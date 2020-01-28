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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili yeni açıklama ve hafif ticari araç sürprizi

    TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobille ilgili merak edilen detayları şirketin genel merkezinde düzenlenen toplantıda anlattı. Fabrikadan şarj altyapısına kadar tüm açıklamalar haberimizde:
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili yeni açıklama ve hafif ticari araç sürprizi
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    TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, şirketin genel merkezinde düzenlenen bir toplantıda yerli otomobille ilgili merak edilen detayları anlattı. Düzenlenen toplantıda, yerli otomobilin fabrika yatırımı ve üretim süreci gibi konu başlıkları ele alındı.

    Yerli otomobilin fiyatı hakkında açıklama

    Yerli otomobille ilgili en çok merak edilen konulardan biri şüphesiz ki aracın fiyatı. Bu önemli konuya rakam vermeden değinen Karakaş, satış fiyatının piyasadaki içten yanmalı motorlu C-SUV modellerle rekabet edebilir düzeyde olacağını belirtti. Bu segmentteki araçların 250-300 bin TL civarında fiyatlara sahip olduğunu hesaba katarsak, bu açıklama sonrasında yerli otomobilin de bu fiyat aralığında satılmasını bekleyebiliriz. Karakaş, henüz ön satış düşünmediklerinin de altını çizdi.

    Fabrikanın temeli Mayıs’ta atılacak

    Yerli otomobil modellerinin üretileceği fabrikayla ilgili de konuşan TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, fabrika inşaatı için çalışmalara başladıklarını, önümüzdeki Mayıs ayında temel atılacağını dile getirdi. Kaba inşaatın 12 ay süreceğini öngördüklerini belirten Karakaş, kurulacak fabrikanın akıllı fabrika konseptinde olacağına dikkat çekti. Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın iki binadan oluşan ikonik bir tasarıma sahip olacağını da sözlerine ekledi.

    Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili yeni açıklama ve hafif ticari araç sürprizi

    Elektrikli hafif ticari araç sürprizi

    Gürcan Karakaş, “2022 yılı itibariyle ön üretim araçlarımızı bantlardan indireceğiz. 22 milyar TL’lik yatırımla, yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak fabrikamızda 2032 yılına kadar 1 milyon aracı bantlardan indirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Ürün portföyü hakkında da çeşitli bilgiler paylaşan Karakaş, 2030’a kadar üretilecek modeller arasında yer alan MPV’nin aynı zamanda hafif ticari araç olarak da üretilebileceğini dile getirdi.

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    Marka ismi ne zaman belli olacak?

    Yerli otomobilin marka isminin belirlenmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Gürcan Karakaş, bu konudaki nihai kararın sonbaharda açıklanacağını dile getirdi. TOGG CEO’su, “Sadece Türkiye’de değil global ölçekte de kabul edilebilir bir isim olmasını hedefliyoruz. Norveç, Almanya, Rusya, Fransa ve Türkiye’de araştırmalar yapıyoruz. Potansiyel marka isimleri arasında TOGG da var” dedi. Zira yerli otomobilin tanıtılmasının ardından pek çok kişi “TOGG” ismini beğenmişti.

    Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili yeni açıklama ve hafif ticari araç sürprizi
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    Şarj altyapısı hazır olacak

    Elektrikli otomobil denince, şarj altyapısının yeterli olup olmadığı akla ilk gelen konulardan biri oluyor. Bu konuya da değinen TOGG CEO’su, şarj altyapısı konusunda Norveç, Almanya, Fransa, İngiltere, ABD ve Çin’i yakından incelediklerini belirtti. Karakaş, “Şarj altyapısı 2022’de hazır olacak. TOGG olsun olmasın 2022’de Türkiye elektrikli araç dönemine girecek ve şarj altyapısını oluşturacak. Çünkü içten yanmalı motora sahip araçlar için pazar yüzde 50’nin altına inecek” şeklinde konuştu.

    Gürcan Karakaş, 2022 yılında şehirler arası yollarda her 80 kilometrede bir şarj istasyonu olacağını, şehir içinde ise otoparklara şarj istasyonu kurulacağını aktardı.

    Yerli otomobil için hangi şirketlerle çalışılıyor?

