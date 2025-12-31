Giriş
    2026'da vergi ve harç zamları için yeni oran belli oldu: IMEI, pasaport, ehliyet

    2026’da vergi ve harç artış oranı yüzde 18,95 olarak güncellendi. Pasaport, ehliyet, IMEI kayıt ve yurt dışı çıkış harcına zam geliyor. İşte kalem kalem yeni ücretler…

    2026 yılında vergi ve harçlara gelecek zam oranını belirleyen Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak açıklanmıştı. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile daha düşük bir zam oranı açıklandı. Buna göre, 2026 yılında pasaport, ehliyet, kimlik ve IMEI gibi pek çok kalemde yüzde 18,95 oranında zam yapılacak.

    Vergi ve harçlar yüzde 18,95 oranında zamlanacak

    2026'da vergi ve harç zamları için yeni oran belli oldu Tam Boyutta Gör
    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili açıklamasında "Düzenlemeyle, geniş kesimlerin etkilendiği vergi ve harç ödemelerinde, yeniden değerleme oranı yerine vatandaşımızın lehine olacak şekilde ve enflasyon hedefi ile uyumlu artış yapılmıştır" ifadesini kullandı.

    Bu kararla birlikte, telefonlar için IMEI kayıt ücretinin 2026 yılında 45.614 TL'den 54.257 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Ayrıca, yurt dışı çıkış harcı da 1.189,5 TL'ye çıkacak. B sınıfı ehliyet harcı da 2026 yılında 6.754 TL olacak.

    2026 Vergi ve Harç Zamları
    Harç/Ücret kalemi Eski fiyat Yeni fiyat
    IMEI kayıt ücreti 45.614 TL 54.257 TL
    Yurt dışı çıkış harcı 1.000 TL 1.189,5 TL
    Pasaport harcı (6 aylık) 2.359,4 TL 2.806,5 TL
    Pasaport harcı (1 yıllık) 3.449,4 TL 4.103 TL
    Pasaport harcı (2 yıllık) 5.631,4 TL 6.698,5 TL
    Pasaport harcı (3 yıllık) 8.000 TL 9.516 TL
    Pasaport harcı (3+ yıllık) 11.274 TL 13.410,4 TL
    Pasaport defter değeri 1.135 TL 1.350 TL
    Ehliyet yenileme 15 TL 17,84 TL
    Değerli kağıt bedeli 1.420 TL 1.689 TL
    A, A1, A2 ehliyet harcı 1.883,1 TL 2.240 TL
    B ehliyet harcı 5.678,6 TL 6.754,6 TL
    Profil resmi
    N
