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    Tesla’nın enerji depolama birimi de düşüş trendine ayak uydurdu

    Elektrikli otomobil devi Tesla, ikinci çeyreğe dair detayları açıkladı ve görünüşe göre düşüş sadece otomobillerle sınırlı değil. Firmanın enerji depolama birimi de düşüşe ayak uydurdu.

    Tesla’nın enerji depolama birimi de düşüş trendine ayak uydurdu Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın enerji depolama iş kolu, şirketin genel performansındaki olumsuz etkiden kaçamadı. Powerwall ve Megapack ürünlerinin kurulumları üst üste ikinci çeyrekte azaldı. 2025’in ikinci çeyreğinde Tesla, 9.6 gigavat-saat (GWh) depolama kurarken, bu rakam bir önceki çeyreğe göre 0.8 GWh düştü.

    Enerji işi de düşüşte

    Enerji depolama alanında Tesla’nın zirve yaptığı dönem 2024’ün son çeyreği olmuştu. O dönemde 11 GWh kurulum gerçekleştiren şirket, 2024 toplamında 31.4 GWh’ye ulaştı. Geçmişte enerji depolama ve güneş enerjisi alanı Tesla için büyümenin en parlak noktalarından biriydi. 2020’de 2 milyar dolar olan bu gelir, 2024’te 10.1 milyar dolara yükselmişti. Ancak 2025’in ilk yarısındaki gerileme, bu büyüme trendinin sonuna yaklaşıldığını gösteriyor.

    Piyasa genelinde ise durum farklı. Wood Mackenzie’nin verilerine göre, enerji depolama kurulumları 2025’in ilk çeyreğinde yıllık bazda %57 artışla rekor seviyeye ulaştı.

    Fakat bu büyüme de devam etmeyebilir. ABD’de Çin menşeli ürünlere uygulanan tarifeler ve Kongre’de görüşülen Trump destekli bir yasa tasarısı sektörü zorlayabilir, zira Enflasyon Azaltma Yasası’nın bazı maddelerinin kaldırması gündemde. Yeni düzenlemeler, özellikle batarya üretiminde kullanılan kritik parçaların yabancı kaynaklardan gelmesine getirilecek kısıtlamalar nedeniyle vergi teşviklerinin alınmasını zorlaştırabilir. Çünkü bataryalarda kullanılan minerallerin büyük çoğunluğu Çin’de işleniyor.

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