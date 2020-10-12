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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobil için önemli gelişme: Türkiye'de ilk kez lityum üretimi yapılacak

    Bu sene yapımına başlanan pilot tesisle Türkiye'de ilk kez lityum üretileceğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu lityumun yerli otomobilde de kullanılacağını söyledi.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yerli otomobil için önemli gelişme: Türkiye'de ilk kez lityum üretimi yapılacak
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de kurulacak pilot tesisle Türkiye'de ilk kez lityum üretimi yapılacağını belirtti. Dönmez, yerli otomobilin bataryalarında da burada üretilen lityumun kullanılacağını söyledi.

    Bakan Dönmez, "Bu sene yapımına başladığımız tesisle ilk defa Türkiye'de lityum üretimini gerçekleştirmiş olacağız. Lityum, pil ve batarya teknolojisinde kullanılıyor. Türkiye'nin yaklaşık 1200 ton lityum ithalatı söz konusu. Burada lityumun pilot ölçekte yıllık 10 ton üretim kapasitesi var. Kırka tesisinin üretimi ileride yaklaşık 500 tona çıkacak." şeklinde konuştu.

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    Elektrikli otomobillerde kritik teknolojilerden birinin de pil ve yazılım olduğunu ifade eden Dönmez, "Yerli otomobilde de burada üretilen lityumun kullanıldığı bataryaları kullanmış olacağız. Burada cevher üretiyoruz. 12 ton ham maddeyi alıp 3 tonuyla cevher üretiyoruz." dedi.

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    Dönmez, daha önce sıvı ve katı atıkların bertaraf tesislerinde depolandığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

    "Son üç yılda bu projeyle sıvı atığın içinde ekonomik olarak değerlendirebileceğimiz maddeler analiz edildi. İçinde az miktarda lityum elementine rastladık. Bunla alakalı çalışmalarda 80 gram sıvı atıktan 60-63 gram saf su çıkıyor. Lityum karbonat dediğimiz 500 gramdan 0,1 gram lityum elde etmiş olacağız. 500-600 ton lityumu geri kazanma imkanını gördük. Ülkemizin bu alandaki önemli açığını Türkiye'de üretir hale gelmiş olacağız. Tesisle ilgili verimlilik çalışmaları ve testler yapılacak. Piyasalar değişiyor ancak tonu 20 bin dolar. Bazı ülkelerde üretiliyor ve dünyada yaygın değil. Elektrikli otomobillerin bataryaya ihtiyaç göstermesi nedeniyle zaman zaman tedarik darboğazı olabiliyor. İnanınca oluyor, inanmak işin yarısı, Eti Maden'i kutluyorum."



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fuckulteli 1 hf. en beğenilen
    Hep -acak, -ecek...
    Maksat haber olsun... ortaya konmamış şeyin onlarca vaatler sunan haberi var.. Eleştiri görmek istemeyen yapılanı orta koyar, otomobiller mağazalarda sergilenir..
    2 sene sonra ortaya bir şey çıkaracaklar vaatlerin çoğu yine ileri bir tarihi işaret edecek..
    Maksat iki sene sonrası değil, bugünkü algıyı koruyalım, yarın olunca bugünler unutulur diye hareket ediliyor.

