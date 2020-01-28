Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili yeni açıklama ve hafif ticari araç sürprizi

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TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, şirketin genel merkezinde düzenlenen bir toplantıda yerli otomobille ilgili merak edilen detayları anlattı. Düzenlenen toplantıda, yerli otomobilin fabrika yatırımı ve üretim süreci gibi konu başlıkları ele alındı.

Yerli otomobilin fiyatı hakkında açıklama

Yerli otomobille ilgili en çok merak edilen konulardan biri şüphesiz ki aracın fiyatı. Bu önemli konuya rakam vermeden değinen Karakaş, satış fiyatının piyasadaki içten yanmalı motorlu C-SUV modellerle rekabet edebilir düzeyde olacağını belirtti. Bu segmentteki araçların 250-300 bin TL civarında fiyatlara sahip olduğunu hesaba katarsak, bu açıklama sonrasında yerli otomobilin de bu fiyat aralığında satılmasını bekleyebiliriz. Karakaş, henüz ön satış düşünmediklerinin de altını çizdi.

Fabrikanın temeli Mayıs’ta atılacak

Yerli otomobil modellerinin üretileceği fabrikayla ilgili de konuşan TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, fabrika inşaatı için çalışmalara başladıklarını, önümüzdeki Mayıs ayında temel atılacağını dile getirdi. Kaba inşaatın 12 ay süreceğini öngördüklerini belirten Karakaş, kurulacak fabrikanın akıllı fabrika konseptinde olacağına dikkat çekti. Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın iki binadan oluşan ikonik bir tasarıma sahip olacağını da sözlerine ekledi.

Elektrikli hafif ticari araç sürprizi

Gürcan Karakaş, “2022 yılı itibariyle ön üretim araçlarımızı bantlardan indireceğiz. 22 milyar TL’lik yatırımla, yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak fabrikamızda 2032 yılına kadar 1 milyon aracı bantlardan indirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Ürün portföyü hakkında da çeşitli bilgiler paylaşan Karakaş, 2030’a kadar üretilecek modeller arasında yer alan MPV’nin aynı zamanda hafif ticari araç olarak da üretilebileceğini dile getirdi.

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Marka ismi ne zaman belli olacak?

Yerli otomobilin marka isminin belirlenmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Gürcan Karakaş, bu konudaki nihai kararın sonbaharda açıklanacağını dile getirdi. TOGG CEO’su, “Sadece Türkiye’de değil global ölçekte de kabul edilebilir bir isim olmasını hedefliyoruz. Norveç, Almanya, Rusya, Fransa ve Türkiye’de araştırmalar yapıyoruz. Potansiyel marka isimleri arasında TOGG da var” dedi. Zira yerli otomobilin tanıtılmasının ardından pek çok kişi “TOGG” ismini beğenmişti.

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Şarj altyapısı hazır olacak

Elektrikli otomobil denince, şarj altyapısının yeterli olup olmadığı akla ilk gelen konulardan biri oluyor. Bu konuya da değinen TOGG CEO’su, şarj altyapısı konusunda Norveç, Almanya, Fransa, İngiltere, ABD ve Çin’i yakından incelediklerini belirtti. Karakaş, “Şarj altyapısı 2022’de hazır olacak. TOGG olsun olmasın 2022’de Türkiye elektrikli araç dönemine girecek ve şarj altyapısını oluşturacak. Çünkü içten yanmalı motora sahip araçlar için pazar yüzde 50’nin altına inecek” şeklinde konuştu.

Gürcan Karakaş, 2022 yılında şehirler arası yollarda her 80 kilometrede bir şarj istasyonu olacağını, şehir içinde ise otoparklara şarj istasyonu kurulacağını aktardı.

Yerli otomobil için hangi şirketlerle çalışılıyor?

Yerli otomobil denince akla ilk gelen isimlerden biri Pininfarina. Zira tanıtılan modellerin tasarımında Pininfarina imzası bulunuyor. Karakaş, İtalyan şirketle yapılan anlaşmanın şimdilik gelecek modelleri kapsamadığını fakat Pininfarina ile yola devam etmenin mümkün olduğunu dile getirdi. Araç entegrasyonu konusunda teknoloji partneri olarak Alman mühendislik firması EDAG’ı seçtiklerini, otonom sürüş sistemleri konusunda Continental, elektrik motoru konusunda da Bosch ile çalıştıklarını belirtti. TOGG CEO’su, pil hücresi ve modülü dışarıdan alıp, bataryanın paketlemesini Türkiye’de yapacaklarını da sözlerine ekledi.

https://www.haberturk.com/yerli-otomobil-ile-ilgili-fiyat-aciklamasi-2564716-ekonomi

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