    Yerli otomobil denince akla ilk gelen isimlerden biri Pininfarina. Zira tanıtılan modellerin tasarımında Pininfarina imzası bulunuyor. Karakaş, İtalyan şirketle yapılan anlaşmanın şimdilik gelecek modelleri kapsamadığını fakat Pininfarina ile yola devam etmenin mümkün olduğunu dile getirdi. Araç entegrasyonu konusunda teknoloji partneri olarak Alman mühendislik firması EDAG’ı seçtiklerini, otonom sürüş sistemleri konusunda Continental, elektrik motoru konusunda da Bosch ile çalıştıklarını belirtti. TOGG CEO’su, pil hücresi ve modülü dışarıdan alıp, bataryanın paketlemesini Türkiye’de yapacaklarını da sözlerine ekledi.



    https://www.haberturk.com/yerli-otomobil-ile-ilgili-fiyat-aciklamasi-2564716-ekonomi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    lazer__ (@lazer__) 38 dk. en beğenilen Fx_57,5
    ben evde kendime bilgisayar topladım. bu da yerli üretim mesela
    Yanıtla +16
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    Winter Is Coming (@winter ıs coming) 42 dk.
    Zenginler için yerli oto üreten yerli ve milli ülke
    Yanıtla +11
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    Fx_57,5 (@fx_57,5) 41 dk.
    motor Bosch
    otonom yapı Continental
    montaj edag
    tasarım italyan
    piller çinden

    yahu bizde dedik %100 türk olamaz diye ama işin suyu çıkmış.
    sanırım koltuklarla camları biz yapıp takacağız.
    motor Bosch otonom yapı Continental montaj edag tasarım italyan piller çinden yahu bizde dedik %100 türk olamaz diye ama işin suyu çıkmış.
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    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Guest Account 5 dk.
    benim merak ettiğim türkiye ne katma değer koyacak bu arabaya? bu araba işi de otobüs işi gibi olacak bence. binlerce yerli/yabancı otobüs üretiliyor türkiyede. bir sürü yerli marka var. ama katma değerli hiçbir parçayı üretemiyorlar ve şirketlerin değerleri ortada. temsa üç kuruşa satıldı kar getirmediği için. otokar, bmc, akia, anadolu isuzu vs. hepsi otobüs üretiyor. ihracat da yapıyorlar. ama onların yapıp sattığı otobüsten asıl parayı kazanan man, daf, cummins, mercedes, zf. bosch'dan motor, çinden pil, almanyadan yazılım, ingiltereden şasi, italyandan tasarım... zaten bütün karlılığı dağıttın sen bu firmalara. sen ne kazanacaksın?
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    IbrahimAkca 10 dk.
    300.000 TL(45.000 Euro), boyle luks ve tamamen elektrikli bir cip icin oldukca guzel bir fiyat bence. Ayni zamanda 100.000 TL(14.700 Euro) seviyelerinde uygun fiyatli bir model de olabilir. Hepsi elektrikli olursa daha da iyi olur en azindan yakit gideri olmaz, herkes rahat rahat arac kullanir.

    Siparis acilsa da bir tane siparis etsem hemen.
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    deoks 12 dk.
    Yerli arabamızı keşke yerli vatandaşımız da alabilseydi.
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    blacksea533 26 dk.
    Fiyat olarak rekabetçi olur umarım , bir an önce üretim başlasında önceki muhabbetler dönmesin.Yapalımda ne nereden alınmış önemi yok sonuçta her marka %100 yerli üretilmiyor.Böyle yatırımlar ülkemiz için daha önemli.
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    selamivural 30 dk.
    Basik ve buyumeyen resim atmayi nasil beceriyor yonetim!
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    EagleTibet 36 dk.
    Arkadaşlar ve özellikle de kanaat önderleri "yerli" arabada neden bu tarz başka firmalarla anlaşmalar olduğunu cahilce yorumlamadan önce lütfen izleyin youtube.com/...
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    onuray89 41 dk.
    Olayın Bursa'da geçmesi dışında bir yerlilik göremiyorum.
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    Fx_57,5 41 dk.
    motor Bosch
    otonom yapı Continental
    montaj edag
    tasarım italyan
    piller çinden

    yahu bizde dedik %100 türk olamaz diye ama işin suyu çıkmış.
    sanırım koltuklarla camları biz yapıp takacağız.
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    lazer__ 38 dk. Fx_57,5
    ben evde kendime bilgisayar topladım. bu da yerli üretim mesela
    1 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    clarq26 34 dk. Fx_57,5
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    resim temsili diyelim kimse son parca somununa kadar üretmiyorki.
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    Winter Is Coming 42 dk.
    Zenginler için yerli oto üreten yerli ve milli ülke
    Yanıtla +11
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    xAdli 43 dk.
    Gelecek vaad eden bir proje, iç pazarda başarılı olacağından eminim, inşallah dış pazarda iyi bir başlangıç yapar.
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    Steelo 20 dk. xAdli
    İç pazar da 250+ dan başarılı olabileceğine inanıyorsan eğer o kadar başarılı olur.% 1 ila %10 alabilir elbet ama Türkiye ye hitap etmez, halka hitap etmez.Cumhurbaşkanının çevresi alabilir.
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