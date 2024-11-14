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    2024'ün en çok kullanılan şifreleri belli oldu: Zirve bu yıl değişmedi

    2024 yılının en sık kullanılan, aynı zamanda da kırılması en basit şifreleri belli oldu. Listenin içeriği bu yıl değişse de hepsi halen çok tanıdık. İşte 2024'ün en çok kullanılan şifreleri.
    2024'ün en çok kullanılan şifreleri belli oldu! Türkiye değişmedi Tam Boyutta Gör
    NordPass, en yaygın 200 şifrenin 2024 yılı versiyonunu yayınladı. NordStellar iş birliği ile hazırlanan yeni rapor, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 44 farklı ülkedeki en popüler 200 parolayı içeriyor. Bu yıl listenin sıralaması değişse de, hepsi halen kırılması sadece bir saniye süren rakam ve sayılardan oluşuyor. 

    2024’ün en çok kullanılan şifreleri

    Her yıl olduğu gibi NordPass açık kaynaklardan alınan 2,5 TB'lık bir veritabanını inceledi ve en yaygın 200 şifrenin 2024 yılı versiyonunu yayınladı. 2024'te dünyadaki en yaygın parola ise bir kez daha "123456" oldu. Bu parolanın kırılması bir saniyeden az sürüyor. Ayrıca listede "123456789", "qwerty123", "111111", "secret", "abc123", "iloveyou" ve tabii ki "password" gibi şifreler mevcut.  Dünya genelinde en yaygın olan ilk 10 şifre şu şekilde:

    1. 123456
    2. 123456789
    3. 12345678
    4. password
    5. qwerty123
    6. qwerty1
    7. 111111
    8. 12345
    9. secret
    10. 123123

    Diğer tarafta 2024 yılında da geçmiş yıllarda olduğu gibi ardışık sayı dizileri en çok tercih edilen parola formatı oldu. NordPass ise, insanların parola alışkanlıklarında değişim olmadığını ve tüm çabalara rağmen, sorunun her zamanki kadar yaygın olduğunu söylüyor. 

    1. “123456”
    2. “admin”
    3. “12345678”
    4. “123456789”
    5. “1234”
    6. “12345”
    7. “password “
    8. “123”
    9. “Aa123456”
    10. “1234567890”

    Türkiye’de en çok kullanılan şifreler

    NordPass aynı zamanda Türkiye’de en sık kullanılan şifreleri de yayınladı. Listenin ilk iki sırası genel olarak global ile benzer. Zirvede yine "123456" yer alıyor. İkinci sırada ise "123456789" ve üçüncü sırada "qwerty123"bulunuyor. Geçtiğimiz yıl listede bulunan "turktelekom" ve "superonline" ise 2024'te listeden ayrılmış durumda. Liste şu şekilde:

    1. 123456
    2. 123456789
    3. qwerty123
    4. qwerty1
    5. 12345678
    6. 123123
    7. 1234567890
    8. 1234567
    9. 12345
    10. 123123123
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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