Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Honda Civic'in tasarımı ortaya çıktı!

    Kısa süre önce teaser videosunda parça parça görebildiğimiz 2021 Honda Civic prototipi sonunda karşımızda. İşte 2021 Honda Civic Sedan'ın iç ve dış tasarımı:
    42 dk. (Son Güncelleme: 39 dk.)
    329
    78
    4
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    2021 Honda Civic'in tasarımı ortaya çıktı!
    Tam Boyutta Gör

    Japon otomotiv devi geçtiğimiz günlerde verdiği sözü yerine getirdi ve 2021 Honda Civic prototipini görücüye çıkardı. Karşımızda duran araç prototip olsa da yeni Civic'in seri üretim versiyonunda da küçük dokunuşlar dışında bu tasarımı göreceğimizi söylemek mümkün.

    2021 Honda Civic'in tasarımına baktığımızda özellikle arka tarafta büyük bir değişim gözlemliyoruz. Önceki teaser'dan da gördüğümüz gibi eski fastback formu yumuşatılmış ve yeni Civic tam olarak Sedan görünümüne kavuşmuş. Ayrıca kullanılan yeni tasarım dili doğrultusunda 2021 Honda Civic'in yüksekliği selefine göre biraz azaltılmış. Bu azalma ön kaput ve omuz çizgisinde de karşımıza çıkıyor.

    2021 Honda Civic'in ön bölümünde yeni farlar ve bu ünitelerin altına kadar uzanan ince ızgara dikkat çekiyor. Alt bölümde ise güncel Civic'tekine göre daha büyük bir panjur ve C şekilli detaylara sahip dikey hava girişleri görmekteyiz. 2021 Honda Civic'e yandan baktığımızda yeni jant tasarımı hemen dikkat çekiyor. Ayrıca omuz çizgisi artık ön çamurluğun ucundan başlayıp daha düz bir biçimde arkaya ilerliyor. Yan aynaların konumuda A sütununun köşesinden alınıp kapıy taşınmış gibi görünüyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar 2021 Honda Civic'ten ilk teaser geldi

    2021 Honda Civic'in tasarımı ortaya çıktı!
    Tam Boyutta Gör

    2021 Honda Civic'in arka bölümünde güncel modele göre daha sadece ve modern bir yapı karşımıza çıkıyor. Bu alanda sportif yapıyı da elden bırakmayan Honda, bagaj spoyleri ve yuvarlak egzoz çıkışlarıyla bunu korumayı başarmış. Ayrıca 2021 Civic'teki yeni stop lambaları da buradaki havayı fazlasıyla değiştirmiş. Solar Flare Pearl adı verilen gövde renginin de 2021 Honda Civic üzerinde oldukça etkileyici göründüğünü söylemek gerek.

    Ayrıca Bkz. "35 bin dolarlık Tesla Model 3 için yolun sonu göründü"

    2021 Honda Civic'in iç mekanı henüz paylaşılmadı. Fakat Japon marka bir çizim görseliyle bu alan hakkında güzel bir ipucu vermeyi de ihmal etmedi. Buna göre, güncel modele kıyasla daha modern ve minimalist bir konsola sahip olacağı anlaşılan 2021 Honda Civic'te 9 inç boyutunda bilgi-eğlence ekranı ve tamamen dijital bir gösterge paneli bizleri karşılıyor. Ayrıca konsolun ortasında boydan boya uzanan bal peteği formlu ince hava menfezleri dikkat çekiyor.

    Japon markanın açıklamasına göre 2021 Honda Civic'te güncellenen Honda Sensing sistemi kapsamında yeni aktif ve pasif güvenlik teknolojileri göreceğiz. Bunun yanı sıra yeni hava yastığı tasarımı ve çarpışma anında yolcuları ve yayaları daha iyi koruyan yeni versiyon ACE (Advanced Compatibility Engineering) gövde yapısı da altı çizilen detaylar arasında.

    Bugün karşımızda duran aracın 2021 Honda Civic prototipi olduğunu yeniden belirtelim. Seri üretim versiyonu ise 2021 yılında tanıtılacak ve bahar aylarından itibaren bazı pazarlarda satışa sunulacak. İlk olarak fotoğraflarda gördüğünüz Sedan formuyla satılacak olan 2021 Honda Civic daha sonra Hatchback ve Type R versiyonlarıyla da karşımızda olacak.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    14 saat önce
    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    2 gün önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    35 bin dolarlık Tesla Model 3 için yolun sonu göründü
    8 sa.
    İki Amerikan ikonu bir arada: Hemi V8 motorlu Wrangler Rubicon 392 tanıtıldı
    13 sa.
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ibo-wan 45 sn. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaki ümraniye mod farları kaldırınca normal düzgün bir sedan haline gelmiş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fotifoti (foti ) 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bmw gibin olmuş. İlk defa arkasını da düzgün yapıyorlar gliba. Ama içerisi göründüğü gibi berbat değildir umarım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zed (Ersin Doğan) 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    Arkadan Audi'yi andırsa da harika görünüyor. Avrupa pazarına daha çok odaklanılmış olmuş sanki.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yc#1 (Yavuz Can) 8 dk. ( Mesaj Silindi ) zed
    Avrupa'da sedanların pazar payı düşük. Daha çok Amerika ve Çin'i hedefliyorlardır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 42 dk. GÖRÜNTÜLENEN 2021 Honda Civic'in tasarımı ortaya çıktı! Sonraki Yeni Mass Effect oyunundan konsept tasarımlar paylaşıldı 7 sa. Uzay-zamanı büken galaksiler, 'Einstein Halkası' oluşturdu: İşte inanılmaz görüntü 7 sa. RX 6800 XT’nin 2K Ray Tracing performansı sızdı 8 sa. Netflix ve Disney+ tarzı video akış hizmetleri 2020'de ne kadar büyüdü? 8 sa. 35 bin dolarlık Tesla Model 3 için yolun sonu göründü 9 sa. PlayStation gibi Xbox oyunlarının fiyatı da artabilir 9 sa. Zack Snyder's Justice League'den yeni bir fragman paylaşıldı 10 sa. Cyberpunk 2077'nin Xbox Series X'ten ve Xbox One X'ten alınan oynanış videosu paylaşıldı 10 sa. Sony: PS5 oyunları için 80 Euro gayet iyi fiyat 10 sa. AMD EPYC işlemcili Nvidia DGX Station A100 istasyonu tanıtıldı 11 sa. Türkiye’de 2. dalga yasakları bu haftasonu başlıyor 11 sa. Cyberpunk 2077'nin kutulu sürümünün içeriği belli oldu; yine dopdolu 12 sa. Xiaomi Mi10T Pro 5G kutudan çıkıyor! ön inceleme 12 sa. Sinema filmleri daha kısa sürede içerik platformlarına gelecek 13 sa. İki Amerikan ikonu bir arada: Hemi V8 motorlu Wrangler Rubicon 392 tanıtıldı 13 sa. Oppo AR Glass 2021 gözlükleri tanıtıldı: İşte özellikleri 14 sa. Rick and Morty'nin Tereyağı Robotu gerçek oldu; ön siparişe açılmış durumda 14 sa. Bir o kalmıştı: Twitter'a hikayeler özelliği geldi 14 sa. GeForce RTX 3060 Ti kutuları göründü 15 sa. Dünyanın ilk genişleyebilir ekranlı telefon prototipi Oppo’dan geldi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    🔥 Dolar 7,7 - Euro 9,15 - Altın 465 | 18 KASIM 🔥
    DH Forum
    Gelecekteki Bethesda Oyunları Xbox ve PC'de "Ya İlk Ya Daha İy...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Uzayda geçecek olan Hızlı ve Öfkeli 9'un yapımı bitmek üzere
    DonanımHaber
    Call of Duty Black Ops Cold War PS5 vs Xbox Series X|S Kare Hı...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    PlayStation 5, tarihin en ucuz Sony konsolu oldu
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız