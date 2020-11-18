2021 Honda Civic'in tasarımı ortaya çıktı!

Tam Boyutta Gör

Japon otomotiv devi geçtiğimiz günlerde verdiği sözü yerine getirdi ve 2021 Honda Civic prototipini görücüye çıkardı. Karşımızda duran araç prototip olsa da yeni Civic'in seri üretim versiyonunda da küçük dokunuşlar dışında bu tasarımı göreceğimizi söylemek mümkün.

2021 Honda Civic'in tasarımına baktığımızda özellikle arka tarafta büyük bir değişim gözlemliyoruz. Önceki teaser'dan da gördüğümüz gibi eski fastback formu yumuşatılmış ve yeni Civic tam olarak Sedan görünümüne kavuşmuş. Ayrıca kullanılan yeni tasarım dili doğrultusunda 2021 Honda Civic'in yüksekliği selefine göre biraz azaltılmış. Bu azalma ön kaput ve omuz çizgisinde de karşımıza çıkıyor.

2021 Honda Civic'in ön bölümünde yeni farlar ve bu ünitelerin altına kadar uzanan ince ızgara dikkat çekiyor. Alt bölümde ise güncel Civic'tekine göre daha büyük bir panjur ve C şekilli detaylara sahip dikey hava girişleri görmekteyiz. 2021 Honda Civic'e yandan baktığımızda yeni jant tasarımı hemen dikkat çekiyor. Ayrıca omuz çizgisi artık ön çamurluğun ucundan başlayıp daha düz bir biçimde arkaya ilerliyor. Yan aynaların konumuda A sütununun köşesinden alınıp kapıy taşınmış gibi görünüyor.

İlginizi Çekebilir

2021 Honda Civic'ten ilk teaser geldi

Tam Boyutta Gör

2021 Honda Civic'in arka bölümünde güncel modele göre daha sadece ve modern bir yapı karşımıza çıkıyor. Bu alanda sportif yapıyı da elden bırakmayan Honda, bagaj spoyleri ve yuvarlak egzoz çıkışlarıyla bunu korumayı başarmış. Ayrıca 2021 Civic'teki yeni stop lambaları da buradaki havayı fazlasıyla değiştirmiş. Solar Flare Pearl adı verilen gövde renginin de 2021 Honda Civic üzerinde oldukça etkileyici göründüğünü söylemek gerek.

Ayrıca Bkz. "35 bin dolarlık Tesla Model 3 için yolun sonu göründü"

2021 Honda Civic'in iç mekanı henüz paylaşılmadı. Fakat Japon marka bir çizim görseliyle bu alan hakkında güzel bir ipucu vermeyi de ihmal etmedi. Buna göre, güncel modele kıyasla daha modern ve minimalist bir konsola sahip olacağı anlaşılan 2021 Honda Civic'te 9 inç boyutunda bilgi-eğlence ekranı ve tamamen dijital bir gösterge paneli bizleri karşılıyor. Ayrıca konsolun ortasında boydan boya uzanan bal peteği formlu ince hava menfezleri dikkat çekiyor.

Japon markanın açıklamasına göre 2021 Honda Civic'te güncellenen Honda Sensing sistemi kapsamında yeni aktif ve pasif güvenlik teknolojileri göreceğiz. Bunun yanı sıra yeni hava yastığı tasarımı ve çarpışma anında yolcuları ve yayaları daha iyi koruyan yeni versiyon ACE (Advanced Compatibility Engineering) gövde yapısı da altı çizilen detaylar arasında.

Bugün karşımızda duran aracın 2021 Honda Civic prototipi olduğunu yeniden belirtelim. Seri üretim versiyonu ise 2021 yılında tanıtılacak ve bahar aylarından itibaren bazı pazarlarda satışa sunulacak. İlk olarak fotoğraflarda gördüğünüz Sedan formuyla satılacak olan 2021 Honda Civic daha sonra Hatchback ve Type R versiyonlarıyla da karşımızda olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.