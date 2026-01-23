2025'te mobil uygulama gelirleri ilk kez oyunları geride bıraktı: Yapay zeka etkisi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Sensor Tower’ın yıllık State of Mobile raporuna göre, küresel tüketicilerin oyun dışı mobil uygulamalara yaptığı harcamalar, 2025 yılında ilk kez mobil oyun gelirlerini aştı.

Geçtiğimiz yıl dünya çapında uygulamalara yapılan toplam harcama yaklaşık 85 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıla göre %21’lik bir artış, beş yıl öncesine kıyasla ise neredeyse 2,8 kat büyüme anlamıan geliyor. Oyunlara yapılan harcamalar ise 81,8 milyar dolara ulaşarak yıllık bazda sadece %1'lik artış gösterdi.

Bu büyümenin merkezinde ise üretken yapay zeka uygulamaları yer aldı. Yapay zeka kategorisindeki uygulamaların uygulama içi satın alma gelirleri 2025’te üç kattan fazla artarak 5 milyar doların üzerine çıktı. Aynı dönemde yapay zeka uygulamalarının indirilme sayısı da ikiye katlanarak 3,8 milyara ulaştı.

Yapay zeka uygulamalarının yükselişinde birkaç temel etken öne çıkıyor. Bunların başında, yapay zeka asistanlarının tüketiciler arasında hızla yaygınlaşması geliyor. Nitekim 2025’te indirme sayısına göre ilk 10 uygulamanın tamamı AI asistanıydı. Listenin zirvesinde OpenAI’nin ChatGPT’si, ardından Google Gemini ve DeepSeek yer aldı. Sadece ChatGPT, küresel ölçekte 3,4 milyar dolarlık uygulama içi satın alma geliri elde etti.

Kullanım verileri de bu ilgiyi açıkça ortaya koyuyor. 2025 yılında kullanıcılar, üretken yapay zeka uygulamalarında toplam 48 milyar saat geçirdi. Bu süre, 2024’e göre 3,6 kat, 2023’e göre ise 10 kat yüksek. Uygulamaların açılıp kullanılma sayısı olarak ölçülen oturum hacmi ise 1 trilyonu aştı. İlginç bir şekilde, bu artış indirme hızının önüne geçti; yani mevcut kullanıcılar uygulamaları çok daha yoğun kullanmaya başladı.

AI uygulamalarının ivme kazanmasının bir diğer nedeni de büyük teknoloji şirketlerinin agresif yatırımları oldu. Google, Microsoft ve X gibi devler, ChatGPT’ye rakip olabilecek AI asistanlarını geliştirmek için son bir yılda hızla yeni özellikler sundu. Kodlama desteği, içerik üretimi, muhakeme yeteneği, görev tamamlama ve doğruluk gibi alanlarda ciddi ilerlemeler kaydedildi. Raporda özellikle, ChatGPT’nin Mart ayında tanıttığı GPT-4o görüntü üretimi ile Google’ın Nano Banana gibi görsel ve video üretimindeki yeniliklere dikkat çekiliyor.

Pazar payları da bu değişimi yansıtıyor. OpenAI ve DeepSeek, 2025’te küresel indirmelerin neredeyse %50’sini tek başına oluşturdu; bu oran 2024’te yalnızca %21’di. Aynı dönemde büyük teknoloji şirketlerinin payı %14’ten %30’a yaklaştı.

Yapay zeka asistanlarının yanı sıra, Suno gibi yapay zeka müzik üretim uygulamaları, ByteDance’in metinden videoya dönüştüren Jimeng AI’ı ve Character.ai ile Polybuzz gibi AI arkadaşlık uygulamaları da 2025’in öne çıkanları arasında yer aldı.

