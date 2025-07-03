Yeni Polestar 7, Volvo platformuyla Avrupa'da üretilecek

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Polestar, yeni elektrikli SUV'si Polestar 7 için önemli bir adım attı. Modellerinin büyük çoğunluğunu Çin'de üreten marka, Polestar 7'yi Slovakya'nın Kosice kentinde inşaatı süren Volvo'nun üçüncü Avrupa fabrikasında üretecek. Bu model, Range Rover Evoque’un elektrikli rakibi olarak konumlandırılıyor ve Polestar’ın şimdiye kadarki en yüksek hacimli modeli olacak.

Şu anda Polestar 2 ve 4, ana şirket Geely’nin Çin'deki tesislerinde üretiliyor. Yaklaşan Polestar 5 spor sedan da yine Çin'de üretilecek. Daha büyük SUV olan Polestar 3 ise, Volvo EX90 ile birlikte ABD'de üretiliyor. Dolayısıyla Polestar 7, markanın Avrupa’da üretilen ilk modeli olacak.

Volvo teknolojisi, Polestar kimliği

Tam Boyutta Gör Polestar 7, Volvo’dan alınan "teknoloji temeli" üzerine inşa edilecek. Bu yapı; grup içi parça paylaşımı, yeni nesil batarya yoğunluğu sunan hücre-gövde entegrasyonu ve Volvo'nun kendi geliştirdiği elektrik motorları gibi yenilikleri içeriyor. Aynı platform, yeni nesil Volvo EX60 gibi modellerde de kullanılacak. SPA3 adı verilen bu platform, içten yanmalı motorlara göre değil, doğrudan elektrikli araçlar için sıfırdan geliştirildi.

Ancak Polestar CEO’su Michael Lohscheller, ortak teknolojilere rağmen Polestar 7’nin kesinlikle markaya özgü bir karaktere sahip olacağını vurguladı. “Polestar DNA’sı; şasi ayarları, sürüş davranışı, görünüm ve hissiyat açısından tamamen korunacak" ifadelerine yer verdi.

Lohscheller, bu farklılaşmanın Polestar 3 ile Volvo EX90 arasındaki örnekte de açıkça görüldüğünü belirtti: “Volvo daha çok konfor ve güvenliğe odaklanırken, Polestar performansa odaklanıyor. Süspansiyon ve şasi ayarları bile farklı.”

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Yeni modelle birlikte Polestar, tasarım dilinde de değişikliğe gidiyor. Yeni tasarım şefi Philipp Römers önderliğinde markanın daha özgüvenli ve performans odaklı bir görünüme kavuşması hedefleniyor. Lohscheller, Polestar 7’nin bu yeni anlayışı ilk yansıtan model olacağını belirtti: “Tasarım bizim için son derece önemli. 7 modeli, daha cesur bir karaktere sahip olacak. Ancak marka çizgilerimizi tamamen terk etmeyeceğiz. İskandinav tasarımı temel alınmaya devam edecek.”

Lohscheller, Volvo ile Avrupa’da ortak üretim kararının markanın ana pazarı olan Avrupa’daki konumunu güçlendireceğini belirterek şunları söyledi:

“Grup içi altyapıları kullanmak, bize en son teknolojilere maliyet etkin bir şekilde erişim sağlıyor. Sportif sürüş karakteristiği ve dikkat çekici tasarımıyla Polestar 7, premium kompakt SUV segmentinde yeni standartlar belirleyecek.”

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Yeni Polestar 7, Volvo platformuyla Avrupa'da üretilecek

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