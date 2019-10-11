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    2020 Toyota Mirai, yeni platformu ve tasarımı ile çok iddialı

    Japon otomotiv devinin hidrojen yakıt hücreli aracı Toyota Mirai, ikinci jenerasyonuyla birlikte evrim geçirmeye hazırlanıyor. Yeni platforma geçiş yapan Mirai'nin tasarımı da oldukça iddialı.
    2 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Toyota Mirai, yeni platformu ve tasarımı ile çok iddialı
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    Japon otomotiv devinin sıfır emisyonlu yakıt hücreli aracı Toyota Mirai, kelimenin tam anlamıyla sınıf atlamaya hazırlanıyor. 2020 Mirai Concept, önümüzdeki yılın sonlarına doğru piyasaya sunulması hedeflenen ikinci nesil Toyota Mirai’nin üretime hazır bir ön gösterimi olarak karşımızda duruyor.

    Toyota’nın 2015 yılından bu yana ürettiği hidrojen yakıt hücreli Mirai’yi hem tasarım hem de teknik açıdan pek çok değişim bekliyor. Zira 2020 Toyota Mirai’in tasarımına baktığımızda güncel Mirai’den çok daha farklı bir araç görüyoruz. Oldukça uzun bir ön kaput, çamurluğa kadar uzanan ince far tasarımı, 20 inçlik büyük jantlar, cam tavan ve arkada Toyota logosuna kadar uzanan stoplar 2020 Toyota Mirai’nin tasarımındaki dikkat çeken detaylar arasında.

    Ayrıca Bkz. "3 katlı büyük İstanbul tüneli için geri sayım başladı"

    2020 Toyota Mirai’deki değişim elbette gövde tasarımıyla sınırlı değil. Yeni jenerasyonun Mirai’ye getirdiği en önemli yeniliklerden biri de Toyota’nın global RWD platformu olmuş. Bu sayede araç önden çekiş yerine arkadan itişe geçiş yaparken, boyutları da güncel modele göre büyümüş. 2020 Toyota Mirai’nin uzunluğu 4975 mm, genişliği 1885 mm, yüksekliği 1470 mm, aks mesafesi ise 2920 mm olarak ölçülüyor. Bu sayede daha da ferah bir kabine sahip olan 2020 Toyota Mirai’nin içerisinde 8 inç dijital gösterge paneli ve 12.3 inç yüksek çözünürlüklü TFT bilgi-eğlence ekranı standart olarak sunulacak.

    Tokyo Motor Show’da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak 2020 Toyota Mirai’nin teknik verileri henüz belli değil. Fakat yakıt hücresi sisteminin performansında yapılan iyileştirmeler ve hidrojen depolama kapasitesinin artırılması sayesinde sürüş menzilinin yüzde 30 artırıldığı söyleniyor. Güncel Mirai’nin menzilini göz önüne aldığımızda yeni değerin 650 km civarında olacağını söyleyebiliriz.



    https://global.toyota/en/newsroom/toyota/29933463.html?padid=ag478_from_kv Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    hondaaaa 20 dk.
    Toyota ve tasarım???
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    ramis78 29 dk.
    araba jilette şu aptal direksiyon tasarımlarından bir vazgeçemediler :)
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    deoks 42 dk.
    Gelse bile hidrojen yakıt hücreleri ülkemizde kullanılabilir mi?
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    mehmetg 49 dk.
    2020 Toyota Mirai, yeni ötv ve mtv' si ile çok uzak
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    bulentcandan 1 sa.
    Bir kaç örnek;
    - Sıfırı 54.000$'a satılan iki yaşındaki Mirai şu an 25.000$'a ve 15.000$'lık hediye hidrojen dolum kartıyla satılıyor. Aracın fiyatı 10.000$ olmuş ama alan yok.
    - Elektroliz yöntemiyle hidrojen elde eden tek bir dolum istasyonunun kurulum maliyeti 2 milyon dolar! Ve günde sadece 10-20 tane aracı doldurabiliyor.
    - Tesiste metandan veya karbonmonoksitten üretilen hidrojenin taşınması, istasyonda depolanması oldukça tehlikeli. Ayrıca bu üretim yönteminde yoğun bir şekilde C2O (karbondioksit - sera gazı) üretiliyor.
    - Mesela, alternatif yakıtlı veya elektrikli otomobillere ciddi teşvikler yapan Norveç'te bile sadece 3 adet hidrojen dolum istasyonu var. Bunlardan birinde patlama olunca şu an diğerleri de kapatılmış durumda!
    - Elektrikli otomobiller gibi evinde dolum yapma imkanın yok.
    - Kilometrede hidrojen maliyeti 1-1.5 TL arasında olur.
    - Her 5.000-10.000km arasında yakıt pilinin hava filtresi değişir. Yurtdışında 50€, Türkiye'de 500 TL'den aşağı olmaz diyelim. (Elektrikli otomobillerde kilometre sınırı olmaksızın 2 yılda bir gel şöyle bir bakalım deniyor.)
    Vs. Vs. Yani; yakıt pili teknolojisi iyi, güzel ama hidrojenli otomobil işi biraz yaş.
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    DH Misafiri 1 sa.
    Toyota yine yapmış yapacağını. Seri üretim versiyonu daha süper olacaktır. Hatları bana Lexus'ları hatırlattı özellikle yan profilden görünüşü bildiğin Lexus olmuş
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    dere.beyi 2 sa.
    20,000 euro ya 600-800 km menzilli bir elektrikli araç ne zaman görecez ya hepsi hayat söndürür valla
    bu aracın 2019 versiyonu 80,000 euro :(((
    www.mobile.de/Toyota Mirai Wasserstoffautomobil
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    nikony 2 sa.
    Güzel gözüküyor, yapılsa bile muhtemelen Türkiye ye gelmez.
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