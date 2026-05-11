iOS 27 dahili test sürümünde yeni Safari özelliği ortaya çıktı

iOS 27 ile Safari, sekmeleri otomatik düzenleyecek
Apple, iOS 27'de Safari uygulamasının sekmeleri başlıklara ve kullanıcının tarama davranışına göre akıllıca gruplandırmasına olanak tanıyacak yeni bir özelliği test ettiği bildiriliyor. Bu özelliğin, mevcut Sekme Grupları sistemini geliştireceği ve sekmeleri manuel olarak sıralama ve gruplandırma ihtiyacını ortadan kaldırarak gezinme deneyimini sorunsuz hale getireceği söyleniyor.
iOS 27'nin dahili test sürümünde Apple’ın ayrıca Safari'de kullanıcılara manuel gruplama ve otomatik gruplama arasında seçim yapma olanağı sağlayan yeni "Sekmeleri Düzenle" seçeneğini sunacağı konuşuluyor. Otomatik seçenek seçildiğinde sistem, sekmelerin kullanıcının göz attığı başlığa göre gruplanacağı söyleniyor.
Apple, mevcut test sürümlerinde bu özelliği açıkça Apple Intelligence'ın bir parçası olarak adlandırmıyor. Ancak sistem, sayfa içeriğini analiz etmek ve sekmeleri gerçek zamanlı olarak kategorize etmek için makine öğrenimine dayanıyor gibi görünüyor. Google Chrome gibi rakip tarayıcılar son yıllarda benzer organizasyon araçları sunmuştu.
Kaynak var mı? Yok. Fotoğrafların hepsi hikaye. Fotoğrafların neye ait olduğu da muamma. Böyle yalan haberlere inanmayınız.