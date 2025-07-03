Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Polestar 7, Volvo platformuyla Avrupa'da üretilecek

    Çoğunlukla Çin'de üretim yaptığı için ana pazarı olan Avrupa'da başarı yakalayamayan Polestar, yeni elektrikli SUV modeli için önemli bir adım atarak Slovakya'da üretim kararı aldı.

    Polestar, yeni elektrikli SUV'si Polestar 7 için önemli bir adım attı. Modellerinin büyük çoğunluğunu Çin'de üreten marka, Polestar 7'yi Slovakya'nın Kosice kentinde inşaatı süren Volvo'nun üçüncü Avrupa fabrikasında üretecek. Bu model, Range Rover Evoque’un elektrikli rakibi olarak konumlandırılıyor ve Polestar’ın şimdiye kadarki en yüksek hacimli modeli olacak.

    Şu anda Polestar 2 ve 4, ana şirket Geely’nin Çin'deki tesislerinde üretiliyor. Yaklaşan Polestar 5 spor sedan da yine Çin'de üretilecek. Daha büyük SUV olan Polestar 3 ise, Volvo EX90 ile birlikte ABD'de üretiliyor. Dolayısıyla Polestar 7, markanın Avrupa’da üretilen ilk modeli olacak.

    Volvo teknolojisi, Polestar kimliği

    Yeni Polestar 7, Volvo platformuyla Avrupa'da üretilecek Tam Boyutta Gör
    Polestar 7, Volvo’dan alınan "teknoloji temeli" üzerine inşa edilecek. Bu yapı; grup içi parça paylaşımı, yeni nesil batarya yoğunluğu sunan hücre-gövde entegrasyonu ve Volvo'nun kendi geliştirdiği elektrik motorları gibi yenilikleri içeriyor. Aynı platform, yeni nesil Volvo EX60 gibi modellerde de kullanılacak. SPA3 adı verilen bu platform, içten yanmalı motorlara göre değil, doğrudan elektrikli araçlar için sıfırdan geliştirildi.

    Ancak Polestar CEO’su Michael Lohscheller, ortak teknolojilere rağmen Polestar 7’nin kesinlikle markaya özgü bir karaktere sahip olacağını vurguladı. “Polestar DNA’sı; şasi ayarları, sürüş davranışı, görünüm ve hissiyat açısından tamamen korunacak" ifadelerine yer verdi.

    Lohscheller, bu farklılaşmanın Polestar 3 ile Volvo EX90 arasındaki örnekte de açıkça görüldüğünü belirtti: “Volvo daha çok konfor ve güvenliğe odaklanırken, Polestar performansa odaklanıyor. Süspansiyon ve şasi ayarları bile farklı.”

    Yeni modelle birlikte Polestar, tasarım dilinde de değişikliğe gidiyor. Yeni tasarım şefi Philipp Römers önderliğinde markanın daha özgüvenli ve performans odaklı bir görünüme kavuşması hedefleniyor. Lohscheller, Polestar 7’nin bu yeni anlayışı ilk yansıtan model olacağını belirtti: “Tasarım bizim için son derece önemli. 7 modeli, daha cesur bir karaktere sahip olacak. Ancak marka çizgilerimizi tamamen terk etmeyeceğiz. İskandinav tasarımı temel alınmaya devam edecek.”

    Lohscheller, Volvo ile Avrupa’da ortak üretim kararının markanın ana pazarı olan Avrupa’daki konumunu güçlendireceğini belirterek şunları söyledi:

    “Grup içi altyapıları kullanmak, bize en son teknolojilere maliyet etkin bir şekilde erişim sağlıyor. Sportif sürüş karakteristiği ve dikkat çekici tasarımıyla Polestar 7, premium kompakt SUV segmentinde yeni standartlar belirleyecek.”

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ferrari'nin yeni canavarı Amalfi ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    inat box reklam engelleme hyundai bayon 1.0 t-gdi yorum cambly mi open english mi başakşehirde nereden ev alınır vodafone wifi 6 modem

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 30 Pro
    Tecno Spark 30 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum