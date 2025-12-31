Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2026 zam oranı açıklandı

MTV 2026 zam oranı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artacak. Ayrıca, damga vergisi ve harç tutarları da yine bu oranda zamlanacak.
Açıklanan zam oranıyla birlikte 1 Ocak 2026'dan itibaren 1-3 yaş arası 1.3 motor ve altındaki otomobiller için en düşük MTV tutarı 4.834 TL'den 5.750 TL seviyesine yükselecek. 1-3 yaş arası 1.3 ve 1.6 motor arasındaki otomobiller için en düşük tutar ise 10 bin TL seviyesini aşacak.
|Motor silindir hacmi
|En düşük MTV
|En yüksek MTV
|1300 cm3 ve aşağısı
|594 TL
|6.906 TL
|1301-1600 cm3 arası
|1.181 TL
|12.028 TL
|1601-1800 cm3 arası
|2.114 TL
|21.251 TL
|1801-2000 cm3 arası
|3.248 TL
|33.474 TL
|2001-2500 cm3 arası
|4.930 TL
|50.196 TL
|2501-3000 cm3 arası
|6.875 TL
|70.018 TL
|3001-3500 cm3 arası
|9.685 TL
|106.641 TL
|3501-4000 cm3 arası
|13.886 TL
|167.672 TL
|4001 cm3 ve üzeri
|19.472 TL
|274.415 TL
Bu tutarlar, Resmi Gazete'de yayımlanan oran dikkate alınarak hesaplanmıştır. Resmi ücretler kısa süre sonra yayımlanacaktır.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Honor tableti ve telefonlarını kullanıyorum çok memnunum bir tek akıllı saatim Huawei gayet başarılı 2 hafta Magic Os 10 güncellemesini aldım gayet muntazam