12 muhteşem kozmik fotoğraf: 2025'in en iyi astronomi fotoğrafları açıklandı

Dünyanın dört bir yanından astrofotografçılar, Royal Observatory Greenwich ve astronomi kamera üreticisi ZWO iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya 5.800’den fazla fotoğraf gönderdi. 17. kez düzenlenen yarışmanın sonuçları, 11 Eylül’de canlı yayınlanan bir törenle açıklandı.
Kazanan komşu galaksi fotoğrafı oldu
Yarışmanın birincisi olan ve Andromeda Galaksisi’nin çekirdeğine odaklanan fotoğraf, şimdiye kadar binlerce kez görülen Andromeda fotoğraflarından farklı. Bu yılki yarışmada jüri üyesi olan astrofotograf Laszlo Francsics, “Her şeyi göstermemek, bu fotoğrafın en büyük erdemlerinden biri. Andromeda Galaksisi, teleskoplarla o kadar çok farklı şekilde ve o kadar çok kez fotoğraflandı ki, yeni bir fotoğrafın gördüklerimize bir şey katacağını hayal etmek zor. Ancak bu fotoğraf tam da bunu yapıyor, genel manzarayı gölgelemeden benzeri görülmemiş ayrıntılarla alışılmadık bir dinamik kompozisyon sunuyor.” diyor.
İspanya’daki AstroCamp Gözlemevi’nden 20 inç açıklıklı teleskop ve çeşitli filtreler kullanılarak 38 saat boyunca çekilen fotoğraf, spiral galaksinin kalbindeki karmaşık yapıyı net biçimde gösteriyor.
Aşağıdaki galeride on iki kategorinin kazananlarını görebilirsiniz.
