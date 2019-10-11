2020 Toyota Mirai, yeni platformu ve tasarımı ile çok iddialı

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Japon otomotiv devinin sıfır emisyonlu yakıt hücreli aracı Toyota Mirai, kelimenin tam anlamıyla sınıf atlamaya hazırlanıyor. 2020 Mirai Concept, önümüzdeki yılın sonlarına doğru piyasaya sunulması hedeflenen ikinci nesil Toyota Mirai’nin üretime hazır bir ön gösterimi olarak karşımızda duruyor.

Toyota’nın 2015 yılından bu yana ürettiği hidrojen yakıt hücreli Mirai’yi hem tasarım hem de teknik açıdan pek çok değişim bekliyor. Zira 2020 Toyota Mirai’in tasarımına baktığımızda güncel Mirai’den çok daha farklı bir araç görüyoruz. Oldukça uzun bir ön kaput, çamurluğa kadar uzanan ince far tasarımı, 20 inçlik büyük jantlar, cam tavan ve arkada Toyota logosuna kadar uzanan stoplar 2020 Toyota Mirai’nin tasarımındaki dikkat çeken detaylar arasında.

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2020 Toyota Mirai’deki değişim elbette gövde tasarımıyla sınırlı değil. Yeni jenerasyonun Mirai’ye getirdiği en önemli yeniliklerden biri de Toyota’nın global RWD platformu olmuş. Bu sayede araç önden çekiş yerine arkadan itişe geçiş yaparken, boyutları da güncel modele göre büyümüş. 2020 Toyota Mirai’nin uzunluğu 4975 mm, genişliği 1885 mm, yüksekliği 1470 mm, aks mesafesi ise 2920 mm olarak ölçülüyor. Bu sayede daha da ferah bir kabine sahip olan 2020 Toyota Mirai’nin içerisinde 8 inç dijital gösterge paneli ve 12.3 inç yüksek çözünürlüklü TFT bilgi-eğlence ekranı standart olarak sunulacak.

Tokyo Motor Show’da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak 2020 Toyota Mirai’nin teknik verileri henüz belli değil. Fakat yakıt hücresi sisteminin performansında yapılan iyileştirmeler ve hidrojen depolama kapasitesinin artırılması sayesinde sürüş menzilinin yüzde 30 artırıldığı söyleniyor. Güncel Mirai’nin menzilini göz önüne aldığımızda yeni değerin 650 km civarında olacağını söyleyebiliriz.

https://global.toyota/en/newsroom/toyota/29933463.html?padid=ag478_from_kv