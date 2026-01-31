Toyota, 2025’te dünyanın en büyük otomobil üreticisi unvanını korudu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Toyota, geçen yıl 10,5 milyon araç satışıyla dünyanın en büyük otomobil üreticisi unvanını sürdürdü. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,7’lik bir artış anlamına geliyor. Satışlardaki büyüme hem Japonya iç pazarında hem de Toyota’nın faaliyet gösterdiği ana küresel bölgelerdeki güçlü performans sayesinde gerçekleşti.

Öne çıkan nokta ise Toyota’nın bu başarıyı, ABD’nin uyguladığı gümrük tarifeleri ve artan küresel ticaret baskılarına rağmen elde etmiş olması. Trump döneminde Japonya daha ağır yaptırımlardan kaçınmış olsa da, ABD Japon otomobilleri ve yedek parçalarına uygulanan vergileri yüzde 2,5’ten yüzde 15’e çıkardı. Bu durum Toyota’yı üretim planlarını yeniden şekillendirmeye zorladı.

Lexus markası da dahil edildiğinde Toyota’nın 2025 yılı satışları 10.536.807 adet olarak kaydedildi. Daihatsu ve Hino da hesaba katıldığında bu rakam 11,3 milyon adede ulaşıyor. Böylece Toyota, 9 milyon satışta kalan Volkswagen’i açık ara geride bırakarak üst üste altıncı kez dünyanın en çok araç satan üreticisi oldu.

Bölgelere göre satış rakamları

Toyota için en kritik pazar yine Asya oldu. Bölgede 3,285 milyon araç satıldı ve bu rakam geçen yıla göre yüzde 2,2 arttı. Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’de satışlar yüzde 0,2 artışla 1,78 milyon adede ulaştı. Bu artışta yeni tanıtılan bZ3X ve bZ5 elektrikli modelleri etkili oldu.

Kuzey Amerika da Toyota için güçlü bir yıl geçirdi. Bölgedeki satışlar yüzde 7,3 artarak 2,929 milyon adede çıktı. ABD’de büyüme yüzde 8, Kanada’da yüzde 4,4, Meksika’da ise yüzde 3,6 olarak kaydedildi.

Avrupa’da Toyota 1,182 milyon araç satarak yüzde 1,4’lük bir artış elde etti. Buna karşın Latin Amerika’da satışlar yüzde 3,2 düşüşle 472 bin adet seviyesine geriledi.

Toyota’nın ana vatanı olan Japonya’da satışlar yüzde 4,1 artarak 1,501 milyon adede ulaştı. Bu rakam, şirketin küresel satışlarının yaklaşık yüzde 18’ini oluşturuyor. Daihatsu ve Hino’nun da dahil olduğu grup satışları ise Japonya’da yüzde 12 artış gösterdi.

Hibrit araçlar satışların aslan yapını oluşturdu

Hibrit ve elektrikli araçlar Toyota’nın toplam satışlarının neredeyse yarısını oluşturdu. 2025’te 4,994 milyon adet elektrifikasyonlu araç satıldı, bu da yıllık bazda yüzde 10,2’lik bir artış anlamına geliyor. Bu grubun büyük bölümünü geleneksel hibritler oluşturdu: 4,433 milyon adet satışla yüzde 7 büyüme sağlandı. Hafif hibrit modellerde ise satışlar yüzde 86,8 artarak 177 bin adede çıktı. Plug-in hibritler de yüzde 19,5 artışla 183.845 adet sattı. Tam elektrikli araç satışları önemli oranda artsa da hala küçük bir kısmı oluşturuyor. Bu gruptaki satışlar yüzde 42,4 artarak 199.137 adede ulaştı.

Toyota'nın lüks markası Lexus, 2025’te 882.231 araç satarak yüzde 3,6’lık bir büyüme kaydetti. En güçlü pazar yine Kuzey Amerika oldu; bölgede satışlar yüzde 7,5 artarak 408.070 adede çıktı. Asya’da ise Lexus satışları sınırlı bir artışla 237.946 adet seviyesinde kaldı.

