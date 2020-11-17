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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    35 bin dolarlık Tesla Model 3 için yolun sonu göründü

    Electrec'in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre 2021 model Tesla Model 3'lerde 35 bin dolarlık ucuz versiyon bulunmayacak. İşte detaylar:
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    35 bin dolarlık Tesla Model 3 için yolun sonu göründü
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    Tesla, ürün gamındaki en ucuz araç olan Model 3'ü ilk kez 2016 yılında prototip olarak karşımıza çıkarmış ve seri üretim söz konusu olduğunda satış fiyatının 35 bin dolardan başlayacağına dair söz vermişti.

    Ardından Tesla Model 3'ün seri üretimine geçilse de bahsi geçen '35 bin dolar' fiyat etiketi uzun süre gerçeğe dönüşmedi. Sonunda 2019 yılına gelindiğinde 'Tesla Model 3 Standart Range' adı verilen giriş seviyesi versiyon 35 bin dolardan satışa sunuldu. Böylece ABD'li şirket uzun süre önce verdiği sözü tutmuş ve bu durumdan şüphe eden kitlenin yanıldığını kanıtlamış oldu.

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    Ancak Tesla tutkunlarının merakla beklediği bu ucuz versiyon sadece birkaç ay satışta kaldı. Şirket kısa süre sonra 35 bin dolarlık Model 3'ü web sitesinden kaldırdı. Hatta üretimine bile son verdi. Fakat sözünden caymış olmamak için, 38 bin dolara satılan 'Model 3 Standart Range Plus' versiyonundaki bazı özelliklerin yazılımını kilitleyerek 3 bin dolar indirimle yine 35 bin dolara satmaya başladı.

    35 bin dolarlık Tesla Model 3 için yolun sonu göründü
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    Standart Range Plus'ın Standart Range versiyonuna göre daha popüler olduğunu belirten Tesla, bu durumu da dikkate alarak ürün gamını sadeleştirmek ve fiyatları daha iyi optimize edebilmek için bu adımı attıklarını belirtmişti. Bazı özellikleri kısıtlanan bu özel versiyonlar online olarak satılmıyordu. Yani 35 bin dolarlık Tesla Model 3 satın almak isteyen müşterilerin herhangi bir Tesla bayiine gitmesi gerekiyordu.

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    Tesla Model 3'ün 2021 model yılı için yenilenmesine az bir zaman kaldı ve Electrec'in duruma yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre 2021 model Tesla Model 3'lerde 35 bin dolara satılan bu özel versiyon bulunmayacak. Böylece Elon Musk'ın en başından beri sözünü ettiği 35 bin dolarlık versiyon tamamen ortadan kalkmış olacak. Öte yandan bayiler ellerinde kalan 2020 model araç varsa bunları satabilecek.

    25 bin dolarlık yeni bir model geliyor

    Bu durumda Tesla modellerinin fiyat konusundaki başlangıç noktası biraz daha yukarı çıkmış olacak. Fakat Elon Musk, geçtiğimiz aylarda 25 bin dolara satılacak yeni bir model üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Araçla ilgili henüz net bir bilgi yok fakat daha önce çıkan haberlere göre yeni modelin adı Model C veya Model 2 olabilir.



    https://electrek.co/2020/11/16/tesla-stops-selling-35000-model-3-2021-model-year-refresh/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    agent1453

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cihat_, (Cihat ) 1 sn. ( Mesaj Silindi )
    Bizde 25 bin liraya düzgün enjeksiyonlu doğan bulunmuyor
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    sml_akyz (İsmail Akyüz) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bir an önce ucuz elektrikli araç üretmez ise büyük firmalar bu alanda da yerlerini sağlamlaştırdıkça teslanın işi zorlaşacak.
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ne kadar ucuz yaa. Yurtdışı fiyatları resmen şaka gibi. Adamların alım gücü ne kadar yüksek. İstediklerini hiç düşünmeden rahat rahat alabiliyorlar vallaha. Bizde oled tv alıyorsun ( alamıyoruz da ) o fiyata, adamlar elektrikli araba alıyor.
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    Clusive 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    25.000? ye son model akıllı ve elektrikli bir araba aldığınızı düşünün.
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    25 bin dolar Türkiye'de 300-400 bin tl olur artık. Keşke alabilsek demek istiyorum hep ama düşününce Türkiye'de yeterince şarj istasyon noktası olmaması yüzünden almak saçma geliyor. Türkiye'de elektrikli araç almak için 2-3 yıl daha lazım. Tabi bunun artması için Tesla'nın da Türkiye'ye girmesi lazım. Şu şartlar altında girebilirler mi o da tartışılır elbette.
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    nuksws_99 (dasasd ) 28 dk. ( Mesaj Silindi ) Return to Monke
    keşke 300-400bin tl olsa
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