Tablet ve PC satışları güçlü, Chromebook satışları düşüşte

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Pandemi ile birlikte başlayan tablet ve bilgisayar ürünlerine olan yoğun satışlar bu dönemde de kendisini korumasını bildi. Chromebook modelleri ise ilk aylarda yakaladığı trendi koruyamayınca büyük düşüşler yaşadı.

2022 bilgisayar pazarında son durum

2022 yılı ile birlikte aslında bilgisayar pazarının genelinde bir düşüş yaşanmaya başlamıştı. Bununla birlikte tablet ve bilgisayar satışlarının halen pandemi öncesinden daha güçlü olduğu ifade ediliyor. Chromebook satışları ise çakıldı.

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Araştırmaya göre yılın ilk çeyreğinde 118.5 milyon adet tablet ve bilgisayar ürünü satıldı. Apple bu kategoride 22.3 milyon adet satış ile lider durumda. Lenovo markası 21 milyon satış ile ikinci iken HP ise 15.8 milyon satış ile üçüncü. Burada tablet kategorisi önemli bir fark oluşturuyor.

Tablet satışlarında ise yine bir düşüş söz konusu. Apple 14.8 milyon iPad satışı ile açık ara lider durumda. Samsung ise 7.8 milyon tablet satışı ile ikinci sırada. Lenovo toplamda 3 milyon tablet satmış. Pazarda toplam 38.6 milyon adet tablet satışı olmuş.

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Geçen yılın ilk çeyreğinde Lenovo ve HP’nin rekor sayıda Chromebook sattığı görülüyor. Bu yılın ilk çeyreğinde ise aynı oranda dibe vuruyor. HP yaklaşık yüzde 82, Lenovo ise yüzde 63 satışlarda düşüş yaşamış. Pazarın genelinde ise yüzde 60 civarında bir düşüş olmuş ve 4.9 milyon adet Chromebook satılmış.

Gerek Çin’de üretimin sıkıntıya girmesi gerekse de Ukrayna savaşı nedeniyle üretimin aksamaya başlaması nedeniyle yıl içerisinde benzer bir tablonun oluşacağı tahmin ediliyor ancak Chromebook sınıfı bir toparlanma görebilir.



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