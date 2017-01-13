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Uydumuz Ay kaç yaşında? İşte bilim insanlarının yeni teorisi

Dünya'mızın yalnız uydusu Ay kaç yaşında? Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles'ta (UCLA) görev yapan bilim insanlarına göre Ay'ın yaşı sandığımızdan çok daha fazla.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,8b
1
28
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın 1971 yılında düzenlediği insanlı Ay görevi Apollo 14 sonrasında Dünya'ya getirilen Ay taşları üzerinde uzun bir süredir çalışmalar yürüten UCLA araştırmacıları, nihayet Ay'ın tam olarak kaç yaşında olduğunu bulduklarını düşünüyorlar. Araştırmacıların analizlerine göre uydumuz Ay, tam 4.51 milyar yıl önce oluşmuş.

Araştırmacıların ulaştığı bu sonuca göre Ay, yıldızımız Güneş'in doğumundan yaklaşık 60 milyon yıl sonra şekil kazanmış. Aynı alanda yapılan daha önceki araştırmalarsa Ay'ın, Güneş'ten 150-200 milyon yıl sonra oluştuğunu ileri sürüyordu.

4.51 milyar yıllık tarih

Herhangi bir atmosfere sahip olmayan Ay, bildiğiniz üzere milyonlarca yıldır devasa meteorların hedefi halinde. Bu nedenle Apollo astronotlarının Ay'dan getirdikleri taşlar da genelde Ay'a sonradan çarpan meteorlardan kalma ve Ay'ın gerçek yaşını yansıtmayan cisimler oluyor. Bu durumun çalışma önündeki en büyük engellerden birisi olduğunu belirten araştırma lideri Melanie Barboni de,"Eski zamanlara ait bozulmamış taş bulmak neredeyse imkansız." ifadelerini kullanıyor.

Barboni ve araştırmacı ekibi işte önlerindeki bu engel nedeniyle farklı bir yönteme başvurmuşlar. Ay'ın oluştuğu ilk zamanlarda büyük magma okyanuslarına sahip olduğunu iddia eden teoriyi temel alan araştırmacılar, böylece katılaşan magma okyanuslarından günümüze kadar oluşan maddeleri, yani zirkon mineralini incelemeye karar vermişler.
Ayrıca Bkz. "Güneş aniden kaybolsaydı bizleri neler bekliyor olurdu?"
Araştırmanın devamı için uranyum-kurşun dönüşümü isimli bir tarihlendirme tekniğinden yararlanan UCLA'lı bilim insanları, bu yöntemle, Apollo 14 astronotlarının Ay'dan getirdikleri zirkon minerallerini üzerinde birçok analiz yapmışlar. Kum tanecikleri boyutundaki bu zirkon parçacıkları küçük boyutlarına rağmen Ay'ın geçmişine dair birçok sırrı ortaya çıkarmış. Boyutun önemli olmadığını belirten Barboni de,"Örneklerin boyutları bir önem arz etmiyor. Zirkon tanecikleri böylesi bir çalışma için biçilmiş kaftan, adeta bir zaman kapsülü görevi görüyorlar." sözlerini kullanıyor.

Barboni ayrıca bu araştırmayla beraber Güneş Sistemi tarihinin de daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyor. UCLA araştırmacılarının ScienceMag üzerinden yayınlakları makaleye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

http://www.space.com/35291-moon-age-pinned-down.html Yorum Yaz
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bytradm 2 yıl
ruslar sırf ayı gözetlemek için uydu gönderiyor .
dediklerine göre aya ayak basan varsa ayak izini
ay araçlarının izlerini görüp tartışmalara nokta koyabilecekler.
önemli nokta ayak izinin bozulmadan kalacak olmasıdır.
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bytradm 2 yıl
kötü söz sahibine aittir.
ayın kendi toprağı kayası yok.
haava-atmosfer yok rüzgar yok. rüzgar hava hareketidir.
aya gitmeden dünya yörüngesinde kara şovalye adı verilmiş
13.000 den daha eski olduğu düşünülen sürekli bir sinyal
yayan uydu vardır. Nicola tesla bu sinyali çözdüğünü bir mektubunda
yazmıştır.
daha yakına geleyim kırşehir özkaymak beldesindeki yeraltı şehirlerini
gidin bi görün.
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exterminant 2 yıl
ayın biraz göz ardı edilip bilimin uzayın derinliklerine göz koyması...
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qaso 2 yıl
4,51 Miliyar TL, Dolar, Euro yazsaydınız etkilenmezdim de sabah sabah. Ortalama insan hayatı 70-80 yıl olunca; 4,51 Miliyar yılı okuyunca garip oldum.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bizim için gündem ;
50TL gelen elektrik faturası 100TL oldu ! :(
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alito 2 yıl
Ay'ın Dünya dışı varlıklar tarafından bizleri izlemek için yörüngeye yerleştirilmiş antik bir Death Star olduğunu düşünüyorum, yani yapay. Evet güzel salladım ama neden olmasın? :P
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montevo 2 yıl alito
alito

Ay'ın Dünya dışı varlıklar tarafından bizleri izlemek için yörüngeye yerleştirilmiş antik bir Death Star olduğunu düşünüyorum, yani yapay. Evet güzel salladım ama neden olmasın? :P

death star.. ölü yıldız diyince dandik mi oluyor?yoksa bilimsellikten mi çıkıyor
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militare 2 yıl
ABD bayrağı ne güzel dalganiyor. ;)
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Rohanli_Theoden 2 yıl militare
militare

ABD bayrağı ne güzel dalganiyor. ;)

şöyle bi yanılgı var: "ayda oksijen yok, öyleyse ayda rüzgar esemez. bu fotolar hep fake.."

rüzgar esmesi için illa oksijene veya atmosfere gerek yok. marsa yağmur bile yağıyor. katran/asit karışımı sıvı bir madde ile. aynı şekilde kum fırtınaları olduğunu da biliyoruz. ay'da da benzeri bi durum vardır muhtemelen.
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Sirkadyen 2 yıl militare
militare
ABD bayrağı ne güzel dalganiyor. ;)

Sadece yandan değil, tepesinden de bayrak direğine bağlı olduğundan rahatça açık durabilmesi sebebiyle olmasın zeki şey.
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