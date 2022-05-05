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    Tablet ve PC satışları güçlü, Chromebook satışları düşüşte

    Bilgisayar ve tablet satışları önceki yıllara göre güçlü satışlarını devam ettiriyor. Chromebook segmenti ise son dönemlerde tüketici ilgisini önemli bir oranda kaybetmiş durumda. 
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    PC
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    Pandemi ile birlikte başlayan tablet ve bilgisayar ürünlerine olan yoğun satışlar bu dönemde de kendisini korumasını bildi. Chromebook modelleri ise ilk aylarda yakaladığı trendi koruyamayınca büyük düşüşler yaşadı. 

    2022 bilgisayar pazarında son durum

    2022 yılı ile birlikte aslında bilgisayar pazarının genelinde bir düşüş yaşanmaya başlamıştı. Bununla birlikte tablet ve bilgisayar satışlarının halen pandemi öncesinden daha güçlü olduğu ifade ediliyor. Chromebook satışları ise çakıldı. 

    Araştırmaya göre yılın ilk çeyreğinde 118.5 milyon adet tablet ve bilgisayar ürünü satıldı. Apple bu kategoride 22.3 milyon adet satış ile lider durumda. Lenovo markası 21 milyon satış ile ikinci iken HP ise 15.8 milyon satış ile üçüncü. Burada tablet kategorisi önemli bir fark oluşturuyor. 

    Tablet satışlarında ise yine bir düşüş söz konusu. Apple 14.8 milyon iPad satışı ile açık ara lider durumda. Samsung ise 7.8 milyon tablet satışı ile ikinci sırada. Lenovo toplamda 3 milyon tablet satmış. Pazarda toplam 38.6 milyon adet tablet satışı olmuş. 

    Tablet
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    Geçen yılın ilk çeyreğinde Lenovo ve HP’nin rekor sayıda Chromebook sattığı görülüyor. Bu yılın ilk çeyreğinde ise aynı oranda dibe vuruyor. HP yaklaşık yüzde 82, Lenovo ise yüzde 63 satışlarda düşüş yaşamış. Pazarın genelinde ise yüzde 60 civarında bir düşüş olmuş ve 4.9 milyon adet Chromebook satılmış.

    Gerek Çin’de üretimin sıkıntıya girmesi gerekse de Ukrayna savaşı nedeniyle üretimin aksamaya başlaması nedeniyle yıl içerisinde benzer bir tablonun oluşacağı tahmin ediliyor ancak Chromebook sınıfı bir toparlanma görebilir. 
     

    Chromebook
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    C
    Command-01 5 gün önce

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    L
    linkci_sude 1 hafta önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 1 hafta önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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