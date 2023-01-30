Jato Dynamics'ten alınan verilere göre, 78 ülkenin dahil edildiği raporda yeni otomobil ve hafif ticari araç satışlarının 2022 yılında yüzde 2 gerileyerek 78.5 milyon adede düştüğü görülüyor. Rapor dışında kalan ülkeler de dahil edildiğinde toplam satışların 81.5 milyon adede yaklaştığı tahmin ediliyor.

Peki 2022 yılında en çok yeni otomobil ve hafif ticari araç satışı hangi ülkelerde yapıldı? Bu konuda Çin ve ABD, açık ara farkla ilk iki sıradaki yerlerini koruyor. Üçüncü sırada görmeye alıştığımız Japonya'nın yerinde ise yüzde 24 gibi ciddi bir büyüme kaydeden Hindistan bulunuyor.

2022'de en çok otomobil ve hafif ticari araç satışı olan ülkeler Ülke Adet Değişim Çin 26.864.000 +%2 ABD 13.828.337 -%8 Hindistan 4.367.964 +%24 Japonya 4.167.590 -%5 Almanya 2.874.828 %0 Brezilya 1.953.557 -%1 Birleşik Krallık 1.896.259 -%5 Fransa 1.874.805 -%10 Kore 1.652.305 -%2 Kanada 1.551.409 -%7

İlk 10 sırada Hindistan'ın dışında tek büyüme kaydeden ülke Çin. Satışların 2021'e göre yüzde 2 arttığı ülkede yaklaşık 27 milyon adet yeni otomobil ve hafif ticari araç satıldı. ABD'nin 13.8 milyon adetle yüzde 8 daralma yaşadığı listede en fazla kan kaybı yaşayan pazar yüzde 10 ile Fransa oldu. Söz konusu ülkede 1.9 milyon adede yakın yeni araç satışı gerçekleştirildi.

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Savaş nedeniyle ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalan ve birçok otomotib devinin çekildiği Rusya pazarı yüzde 59 daralma ile 677 bin adet seviyelerine kadar gerilemiş. Bunun dışında Danimarka, Avusturya ve Mısır gibi ülkeler de 2022'nin en fazla kayıp yaşayan pazarları arasında.

Türkiye'de 2022 yılında otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 783.283 adet olarak gerçekleşti. Bu sonuca göre Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında yaklaşık 930 bin adetle beşincilik koltuğunda oturan İspanya'nın ardında yer alıyor.

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2022'de en çok yeni araç satışı yapılan ülkeler belli oldu