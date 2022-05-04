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    Tek yazmalık SSD geliyor

    Verbatim tarafından geliştirilen tek yazmalık SSD sürücüler ağırlıklı olarak veri saklama ve taşıma tercih eden kullanıcılar için alternatif olmaya çalışacak.   
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    Taşınabilir medya ortamları tarihinde USB bellekler, HDD ve SSD dönemleri ile birlikte tek yazmalık sürücülere veda etmiştik. Ne var ki sürekli yazma işiyle uğraşmayan ve uzun süreli veri saklayacaklar için bir alternatif olabilir. 

    Tek yazmalık SSD devri

    Verbatim tarafından Japonya’da tanıtılan tek yazmalık SSD sürücüsü 128GB kapasiteye sahip. USB 3.2 Gen 1 Tip-C üzerinden bağlantı kuran ürün 540MB/s okuma hızlarına, 180MB/s yazma hızlarına ulaşıyor. 

    Sürücüyü kullanabilmek için Windows 10 veya Windows 11 işletim sistemi, x86 ve 64-bitlik bir işlemci, Microsoft .NET Framework 4.8 veya üzeri sürümlerin kurulmuş olması gerekiyor. Fiyatı açıklanmayan sürücü 10 yıl garanti ile gelecek. 

    SSD sürücülerde okuma ve yazma hızlarının sürekli geliştiği bir dönemdeyiz. Bununla birlikte sadece veri taşımak için SSD sahibi olmak isteyenler düşük bir ücret karşılığında bunu sorun etmeyecektir. 
     

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    C
    Command-01 4 gün önce

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    L
    linkci_sude 6 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 6 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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