Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MG'den elektrikli fastback sinyali: İlk ipucu görseli paylaşıldı

    MG, yeni bir elektrikli modelin ipucu görselini paylaştı. Aerodinamik fastback silüetiyle MG7'nin elektrikli muadili olabilecek modelin detayları henüz belli değil. 

    MG'den elektrikli fastback sinyali: İlk ipucu görseli paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    MG, yeni bir elektrikli sedan modeline ait ilk ipucu görselini paylaştı. Şirket, halihazırda elektrikli hatchback ve SUV modellerden oluşan ürün gamına yeni bir sedan model eklemeye hazırlanıyor. 

    Paylaşılan ipucu görselinde fastback stili bir gövde yapısı dikkat çekiyor. Araçta tavan üzerine konumlandırılmış bir Lidar sensörü ve yarı gizli kapı kolları yer alıyor. Ancak MG, modelin adı, teknik özellikleri, menzili, ne zaman tanıtılacağı ya da fiyatlandırması hakkında henüz herhangi bir bilgi paylaşmış değil.

    Bazı kaynaklarda bu silüet, MG'nin benzinli motora sahip fastback modeli MG7'ye benzetilmiş ancak tasarım çizgilerine baktığımızda, geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz SAIC Z7'ye olan benzerliği daha ağır basıyor. Sadece kapıların alt kısmında, ön çamurluktaki kamerada ve ön-arka tasarımda değişiklikler olduğu göze çarpıyor.

    MG, Çinli SAIC bünyesinde faaliyet gösteren bir marka. Bu iki model arasında nasıl bir ilişki olacağı ise henüz net değil. Z7 ile ilgili açıklamada, modelin Huawei'nin akıllı sürüş ve yazılım teknolojileriyle donatılacağı belirtilmişti. Bu da teknolojik açıdan oldukça gelişmiş bir altyapıya işaret ediyor.

    MG'nin yeni elektrikli fastback modeliyle ilgili detaylar şimdilik bu ipucu görselinden ibaret. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi 10 40 motor yağı yorumları bulaşık makinesi biraz çalışıp duruyor egzozdan buhar gelmesi modern gayrimenkul isimleri thy mühendis maaşları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP ProBook 450
    HP ProBook 450
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum