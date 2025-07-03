Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla’nın enerji depolama iş kolu, şirketin genel performansındaki olumsuz etkiden kaçamadı. Powerwall ve Megapack ürünlerinin kurulumları üst üste ikinci çeyrekte azaldı. 2025’in ikinci çeyreğinde Tesla, 9.6 gigavat-saat (GWh) depolama kurarken, bu rakam bir önceki çeyreğe göre 0.8 GWh düştü.

Enerji işi de düşüşte

Enerji depolama alanında Tesla’nın zirve yaptığı dönem 2024’ün son çeyreği olmuştu. O dönemde 11 GWh kurulum gerçekleştiren şirket, 2024 toplamında 31.4 GWh’ye ulaştı. Geçmişte enerji depolama ve güneş enerjisi alanı Tesla için büyümenin en parlak noktalarından biriydi. 2020’de 2 milyar dolar olan bu gelir, 2024’te 10.1 milyar dolara yükselmişti. Ancak 2025’in ilk yarısındaki gerileme, bu büyüme trendinin sonuna yaklaşıldığını gösteriyor.

Piyasa genelinde ise durum farklı. Wood Mackenzie’nin verilerine göre, enerji depolama kurulumları 2025’in ilk çeyreğinde yıllık bazda %57 artışla rekor seviyeye ulaştı.

Tesla Cybertruck satışları 5 bin adede gerileyerek çakıldı 6 sa. önce eklendi

Fakat bu büyüme de devam etmeyebilir. ABD’de Çin menşeli ürünlere uygulanan tarifeler ve Kongre’de görüşülen Trump destekli bir yasa tasarısı sektörü zorlayabilir, zira Enflasyon Azaltma Yasası’nın bazı maddelerinin kaldırması gündemde. Yeni düzenlemeler, özellikle batarya üretiminde kullanılan kritik parçaların yabancı kaynaklardan gelmesine getirilecek kısıtlamalar nedeniyle vergi teşviklerinin alınmasını zorlaştırabilir. Çünkü bataryalarda kullanılan minerallerin büyük çoğunluğu Çin’de işleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Tesla’nın enerji depolama birimi de düşüş trendine ayak uydurdu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: