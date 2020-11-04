2021 Renault Trafic, yeni yüzü ve teknolojileriyle tanıtıldı

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Kısa süre önce sürpriz bir tanıtımın yaklaştığıyla ilgili küçük bir teaser paylaşan Renault, çok geçmeden bu sürprizi açıkladı ve yeni 2021 Renault Trafic üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Combi ve SpaceClass isimli konfigürasyonlarla karşımıza çıkan yeni Trafic, markanın diğer yeni modellerine atıfta bulunan bir ön tasarıma sahip. Yeniden tasarlanan ve krom detaylarla süslenen büyük panjur, daha modern bir görünüm sunan yeni farlarla kombinlenmiş.

Bunun yanı sıra Rogue Carmin isimli kırmızı renk seçeneğine de kavuşan Trafic'te artık yedi farklı gövde rengi bulunuyor. SpaceClass versiyonunda bulunan 17 inç yeni tasarım jantlar ve elektrikli katlanabilir yan aynalar da 2021 Renault Trafic'in özellikleri arasında.

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2021 Renault Trafic'in konsolu da tamamen değişmiş ve iki katmandan oluşan alanın merkezinde 8 inçlik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip yeni Trafic'te kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi, iklimlendirme kontrolleri için fiziksel düğmeler, yeni üç kollu direksiyon simidi ve bolca saklama alanı bulunuyor.

Yeni Trafic Combi ve SpaceClass modellerinin kokpit bölümündeki saklama bölmelerinin hacmi 86 litreye ulaşıyor. Ayrıca arka bölümde tercih edilen versiyona göre 1.8 metreküp kargo hacmi veya 9 kişiye kadar oturma kapasitesi sunan modüler bir yapı sunuluyor.

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2021 Renault Trafic'te markanın en yeni sürüş yardımcı sistemleri bulunuyor. Aktif acil durum freni, şeritten ayrılma uyarısı, kör nokta uyarısı ve adaptif hız sabitleme sistemini bu özelliklere örnek göstermek mümkün. Ayrıca kaza anında öndeki iki yolcuyu koruyan yeni ön hava yastığı da dikkat çeken detaylar arasında.

Yeni Renault Trafic'te üç farklı dCi dizel motor bulunuyor. Sırasıyla 110, 150 ve 170 beygir güç sunan motorlarda stop&start teknolojisi de mevcut. Şanzıman seçenekleri ise 6 ileri manuel ve 6 ileri çift kavramalı şanzımandan oluşuyor. Çift kavramalı şanzıman sadece giriş seviyesi versiyonlarda tercih edilemiyor.

Renault, ilerleyen aylarda yeni Trafic ile ilgili daha fazla detay paylaşacak. Yeni Trafic, 2021'in Mart ayında satışa sunulmuş olacak.

https://en.media.groupe.renault.com/news/the-new-renault-trafic-combi-and-renault-spaceclass-a-new-experience-even-more-enjoyable-fd34-989c5.html

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