Tam Boyutta Gör Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Chery’nin, dünyanın 80’den fazla ülkesinde memnuniyetle karşılanan Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve ilk küresel modeli Omoda 5’in ilk partileri, Çin’in Wuhu Limanı’ndan Türkiye’ye törenle sevk edildi.

Chery Türkiye Başkanı Bay Fenghuo Si; sevkiyat töreninde yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu:

“Türkiye, mükemmel bir coğrafi konuma ve gelişmiş otomotiv endüstrisine sahip bir ülke, Avrupa ve Asya’ya yayılmış durumda. Ayrıca Türkiye, Chery için her zaman en önemli stratejik pazarlardan biri oldu. Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak bölge için bağımsız bir ekip ve işletme organizasyonu kurarak yatırım yaptık.

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Daha önce yaptığımız pazar araştırması ve müşteri beklentileri analizlerine dayanarak, bugün limanımızdan ayrılan üç modelimiz, Chery’nin en güncel teknolojisini temsil ediyor ve Türkiye’deki müşterilerimiz için eşi benzeri görülmemiş kalitede sürüş deneyimleri yaşatacak.”

Bahar döneminde Türkiye'de satışa sunulacak olan Chery Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modellerinde Chery tarafından geliştirilen üçüncü nesil Acteco serisi 1.6 TGDI benzinli motor bulunuyor. Yüzde 41 termal verimliliğe sahip olan bu motor, 197 hp güç ve 290 Nm tork üretiyor. Motorla kombine edilen ıslak çift kavramalı Getrag 7 DCT şanzıman, motorun gücünü yola etkin bir biçimde aktarırken yakıt ekonomisini de destekliyor.

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Chery modelleri Türkiye yolunda: İlk sevkiyat gerçekleştirildi