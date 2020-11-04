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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Volkswagen Golf R karşınızda: Şimdiye kadarki en güçlü Golf

    Alman üretici, Golf 8 ailesinin en güçlü üyesi yeni Golf R üzerindeki örtüyü nihayet kaldırdı. 2021 Volkswagen Golf R, 320 beygir gücü, tork yönlendirmeli 4Motion sistemi ve Drift moduyla geliyor.
    1 hf.
    8,5b
    1
    26
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    1

    Yeni Volkswagen Golf R karşınızda: Şimdiye kadarki en güçlü Golf
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    Geçtiğimiz yıl ekim ayında örtüsü kaldırılan Golf 8 ailesi sonunda en güçlü üyesine kavuştu: 2021 Volkswagen Golf R. 320 beygir güçle gelen 2021 Volkswagen Golf R, 'şimdiye kadarki en güçlü Golf' iddiasıyla tanıtıldı.

    Selefine kıyasla daha sportif ve daha güçlü olan 2021 Volkswagen Golf R'ın kalbinde 320 beygir güç ve 420 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli turbo motor bulunuyor. Bu da önceki modele göre yaklaşık 30 beygir güç ve 41 Nm tork artışı anlamına geliyor. ABD ve Kanada'da 6 ileri manuel şanzıman ve 7 ileri DSG ile tercih edilebilen yeni Golf R, Avrupalı müşterilere sadece DSG opsiyonuyla sunulacak.

    2021 Volkswagen Golf R'ın 0'dan 100 km/s hıza 4.7 saniyede ulaştığı açıklandı. Aracın maksimum hızı ise 250 km/s ile sınırlandırılmış. Tercih edilen şanzımana bakılmaksızın tüm yeni Golf R modellerinde tork yönlendirme özelliğine sahip performans odaklı 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemi bulunuyor. Alman marka söz konusu sistemin yeni Golf R'ı 'belirgin ölçüde daha çevik' bir otomobil haline getirdiğinin altını çiziyor.

    Yeni Volkswagen Golf R karşınızda: Şimdiye kadarki en güçlü Golf
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    2021 Volkswagen Golf R'ın motoru dışında süspansiyon sisteminde de önemli güncellemeler mevcut. Ön ve arka süspansiyonu elden geçirilen otomobil selefine göre yere 20 mm daha yakın. Kullanılan daha sert yaylar ve yeni geometri, Golf R'ın süspansiyon sertliğini önceki modele göre yüzde 10 artırmış. Artırılan negatif kamber açısıyla yol tutuşu ve viraj alma hızı artırılan aracın ön tarafındaki hafif alüminyumdan yapılan alt şasi sayesinde 3 kg civarında ağırlık kaybı yaşanmış.

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    2021 Volkswagen Golf R'ın fren sistemine baktığımızda ön bölümde daha büyük (358 mm) ve geniş (33 mm) fren diskleri görüyoruz. Bunun yanında daha büyük ana fren merkez silindiri ve iki pistonlu alüminyum ön kaliperler de söz konusu. Bu değişimlerin dışında yeni Golf R'ın adaptif süspansiyon sistemi, elektronik diferansiyel kilidi ve değişken oranlı direksiyon sistemi de elden geçirilmiş. Comfor, Sport, Race ve Individual'ın da aralarında bulunduğu 6 farklı sürüş modu bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "2021 Toyota Crown tanıtıldı: Teknoloji odaklı güncellemeler"

    2021 Volkswagen Golf R, yukarıda saydığımız dört sürüş modunun yanı sıra iki yeni moda sahip: Special ve Drift. Special modu aracın dinamiklerini ünlü Nürburgring'e göre optimize ederek pist üzerinde maksimum performans elde etmeyi amaçlıyor. Drift modu ise elektronik denge kontrol sistemi ve 4Motion'daki güç dağılım parametrelerini değiştirerek sürücüye drift keyfi sunuyor.

    Yeni Volkswagen Golf R karşınızda: Şimdiye kadarki en güçlü Golf
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    2021 Volkswagen Golf R'ın tasarımına baktığımızda geniş hava girişlerine ve parlak siyah detaylara sahip sportif bir ön tampon ile karşılaşıyoruz. Ayrıca yukarıdaki ince ızgara üzerinde farları logoyla birleştiren bir ışık şeridi bulunuyor ve bu şerit motor çalıştığı anda devreye giriyor. Sportif marşpiyeller, 19 inç alaşım jantlar, mat krom ayna kapakları, sportif arka tampon, iki parçadan oluşan spoyler, parlak siyah difüzör ve dörtlü yuvarlak egzoz çıkışları da yeni Golf R'ın sportif tasarımını oluşturan parçalardan.

    2021 Volkswagen Golf R'ın iç mekanında R logosuna ve mavi detaylara sahip Nappa deri spor koltuklar mevcut. Bunun dışında paslanmaz çelik pedal takımı, özel R tuşuna sahip ısıtmalı direksiyon simidi, dijital gösterge paneli ve 10 inç bilgi-eğlence ekranı da donanımlar arasında.



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
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    nightdrive (Osman Aga) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    orta halli müteahhit çocukları yaşadı diyecektim ama onlara da çok artık bu araba
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    ridvan1903 (Rıdvan Yaman) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şimdi kadar yapılan en PAHALI GOLF olur bizde
    Yanıtla +14
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    A35 rakibi model. A45 bunu dizinde sektirir. A45S ise yörüngeye gönderir.
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    ceo-tr (Ceo Tr) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bize göre değil. polonun da altı volkswagen lupo vardı bir ara. volkswagen onu Türkiye için yine üretse, 500 cc motorla falan. bizde alınır aslında.
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    _magnetar_ (Kemal Ezen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2021 Volkswagen Golf R için "şimdiye kadarki en güçlü Golf" iddiasını kim ortaya attıysa Golf tarihini gözden geçirmesi gerekir. Zira daha güçlüsü geçmişte yapıldı.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Firmanın kendi yaptığı ürüne "Şu ana kadar yapılan en güçlü ...." deme saçmalığını Apple başlattı ve her yerde de karşımıza çıkıyor. Son çıkardığın model bir öncekinden güçlü ve gelişmiş değilse neden çıkardın derler zaten. Rakiplerinden güçlü olduğunu söyleyemediğinde kendi eski modellerinden güçlü olduğunu iddia ediyorsun. Pffff.
    Yanıtla +2
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    loveboy85 (Gökhan Gündeş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Koltuklar olmamış direksiyonda tırt. S3 ile yola devam. Audi iç tasarımı daha iyi beceriyor
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    CapriceClassic 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Her şey iyi güzel de ben de vites koluna takıldım. Ne o öyle bit gibi. Ya düzgün bir şey koy ya da kaldır tümden ve düğme vs yap.
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    ombuds_man (aykut yağdıran) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Canım arabam be. Cok isterdim seni almayi...
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    SilenthillDream 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı 500bin TL filan olur herhalde
    1 Yanıt Yanıtla
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    hearthland (Ali Ali) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) SilenthillDream
    500 ?

    En az 1 milyon.
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    Fulcrum299 (Aydın Demir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Valla makine ateş gibi olmuş. 1.0 tsi olanını alabilsek bari
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    shade_boi (Ali G) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    A45s dururken...
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    3 etiket daha volkswagen golf r 2021 Volkswagen Bilim ve Teknoloji
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