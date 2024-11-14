2024'ün en çok kullanılan şifreleri belli oldu: Zirve bu yıl değişmedi

2024’ün en çok kullanılan şifreleri
Her yıl olduğu gibi NordPass açık kaynaklardan alınan 2,5 TB'lık bir veritabanını inceledi ve en yaygın 200 şifrenin 2024 yılı versiyonunu yayınladı. 2024'te dünyadaki en yaygın parola ise bir kez daha "123456" oldu. Bu parolanın kırılması bir saniyeden az sürüyor. Ayrıca listede "123456789", "qwerty123", "111111", "secret", "abc123", "iloveyou" ve tabii ki "password" gibi şifreler mevcut. Dünya genelinde en yaygın olan ilk 10 şifre şu şekilde:
- 123456
- 123456789
- 12345678
- password
- qwerty123
- qwerty1
- 111111
- 12345
- secret
- 123123
Diğer tarafta 2024 yılında da geçmiş yıllarda olduğu gibi ardışık sayı dizileri en çok tercih edilen parola formatı oldu. NordPass ise, insanların parola alışkanlıklarında değişim olmadığını ve tüm çabalara rağmen, sorunun her zamanki kadar yaygın olduğunu söylüyor.
- “123456”
- “admin”
- “12345678”
- “123456789”
- “1234”
- “12345”
- “password “
- “123”
- “Aa123456”
- “1234567890”
Türkiye’de en çok kullanılan şifreler
NordPass aynı zamanda Türkiye’de en sık kullanılan şifreleri de yayınladı. Listenin ilk iki sırası genel olarak global ile benzer. Zirvede yine "123456" yer alıyor. İkinci sırada ise "123456789" ve üçüncü sırada "qwerty123"bulunuyor. Geçtiğimiz yıl listede bulunan "turktelekom" ve "superonline" ise 2024'te listeden ayrılmış durumda. Liste şu şekilde:
- 123456
- 123456789
- qwerty123
- qwerty1
- 12345678
- 123123
- 1234567890
- 1234567
- 12345
- 123123123
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir