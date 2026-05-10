WhatsApp premium özellikleri bazı iPhone'lara geldi

Tam Boyutta Gör WhatsApp, yeni premium abonelik hizmeti olan WhatsApp Plus'ı sınırlı sayıda iOS kullanıcısı da dahil olmak üzere daha fazla kullanıcıya sunmaya başladı.

WhatsApp Plus premium planı neler sunuyor?

Premium çıkartmalar Uygulama temasını değiştirme Özel uygulama simgesi Daha fazla sohbet sabitleme Premium zil sesleri Gelişmiş sohbet listesi kontrolleri

WhatsApp Plus, uygulamada daha fazla özelleştirme özelliği ve ek kontrol isteyen kullanıcılar için tasarlanmış isteğe bağlı bir abonelik planı. Şirket, premium planın temel WhatsApp deneyimini değiştirmeyeceğini söylüyor. Abone olmayan kullanıcılar mesaj gönderebilecek, arama yapabilecek ve tüm standart özellikleri kısıtlama olmadan kullanabilecek.

Yeni plan yalnızca WhatsApp Messenger'a odaklanıyor, Business hesapları için kullanılabilir olmayacak.

WhatsApp Plus'ın en büyük getirilerinden biri, uygulamanın görünümünü özelleştirebilme. WhatsApp’ın ikonik rengini sevmeyenler için, mor, yeşil, turuncu, sarı, lacivert gibi tonlar dahil olmak üzere 18 farklı renk teması içeriyor. Seçilen renk uygulama arayüzünün tamamına uygulanıyor ve geleneksel yeşil temanın yerini alıyor. Ayrıca WhatsApp’ın simgesi de değiştirilebiliyor; farklı stillerde 14 uygulama simgesi mevcut.

WhatsApp Plus ile gelen bir diğer önemli özellik ise, premium çıkartma paketleri. Bu çıkartmalar, doğrudan konuşmaların içinde görünen animasyonlu kaplama efektleri içeriyor. Aboneliği olmayan kullanıcılar da aboneler tarafından sohbetlerde paylaşılırsa animasyonlu çıkartmaları görebilecek.

WhatsApp Plus, sohbet yönetimini de iyileştiriyor. Normalde WhatsApp, kullanıcıların konuşma listesinin en üstüne yalnızca üç sohbeti sabitlemesine izin veriyor. Ancak, premiumda 20'ye kadar sohbet sabitlenebiliyor. Ayrıca gelişmiş sohbet listesi kontrolleri de geliyor. Aynı tema, zil sesi ve bildirim ayarları aynı anda tüm sohbet grubuna uygulanabiliyor. Örneğin, işle ilgili konuşmalar, kişisel sohbetlerden ayrı bir görünüm ve ses profiline sahip olabiliyor.

Ek olarak, WhatsApp Plus, 10 yeni premium zil sesi içeriyor. Zil sesleri arasında, Flutter, Ripple, Meadow, Bubble ve Carnival yer alıyor. Bu zil sesleri, kullanıcıların gelen WhatsApp aramalarını hızlı bir şekilde tanımasına yardımcı olacak.

WhatsApp, premium plan için aylık abonelik modeli kullanıyor. Fiyatlandırma ülkeye bağlı değişecek. Pakistan’da abonelik aylık 229 PKR iken, Avrupa’da aylık 2,49 euro. WhatsApp Plus ücretsiz deneme sürümüyle gelecek gibi görünüyor. Kullanıcılar, hizmet için ödeme yapmadan önce premium özellikleri test edebilecek.

Şu anda WhatsApp Plus yalnızca sınırlı sayıda iPhone kullanıcısı için mevcut ancak WhatsApp önümüzdeki haftalarda daha fazla hesaba erişilebilirliği genişletmeyi planlıyor. Şirketin ayrıca abonelik hizmetini geliştirmeye devam ederken gelecekteki güncellemelerde ek premium araçlar sunması bekleniyor.

