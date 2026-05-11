    iOS 27 dahili test sürümünde yeni Safari özelliği ortaya çıktı

    Apple, iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27'de sekmeleri otomatik olarak gruplara ayırabilen yeni Safari özelliğini test ediyor. Yapay zeka destekli bu özellik, uzun süredir Google Chrome'da var.

    Yakında çıkacak olan iOS 27 güncellemesinin, Safari uygulamasında yeni otomatik sekme gruplama özelliği de dahil olmak üzere iOS'a büyük değişiklikler getirmesi bekleniyor. Bu özelliğin, birden fazla sekme, grup ve başlık arasında geçiş yapan kullanıcılar için sekme gruplama deneyimini kolaylaştırması bekleniyor.

    iOS 27 ile Safari, sekmeleri otomatik düzenleyecek

    Apple, iOS 27'de Safari uygulamasının sekmeleri başlıklara ve kullanıcının tarama davranışına göre akıllıca gruplandırmasına olanak tanıyacak yeni bir özelliği test ettiği bildiriliyor. Bu özelliğin, mevcut Sekme Grupları sistemini geliştireceği ve sekmeleri manuel olarak sıralama ve gruplandırma ihtiyacını ortadan kaldırarak gezinme deneyimini sorunsuz hale getireceği söyleniyor.

    iOS 27'nin dahili test sürümünde Apple’ın ayrıca Safari'de kullanıcılara manuel gruplama ve otomatik gruplama arasında seçim yapma olanağı sağlayan yeni "Sekmeleri Düzenle" seçeneğini sunacağı konuşuluyor. Otomatik seçenek seçildiğinde sistem, sekmelerin kullanıcının göz attığı başlığa göre gruplanacağı söyleniyor.

    Apple, mevcut test sürümlerinde bu özelliği açıkça Apple Intelligence'ın bir parçası olarak adlandırmıyor. Ancak sistem, sayfa içeriğini analiz etmek ve sekmeleri gerçek zamanlı olarak kategorize etmek için makine öğrenimine dayanıyor gibi görünüyor. Google Chrome gibi rakip tarayıcılar son yıllarda benzer organizasyon araçları sunmuştu.

