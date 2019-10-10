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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    3 katlı büyük İstanbul tüneli için geri sayım başladı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dış krediyle yapmayı planladıkları 3 katlı büyük İstanbul tünelinin ihalesi için önümüzdeki günlerde ilana çıkmayı planladıklarını belirtti.
    22 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    3 katlı büyük İstanbul tüneli için geri sayım başladı
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    Son dönemde Türkiye’nin en önemli ulaşım projeleri arasında gösterilen ‘3 katlı büyük İstanbul tüneli’ için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, tünelin ihalesi için önümüzdeki günlerde ilana çıkmayı planladıklarını belirtti.

    3 katlı büyük İstanbul tünelini dış krediyle yapmayı planladıklarını ifade eden Turhan, dünyada finans piyasalarının normale dönmesiyle birlikte projeye ilgi duyan yerli ve yabancı firma sayısının arttığına dikkat çekti.

    Turhan, tünelle ilgili proje çalışmalarını ve ihale ön hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirdi. “Uygun şartlarda finansman sağlayan firmalar arasında yapılacak ihale için önümüzdeki günlerde ilana çıkmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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    İstanbul Boğazı’nın altından geçecek söz konusu tünelde, tek tüpte hem demiryolu hem de karayolunun bulunması hedefleniyor. Üç katlı tünelin orta katında geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve alt katlarında da lastik tekerlekli araç geçişine uygun iki şeritli yol yer alacağı söyleniyor.

    İlk olarak 2015 yılında duyurulan projenin 3.5 milyar dolara mal olacağı açıklanmıştı. 



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/dev-projeye-yogun-ilgi/1606832 Yorum Yaz
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    White Water 21 sa. en beğenilen
    Geçiş garantisiyle yine özele yaptıracaksanız ben trafiğe razıyım...
    Yanıtla +90
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    Ölüyen Yürüler 20 sa.
    3.5 milyar dolara mal olacağını duyunca acaba Suriyelilere harcanan 40 milyar dolar ile neler yapılabilirdi diye düşündüm...
    1 Yanıt Yanıtla +66
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    fuckulteli 18 sa.
    Zenginler, parası olanlar, daha az parası olanların yarattığı trafikten kurtulmak için; asgari ücretli çalışan işçinin, memurun vergisiyle yol yapıyorlar..
    Ek: Şimdi, yap/işlet/devret falan denir.. İşleten firmaya garanti şu kadar zengin vatandaş ücretiyle geçer diyorlar, o kadar zengin vatandaş da kullanmayınca; memurun, işçinin vergisiyle karşılıyorlar eksik ücreti..
    Zenginler, parası olanlar, daha az parası olanların yarattığı trafikten kurtulmak için; asgari ücretli çalışan işçinin, memurun vergisiyle yol yapıyorlar..
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    Yanıtla +24
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    1 Avatar
    Karbon 12 57 dk.
    Bari camdan yapsınlar da balıkları görelim.
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    huseyincarnege 1 sa.
    depremin bol olduğu bir şehirde böle bişey yaılması hiç akılıca dehil
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    drjacob 4 sa.
    artık bir şeyler yapıp istanbul trafiği çözülmeli
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    darkhair 4 sa.
    Geçiş ücreti 200₺ olacaksa gerek yok. Doğu tarafında ücretli yol yok. Karadeniz tarafında trafik cezası kesemiyor polisler. Ne kadar paralı şey varsa ülkenin batı tarafına yapılıyo
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    Last Troll Bender 1 sa. darkhair
    Ülkenin vergi yükünü batı çekiyor yapsınlar da görsünler kim geçiyor o paralı yoldan.
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    DH Misafiri 4 sa.
    nerden nereye olacak? o belli mi?
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    DH Misafiri 4 sa.
    proje yap işlet devret ne kadar geçilirse o kadar az öderiz... biz yapsak finasman bulmak zor bulduk eline yüzüne bulaştırmadan yapacak mütait bulmak zor ...bügün deil yarın yapsak o zaman ne olacagı beli deil ki zekası olan herkes ihityaç oldugunu görür... sürecin sonunda tünel devletin olacak ufak ufak ödemelerle milyar dolarlık yatırımların sahibi oluyorsun devlet yaşı ile ölcüldügünde bedavaya geliyor çemkirmeden önce düşünmek en mantıklısı
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    DH Misafiri 4 sa.
    Gidis gelis 50 dolardan geceriz artik
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    Sentilyon 5 sa. ornitolog
    Senin profil ndn İsrail bayrağı ne ayaksın
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    Merkur 6 sa.
    Seçim tarihi ne zaman açıklanacak?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Last Troll Bender 6 sa. Merkur
    Dur şu an milliyetçi oyları konsolide ediyorlar. Herşey sırayla.
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    SultanApex 7 sa.
    Betona devam...
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