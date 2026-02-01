Yeni Mercedes S-Serisi'nde geceyi gündüze çeviren far: 50 bin mikro-LED, 605 metre görüş

Her bir farın içinde 25.000 adet mikro-LED barındıran bu ileri teknoloji, toplamda 50.000 LED ile otomotiv dünyasında adeta yeni bir standart belirledi. Yeni sistem yolu 605 metre (yaklaşık altı futbol sahası uzunluğunda) boyunca aydınlatma kapasitesine sahip. Ayrıca farların oluşturduğu ışık alanı önceki nesle kıyasla %40 oranında genişlerken, virajlardaki ışık dağılımı ise çok daha keskin hale getirildi.
Yola yansıtılan HD uyarı grafikleri
Bu performans artışına rağmen mühendisler, farların ağırlığını %25 azaltmayı ve enerji tüketimini yarı yarıya düşürmeyi başarmış durumda. Yani sistem hem daha güçlü hem de daha verimli çalışıyor. Hepsi bununla da sınırlı değil. Sistem sadece yolu aydınlatmakla kalmayıp adeta bir projeksiyon cihazı gibi çalışarak asfalt üzerine yüksek çözünürlüklü grafikler yansıtabiliyor.
Yüksek tamir maliyetine vidalı çözüm
Yeni S-Serisi ile gelen bir diğer önemli yenilik ise bakım ve onarım tarafında. Mercedes-Benz'in bu konuda kullanıcı dostu bir değişikliğe gittiğini daha önceki bir haberimizde sizlere aktarmıştık. Şirket artık far üretiminde bileşenleri birbirine yapıştırmak yerine vidalı ve sökülebilir bir yapı kullanıyor. Bu sayede örneğin dış cam hasar gördüğünde tüm far ünitesini değiştirmek yerine sadece ilgili parçanın onarılması veya değiştirilmesi mümkün olacak. Böylelikle onarım masrafları önemli ölçüde azalacak.