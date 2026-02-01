Giriş
    Yeni Mercedes S-Serisi'nde geceyi gündüze çeviren far: 50 bin mikro-LED, 605 metre görüş

    Mercedes'in tanıttığı yeni S-Serisi, geceyi adeta gündüze çeviren far teknolojisiyle geliyor. Her bir farda yer alan 25 bin mikro-LED, 605 metre aydınlatma sunarken yola HD grafikler de yansıtıyor.

    Yeni Mercedes S-Serisi'nde geceyi gündüze çeviren far teknolojisi Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz, S-Serisi'nin makyajlı versiyonunu kısa bir süre önce tanıtmıştı. Alman otomobil devi yenilenen S-Serisi ile yalnızca tasarım ve konfor tarafında değil, aydınlatma teknolojisinde de çıtayı ciddi biçimde yukarı taşıdı. Amiral gemisi sedan modeli artık markanın en yeni nesil "Digital Light" aydınlatma sistemiyle sunuluyor.

    Her bir farın içinde 25.000 adet mikro-LED barındıran bu ileri teknoloji, toplamda 50.000 LED ile otomotiv dünyasında adeta yeni bir standart belirledi. Yeni sistem yolu 605 metre (yaklaşık altı futbol sahası uzunluğunda) boyunca aydınlatma kapasitesine sahip. Ayrıca farların oluşturduğu ışık alanı önceki nesle kıyasla %40 oranında genişlerken, virajlardaki ışık dağılımı ise çok daha keskin hale getirildi.

    Yeni Mercedes S-Serisi'nde geceyi gündüze çeviren far teknolojisi Tam Boyutta Gör

    Yola yansıtılan HD uyarı grafikleri

    Bu performans artışına rağmen mühendisler, farların ağırlığını %25 azaltmayı ve enerji tüketimini yarı yarıya düşürmeyi başarmış durumda. Yani sistem hem daha güçlü hem de daha verimli çalışıyor. Hepsi bununla da sınırlı değil. Sistem sadece yolu aydınlatmakla kalmayıp adeta bir projeksiyon cihazı gibi çalışarak asfalt üzerine yüksek çözünürlüklü grafikler yansıtabiliyor.

    Yeni Mercedes S-Serisi'nde geceyi gündüze çeviren far teknolojisi Tam Boyutta Gör
    Opsiyonel olarak sunulan "Digital Extra" paketi sayesinde farlar, sürüş güvenliğiyle ilgili uyarı sembollerini doğrudan asfalta aktarabilme özelliğine sahip. Şeritten çıktığınızda bir uyarı grafiği, yol buzlandığında bir kar tanesi sembolü, ters yöne girdiğinizde ise bir dur levhası önünüzdeki yolda beliriveriyor. Yol yapım çalışmalarında şerit daralmalarını otomatik olarak belirginleştiren özel ışıklandırma da sürüş güvenliğini artıran yenilikler arasında.

    Yeni Mercedes S-Serisi'nde geceyi gündüze çeviren far teknolojisi Tam Boyutta Gör

    Yüksek tamir maliyetine vidalı çözüm

    Yeni S-Serisi ile gelen bir diğer önemli yenilik ise bakım ve onarım tarafında. Mercedes-Benz'in bu konuda kullanıcı dostu bir değişikliğe gittiğini daha önceki bir haberimizde sizlere aktarmıştık. Şirket artık far üretiminde bileşenleri birbirine yapıştırmak yerine vidalı ve sökülebilir bir yapı kullanıyor. Bu sayede örneğin dış cam hasar gördüğünde tüm far ünitesini değiştirmek yerine sadece ilgili parçanın onarılması veya değiştirilmesi mümkün olacak. Böylelikle onarım masrafları önemli ölçüde azalacak.

    Yeni Mercedes S-Serisi'nde geceyi gündüze çeviren far teknolojisi Tam Boyutta Gör
    Mercedes'in kendi yazılım mimarisi olan MB.OS ile entegre edilen aydınlatma sistemi, markanın Immendingen'deki Test ve Teknoloji Merkezi'nde bulunan özel bir ışık tünelinde kapsamlı testlerden geçirildi. Alman üretici, 100 metrelik bu sürüş tünelinde, her türlü hava ve yol koşulu simüle edilerek sistemin hassasiyeti ve doğruluğunun en üst seviyeye taşındığını belirtiyor.
