12 muhteşem kozmik fotoğraf: 2025'in en iyi astronomi fotoğrafları açıklandı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör 2025 ZWO Astronomy Photographer of the Year (Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Ödülleri) yarışmasının kazananları belli oldu. Bu yıl, gökyüzünün gizemini ve ihtişamını gözler önüne seren fotoğraflar, antik galaksilerden nebulalara, yıldızlardan Ay’a kadar uzanan büyüleyici kareleri içeriyor.

Dünyanın dört bir yanından astrofotografçılar, Royal Observatory Greenwich ve astronomi kamera üreticisi ZWO iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya 5.800’den fazla fotoğraf gönderdi. 17. kez düzenlenen yarışmanın sonuçları, 11 Eylül’de canlı yayınlanan bir törenle açıklandı.

Kazanan komşu galaksi fotoğrafı oldu

Tam Boyutta Gör Yarışmanın genel birincisi, Andromeda Galaksisi’nin muhteşem bir portresini çeken Weitang Liang, Qi Yang ve Chuhong Yu oldu. Bu fotoğrafın 12 Eylül’den itibaren Birleşik Krallık’taki National Maritime Museum’da özel bir sergide yer alacağı da açıklandı.

NASA: Mars'ta geçmişte yaşam olduğuna dair en güçlü kanıtı bulduk 1 gün önce eklendi

Yarışmanın birincisi olan ve Andromeda Galaksisi’nin çekirdeğine odaklanan fotoğraf, şimdiye kadar binlerce kez görülen Andromeda fotoğraflarından farklı. Bu yılki yarışmada jüri üyesi olan astrofotograf Laszlo Francsics, “Her şeyi göstermemek, bu fotoğrafın en büyük erdemlerinden biri. Andromeda Galaksisi, teleskoplarla o kadar çok farklı şekilde ve o kadar çok kez fotoğraflandı ki, yeni bir fotoğrafın gördüklerimize bir şey katacağını hayal etmek zor. Ancak bu fotoğraf tam da bunu yapıyor, genel manzarayı gölgelemeden benzeri görülmemiş ayrıntılarla alışılmadık bir dinamik kompozisyon sunuyor.” diyor.

İspanya’daki AstroCamp Gözlemevi’nden 20 inç açıklıklı teleskop ve çeşitli filtreler kullanılarak 38 saat boyunca çekilen fotoğraf, spiral galaksinin kalbindeki karmaşık yapıyı net biçimde gösteriyor.

Aşağıdaki galeride on iki kategorinin kazananlarını görebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

2025'in en iyi astronomi fotoğrafları açıklandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: