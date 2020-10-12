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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Honda Accord tanıtıldı: Manuel şanzımana veda

    Honda, ABD'deki popüler sedan modeli Accord'u makyajladı. 2021 Honda Accord küçük kozmetik dokunuşlar ve yeni teknolojilerle gelirken gaz tepkisi ve fren sisteminde de iyileştirmeler yapıldı.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    4

    2021 Honda Accord tanıtıldı: Manuel şanzımana veda
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    Japon otomotiv devi Honda, ABD'deki popüler sedan modeli Honda Accord'u 2021 model yılı için makyajladı. Manuel şanzımana hoşçakal diyen 2021 Honda Accord, tasarım ve teknoloji alanında bir dizi güncellemeyle geldi.

    13 Ekim'de ABD'deki yetkili satıcılarda yerini alacağı belirtilen 2021 Honda Accord'un kozmetik yenilikleri ön bölümde yoğunlaşıyor. Bu alanda öncekine göre daha geniş bir ızgara kullanılmış ve Honda Sensing özelliklerine yol gösteren radar ünitesinin ızgaraya daha iyi entegre edilmesi sağlanmış.

    Sİs lambaları da yenilenen 2021 Honda Accord'da yolu daha uzun ve geniş biçimde aydınlatan yeni LED farlar kullanılmış. Bunun yanı sıra LX, EX-L ve Touring donanım seviyeleri yeni alaşım jantlara kavuşurken Sport, Sport Special Edition ve Touring donanım seviyelerinde tercih edilebilen Sonic Gray Pearl isimli gövde rengi de yelpazeye eklenmiş.

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    2021 Honda Accord'un iç mekanındaki yeniliklere baktığımızda Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip 8 inç Display Audio bilgi-eğlence sisteminin tüm donanım seviyelerinde standart hale getirildiğini görüyoruz. Ayrıca, EX-L ve Touring donanım seviyelerinde kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı da mevcut. 

    2021 Honda Accord tanıtıldı: Manuel şanzımana veda
    Tam Boyutta Gör

    2021 Honda Accord'un ön bölümündeki USB girişleri daha kolay erişim sağlamak adına yeniden konumlandırılmış. Ayrıca Sport ve üzeri donanım seviyelerinde arka yolcular için de USB girişleri eklenmiş. Güvenlik tarafındaysa yeni arka koltuk emniyet kemeri hatırlatıcısı ve arka koltukta çocuk veya evcil hayvan unutulmasına karşı arka koltuk uyarısı da tüm Accord'larda standart hale getirilmiş.

    Kaputun altındaki seçeneklere geçecek olursak, iki motorlu hibrit teknolojisindeki güncellemeler sayesinde 2021 Honda Accord Hybrid'in gaz tepkisi iyileştirilerek daha doğal bir hızlanma hissiyatı vermesi sağlanmış. Bunun yanı sıra, ECU'daki güncellemeler sayesinde 192 beygirlik 1.5 litre ve 252 beygirlik 2.0 litre turbo motorların gaz tepkisi de iyileştirilmiş. Ayrıca 1.5 litrelik motorun Idle Stop performansı geliştirilmiş, sürücü ayağını fren pedalından çektiğinde motorun daha hızlı çalışması sağlanmış.

    2021 Honda Accord'da manuel şanzıman seçeneği yok. 1.5 litrelik motor sadece CVT şanzımanla, 2.0 litrelik seçenek ise 10 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor. 2021 Honda Accord'un ABD'deki fiyatları vergiler hariç 24.770 dolardan başlayıp 36.240 dolara kadar çıkıyor. Honda Accord'un ülkemizde satışı bulunmuyor.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    27 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    KaSaTuRa. 1 hf. en beğenilen Musty3535123
    hangi askeri? er mi astsubay mı subay mı?

    tabi subaylarda da değişiyor, bunun teğmeni var generali var, aynı maaşı almazlar herhalde
    2 Yanıt Yanıtla +31
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 hf.
    Oha baya çirkin olmuş, tebrikler.
    3 Yanıt Yanıtla +30
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    Musty3535123 1 hf. KaSaTuRa.
    er kanka, adamların eri 15 aylık maaşına bunu alıyor, biz burda asker muhabbetiyle avcumuzu yalıyoruz.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (35) Yorum Yaz Forumda Gör
    peaceb (Baris BC) 2 gün
    Hep böyle olur önce begenmezler sonra salyalari akar.

