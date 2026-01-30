MG'den elektrikli fastback sinyali: İlk ipucu görseli paylaşıldı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör MG, yeni bir elektrikli sedan modeline ait ilk ipucu görselini paylaştı. Şirket, halihazırda elektrikli hatchback ve SUV modellerden oluşan ürün gamına yeni bir sedan model eklemeye hazırlanıyor.

Paylaşılan ipucu görselinde fastback stili bir gövde yapısı dikkat çekiyor. Araçta tavan üzerine konumlandırılmış bir Lidar sensörü ve yarı gizli kapı kolları yer alıyor. Ancak MG, modelin adı, teknik özellikleri, menzili, ne zaman tanıtılacağı ya da fiyatlandırması hakkında henüz herhangi bir bilgi paylaşmış değil.

Bazı kaynaklarda bu silüet, MG'nin benzinli motora sahip fastback modeli MG7'ye benzetilmiş ancak tasarım çizgilerine baktığımızda, geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz SAIC Z7'ye olan benzerliği daha ağır basıyor. Sadece kapıların alt kısmında, ön çamurluktaki kamerada ve ön-arka tasarımda değişiklikler olduğu göze çarpıyor.

MG, Çinli SAIC bünyesinde faaliyet gösteren bir marka. Bu iki model arasında nasıl bir ilişki olacağı ise henüz net değil. Z7 ile ilgili açıklamada, modelin Huawei'nin akıllı sürüş ve yazılım teknolojileriyle donatılacağı belirtilmişti. Bu da teknolojik açıdan oldukça gelişmiş bir altyapıya işaret ediyor.

MG'nin yeni elektrikli fastback modeliyle ilgili detaylar şimdilik bu ipucu görselinden ibaret. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

