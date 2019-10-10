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Son dönemde Türkiye’nin en önemli ulaşım projeleri arasında gösterilen ‘3 katlı büyük İstanbul tüneli’ için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, tünelin ihalesi için önümüzdeki günlerde ilana çıkmayı planladıklarını belirtti.

3 katlı büyük İstanbul tünelini dış krediyle yapmayı planladıklarını ifade eden Turhan, dünyada finans piyasalarının normale dönmesiyle birlikte projeye ilgi duyan yerli ve yabancı firma sayısının arttığına dikkat çekti.

Turhan, tünelle ilgili proje çalışmalarını ve ihale ön hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirdi. “Uygun şartlarda finansman sağlayan firmalar arasında yapılacak ihale için önümüzdeki günlerde ilana çıkmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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İstanbul Boğazı’nın altından geçecek söz konusu tünelde, tek tüpte hem demiryolu hem de karayolunun bulunması hedefleniyor. Üç katlı tünelin orta katında geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve alt katlarında da lastik tekerlekli araç geçişine uygun iki şeritli yol yer alacağı söyleniyor.

İlk olarak 2015 yılında duyurulan projenin 3.5 milyar dolara mal olacağı açıklanmıştı.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/dev-projeye-yogun-ilgi/1606832