seat Leon PHEV’in güç aktarma organları, yeni Golf ve Octavia’da olduğu gibi 1.4 litre TSI, bir elektrik motoru ve 13 kWh’lık batarya paketinden meydana gelecek. Bu kombinasyon sayesinde 204 beygir güce kavuşan yeni Leon, saf elektrik modunda 60 kilometre ilerleyebilecek. 2020 Seat Leon, 1.0 litre ve 1.5 litre TSI motorlar üzerine kurulu, 48V hafif hibrit versiyonlarla da satılacak.

2020 Seat Leon, sürücü asistan teknolojileri bakımından da oldukça zengin bir otomobil olacak. Adaptif hız sabitleyici, dinamik şasi kontrol sistemi, yarı otonom sürüş asistanı “Travel Assist” ve Emergency Assist 3.0 bu teknolojiler arasında dikkat çeken detaylardan. 2020 Seat Leon, yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacak. Aracın fiyatı da ilerleyen zamanlarda belli olacak.

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