    10 numara olmuş.
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    bende345 3 gün
    Gelmiş geçmiş en sönük Accord tasarımı.

    Ama bize ne!
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    caucass (kemal Maruldalı) 3 gün
    Civic varken ne gerek var accord a
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    Acil Stop (Ergün ) 5 gün
    Önümüzdeki sene Ağustos ayı gibi muhtemelen makyajlı hali ile Türkiye'ye getirilecek diye söyleniyor. Eğer bir plan değişikliği olmazsa 1.5 turbo hibrit motorla getirilir diye düşünüyorum.



    Türkiye'de satılmadığı için doğal olarak tipine bakıp not verilmiş genelde ama D sınıfında Premium markalarla yarışabilecek bir araçtır. Premium deyince milletin aklına sadece malzeme kalitesi gelir ama bir aracı araç yapan çok daha önemli şeyler var. Bir çok disiplinde sınıfında kafaya oynayabilecek bir araç bunların içine yalıtım da dahil.



    Eğer fiyatı çok uçuk olmazsa inşallah 1.5 Civic'den bir sonraki araç olarak almayı düşünebilirim.
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    ozanbey86 1 hf.
    arkadan çakma cla önden amerikan karışımı gibi bişey iyice bozdular çer çöp hale getirdiler.

    zamanında amerikalı araba (üreticileriyle)firmalarıyla anlaşıp hakiki arabaları tr'de üretip binecektik kardeşim japon mapon fransız mransız mitalyan kore more bunlar araba maraba değil dayanıksız sürekli sorun çıkartan motorları düşükte olsa maliyetleri bakımından insanı hayattan soğutan şeyler
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    .Eray. (ERAY ) 1 hf.
    hormonlu civic
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    darkmoon34 (ercan yardak) 1 hf.
    Accord nerden nereye.. Kötü olmuş.



    Bu Accord Türkiye de tarihi karmaşıktır.. Bizde eskiden bir ingliz, bir japon ithalat birde american ithalat Accord lar getirtliyordu..



    American Accord lar 3.0 V6 motorlu idi.. onlar o zamanlar ben Amerikan İngiliz aracı yapan serviste çalışırdım oraya gelirdi bakıma normal Honda servislerine gitmezlerdi çoğu..



    Zaten accordun pazarı aslen Amerika pazarı orda onların bir sigleti var ligleri var .. Accord,maxima,camry,sonata..



    Bu 4 lü americada yok satar her senede biri satışlarda öne geçer..



    Şahsen alıcak olsam Accord Amerikan Accord dan şaşmazdım..
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf.
    honda'nın CVT'leri turbo motorlara kesinlikle koymaması lazım.torka çok dayanıksız bir şanzıman.motorun tüm potansiyelini frenliyor.crv'lerde aynı motor şanzıman 240nm'de sınırlı.halbuki adam gibi şanzımanla fabrika çıkışlı 280nm alınırdı o motordan.
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    Kaiser75 (Freddie Krueger) 1 hf.
    10 ileri otomatik şanzıman hey maşallah. Bu gidişat nereye kadar
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    astegon (astegon CF) 1 hf.
    Güzelim accord ne hale gelmiş
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    12413 kez okundu.
    33 kişi, toplam 35 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, 2021 honda accord ve
    4 etiket daha makyajlı accord honda sedan yeni accord Bilim ve Teknoloji
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