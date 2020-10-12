Yerli otomobil için önemli gelişme: Türkiye'de ilk kez lityum üretimi yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de kurulacak pilot tesisle Türkiye'de ilk kez lityum üretimi yapılacağını belirtti. Dönmez, yerli otomobilin bataryalarında da burada üretilen lityumun kullanılacağını söyledi.
Bakan Dönmez, "Bu sene yapımına başladığımız tesisle ilk defa Türkiye'de lityum üretimini gerçekleştirmiş olacağız. Lityum, pil ve batarya teknolojisinde kullanılıyor. Türkiye'nin yaklaşık 1200 ton lityum ithalatı söz konusu. Burada lityumun pilot ölçekte yıllık 10 ton üretim kapasitesi var. Kırka tesisinin üretimi ileride yaklaşık 500 tona çıkacak." şeklinde konuştu.İlginizi Çekebilir TOGG, yerli otomobilin batarya üretimi için seçtiği iş ortağını açıkladı
Elektrikli otomobillerde kritik teknolojilerden birinin de pil ve yazılım olduğunu ifade eden Dönmez, "Yerli otomobilde de burada üretilen lityumun kullanıldığı bataryaları kullanmış olacağız. Burada cevher üretiyoruz. 12 ton ham maddeyi alıp 3 tonuyla cevher üretiyoruz." dedi.
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Dönmez, daha önce sıvı ve katı atıkların bertaraf tesislerinde depolandığına dikkati çekerek şöyle devam etti:
"Son üç yılda bu projeyle sıvı atığın içinde ekonomik olarak değerlendirebileceğimiz maddeler analiz edildi. İçinde az miktarda lityum elementine rastladık. Bunla alakalı çalışmalarda 80 gram sıvı atıktan 60-63 gram saf su çıkıyor. Lityum karbonat dediğimiz 500 gramdan 0,1 gram lityum elde etmiş olacağız. 500-600 ton lityumu geri kazanma imkanını gördük. Ülkemizin bu alandaki önemli açığını Türkiye'de üretir hale gelmiş olacağız. Tesisle ilgili verimlilik çalışmaları ve testler yapılacak. Piyasalar değişiyor ancak tonu 20 bin dolar. Bazı ülkelerde üretiliyor ve dünyada yaygın değil. Elektrikli otomobillerin bataryaya ihtiyaç göstermesi nedeniyle zaman zaman tedarik darboğazı olabiliyor. İnanınca oluyor, inanmak işin yarısı, Eti Maden'i kutluyorum."
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Maksat haber olsun... ortaya konmamış şeyin onlarca vaatler sunan haberi var.. Eleştiri görmek istemeyen yapılanı orta koyar, otomobiller mağazalarda sergilenir..
2 sene sonra ortaya bir şey çıkaracaklar vaatlerin çoğu yine ileri bir tarihi işaret edecek..
Maksat iki sene sonrası değil, bugünkü algıyı koruyalım, yarın olunca bugünler unutulur diye hareket ediliyor.
Bitmiyor arkadaş..
Bunlar ürettikçe ! yaptıkça ! ettikçe ! halk fakirleşiyor nedense