2021 Renault Captur R.S. Line, sportif tasarımıyla geldi

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Geçtiğimiz yılın sonunda Türkiye'ye gelen ikinci nesil Renault Captur, Avrupa'da R.S. Line isimli versiyona merhaba dedi. Sportif öğeleriyle dikkat çeken 2021 Renault Captur R.S. Line, halihazırda Fransa'da satın alınabiliyor.

Gövde tassarımına baktığımızda yeni Captur R.S. Line'ın standart versiyondaki parlak krom detaylardan az da olsa kurtulduğunu görebiliyoruz. F1 tarzı hava bıçağıyla güncellenen ön tamponda ise petek desenli yeni alt panjur ve koyu gri koruma plakası dikkat çekiyor. 18 inçlik 'Le Castellet' alaşım jantların üzerinde oturan kompakt modelin arka bölümünde ise köşeli krom egzoz çıkışlarına saship yeni difüzör göze çarpıyor.

Bagaj kapağındaki R.S. Line rozeti ve 'Renault Sport' tarzı kapı eşiklerinin de değişimin bir parçası olduğu 2021 Renault Captur R.S. Line, kabin tarafında da kırmızı detaylarla kendini belli ediyor. Bu detayları koltuklar, kapı içleri, hava menfezleri, deri direksiyon simidi ve (manuel vitesli versiyonlarda) vites topuzu gibi pek çok yerde görmek mümkün. Ayrıca konsoldaki karbon fiber detaylar da R.S. Line'ın bir getirisi.

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2021 Renault Captur R.S. Line'daki özelliklerin devamına baktığımızda ise karartılmış arka camlar, ön-arka park sensörleri, 10 inç dijital ekran, geri görüş kamerası, elektrokromik dikiz aynası ve kablosuz şarj ünitesi gibi standart donanımlar görüyoruz.

Motor gamı olarak 2021 Renault Captur artık benzinli (TCe 90 ve 140 ), LPG'li (TCe 100 LPG) ve plug-in hybrid (E-TECH plug-in hybrid 160) ünitelerle tercih edilebiliyor. İlerleyen dönemde E-TECH Hybrid üniteler de aileye katılacak.

2021 Renault Captur R.S. Line'ın Fransa fiyatları TCe 140 motor ve manuel şanzıman kombinasyonuyla 28.400 euro'dan başlıyor. Aynı motor EDC şanzımanla tercih edilirse fiyat 30.350 euro'ya yükseliyor. E-TECH plug-in hybrid 160 motorla satın alınan Captur R.S. Line'ın fiyatı ise 37.050 euro'dan başlıyor.

2021 model Renault Captur şu anda ülkemizde Joy ve Touch donanım seviyeleriyle tercih edilmek üzere sadece 1.3 TCe EDC 140 versiyonuyla satılıyor. Başlangıç fiyatı 298.000 TL.

https://en.media.groupe.renault.com/news/captur-r-s-line-boosts-the-captur-2021-range-3191-989c5.html

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