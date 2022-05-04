Tek yazmalık SSD geliyor

Taşınabilir medya ortamları tarihinde USB bellekler, HDD ve SSD dönemleri ile birlikte tek yazmalık sürücülere veda etmiştik. Ne var ki sürekli yazma işiyle uğraşmayan ve uzun süreli veri saklayacaklar için bir alternatif olabilir.

Tek yazmalık SSD devri

Verbatim tarafından Japonya’da tanıtılan tek yazmalık SSD sürücüsü 128GB kapasiteye sahip. USB 3.2 Gen 1 Tip-C üzerinden bağlantı kuran ürün 540MB/s okuma hızlarına, 180MB/s yazma hızlarına ulaşıyor.

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Sürücüyü kullanabilmek için Windows 10 veya Windows 11 işletim sistemi, x86 ve 64-bitlik bir işlemci, Microsoft .NET Framework 4.8 veya üzeri sürümlerin kurulmuş olması gerekiyor. Fiyatı açıklanmayan sürücü 10 yıl garanti ile gelecek.

SSD sürücülerde okuma ve yazma hızlarının sürekli geliştiği bir dönemdeyiz. Bununla birlikte sadece veri taşımak için SSD sahibi olmak isteyenler düşük bir ücret karşılığında bunu sorun etmeyecektir.



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