    Bitmiyor arkadaş..
    Hep -acak, -ecek... Maksat haber olsun... ortaya konmamış şeyin onlarca vaatler sunan haberi var.. Eleştiri görmek istemeyen yapılanı orta koyar, otomobille...
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    4 Yanıt Yanıtla +41
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 hf. (düzenlendi)
    Yalan,aslı,astarı olmayan bilerek yapılan kara propaganda çalışmaları bu ve benzer haberlerin tümü.
    Bunlar ürettikçe ! yaptıkça ! ettikçe ! halk fakirleşiyor nedense
    Yalan,aslı,astarı olmayan bilerek yapılan kara propaganda çalışmaları bu ve benzer haberlerin tümü. Bunlar ürettikçe ! yaptıkça ! ettikçe ! halk fakirleşiyo...
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    4 Yanıt Yanıtla +14
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    mokoko_TR 1 hf. fuckulteli
    yarın olunca utanıp özür dileyecekmisin ?
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    kayamtky 6 gün
    Yapmışken e-bisiklet kitleri için lityum batarya da yapında alalım.
    Çünkü yurtdışından batarya getirmek yasak.
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    AnadoluEfes 1 hf.
    Telefona batarya üretemeyen ülkeyiz kimse kimseyi yemesin
    Yanıtla +1
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    subaortik 1 hf.
    Besleme medyanın elemanları hemen karalamaya başlamış aldıkları fonun hakkını vermeye çalışıyor zavallılar.
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    DH Misafiri 1 hf.
    İthal edilen ürünle çok yol alınamaz.Önemli olan kendi kaynaklarımızdan yararlanıp birşeyler yapabilmek.
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    çerkes89 (ÖMER UĞUR) 1 hf. DH Misafiri
    İçinde bulunduğumuz coğrafya nedeniyle neredeyse tüm bilgi birikim ve yatırım savunma sanayisine yönlendirilmek zorunda kalındı ve meyveleri ortada.
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    Yanfo (Yavuz ) 1 hf.
    benzer işler!
    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bakan-albayraktan-2-5-milyon-istihdam-mujdesi/1402315
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    kartal172 (Cemil ) 1 hf.
    Bunu kim haber yaptıysa iyi yemiş
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    serdarcenk (Serdar Cenk Güvenç) 1 hf.
    La bu Lozan'ın gizli maddeleri vardı hani, çıkaramıyorduk madenlerimizi... Mehteran takımı neredesiniz :)
    Yanıtla +2
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    Guaire (Tayfun ) 1 hf.
    Lityum bir metaldir. Üretilmez, çıkartılır.

    Li-ion veya Li-Po batarya üretiminden mi bahsediyor, ne biçim haber bu? Bakkal Cafer amca teknoloji haberi verse bu kadar olur.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    DARTH_BLACK 1 hf. Guaire
    Habere denk geldim bugün cnn 'de.

    Eskişehirde pilot bir tesis açılmış ve bor madenini işleyerek lityum pil malzemesi üretilmiş.Kasım sonunda fabrika faaliyete geçecekmiş ve bu pilot tesis 2021 yılı için 500 ton lityum pil malzemesi üretmesi öngörülüyormuş.şayet başarılı olunursa farklı yerlerde benzer fabrikalar kurulup üretim kapasitesinin yükseltilmesi planlanıyor.

    Hayırlısı diyelim,yıllardır bor,tor madeni diyip durduk.Elektirikli araçların en hayati organı pil teknolojisi.Bİr yerden başlamak lazım.En azından ithal ürün alımları noktasında bu alanda dışa bağımlı olunmaz ve pil konusunda arge çalışmaları daha ileri seviyeye taşınır.Üretim yapılsın artık,önemli olan şey bu.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    firat_kilic 1 hf.
    Tam batarken li-ion üretmek. Yumurta gelince milli olmak. Zamanlama harika; acaba zaman var mı?. 18yıl ne yaptın derler adama.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    mokoko_TR 1 hf. firat_kilic
    valla bende sana deyim fırat 18 senedir sen ne yaptın boş yazmakdan,muhalefet etmekden başka başka ?
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 1 hf.
    fakire yüz verdik geldi sıçtı halıya. halimiz ortada.. şimdi üretiyorsun da bana mı üretiyorsun demekten kendimi alamıyorum.

    ben 60 yaşına geldiğimde 2 dolar 1 lira olacak.. kusura bakma o yaştan sonra ben o doları alır kıvırır kıvırır. anla artık..
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    6412 kez okundu.
    24 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    yerli otomobil, türkiye lityum üretimi ve
    3 etiket daha eskişehir lityum Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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