2024'ün en çok kullanılan şifreleri belli oldu: Zirve bu yıl değişmedi

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Tam Boyutta Gör NordPass, en yaygın 200 şifrenin 2024 yılı versiyonunu yayınladı. NordStellar iş birliği ile hazırlanan yeni rapor, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 44 farklı ülkedeki en popüler 200 parolayı içeriyor. Bu yıl listenin sıralaması değişse de, hepsi halen kırılması sadece bir saniye süren rakam ve sayılardan oluşuyor.

2024’ün en çok kullanılan şifreleri

Her yıl olduğu gibi NordPass açık kaynaklardan alınan 2,5 TB'lık bir veritabanını inceledi ve en yaygın 200 şifrenin 2024 yılı versiyonunu yayınladı. 2024'te dünyadaki en yaygın parola ise bir kez daha "123456" oldu. Bu parolanın kırılması bir saniyeden az sürüyor. Ayrıca listede "123456789", "qwerty123", "111111", "secret", "abc123", "iloveyou" ve tabii ki "password" gibi şifreler mevcut. Dünya genelinde en yaygın olan ilk 10 şifre şu şekilde:

123456 123456789 12345678 password qwerty123 qwerty1 111111 12345 secret 123123

Diğer tarafta 2024 yılında da geçmiş yıllarda olduğu gibi ardışık sayı dizileri en çok tercih edilen parola formatı oldu. NordPass ise, insanların parola alışkanlıklarında değişim olmadığını ve tüm çabalara rağmen, sorunun her zamanki kadar yaygın olduğunu söylüyor.

“123456” “admin” “12345678” “123456789” “1234” “12345” “password “ “123” “Aa123456” “1234567890”

Türkiye’de en çok kullanılan şifreler

NordPass aynı zamanda Türkiye’de en sık kullanılan şifreleri de yayınladı. Listenin ilk iki sırası genel olarak global ile benzer. Zirvede yine "123456" yer alıyor. İkinci sırada ise "123456789" ve üçüncü sırada "qwerty123"bulunuyor. Geçtiğimiz yıl listede bulunan "turktelekom" ve "superonline" ise 2024'te listeden ayrılmış durumda. Liste şu şekilde:

123456 123456789 qwerty123 qwerty1 12345678 123123 1234567890 1234567 12345 123123123

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2024'ün en çok kullanılan şifreleri belli oldu! Türkiye değişmedi