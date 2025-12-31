Giriş
    Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2026 zam oranı açıklandı

    Araç sahiplerinin 2026 yılında ödeyeceği MTV tutarlarını belirleyecek zam oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2026 MTV'ye yüzde 18,95 zam geldi. İşte detaylar:    

    Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2026 zam oranı açıklandı Tam Boyutta Gör

    MTV 2026 zam oranı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artacak. Ayrıca, damga vergisi ve harç tutarları da yine bu oranda zamlanacak.

    Açıklanan zam oranıyla birlikte 1 Ocak 2026'dan itibaren 1-3 yaş arası 1.3 motor ve altındaki otomobiller için en düşük MTV tutarı 4.834 TL'den 5.750 TL seviyesine yükselecek. 1-3 yaş arası 1.3 ve 1.6 motor arasındaki otomobiller için en düşük tutar ise 10 bin TL seviyesini aşacak.

    2026 yılı MTV ücretleri
    Motor silindir hacmi En düşük MTV En yüksek MTV
    1300 cm3 ve aşağısı 594 TL 6.906 TL
    1301-1600 cm3 arası 1.181 TL 12.028 TL
    1601-1800 cm3 arası 2.114 TL 21.251 TL
    1801-2000 cm3 arası 3.248 TL 33.474 TL
    2001-2500 cm3 arası 4.930 TL 50.196 TL
    2501-3000 cm3 arası 6.875 TL 70.018 TL
    3001-3500 cm3 arası 9.685 TL 106.641 TL
    3501-4000 cm3 arası 13.886 TL 167.672 TL
    4001 cm3 ve üzeri 19.472 TL 274.415 TL

    Bu tutarlar, Resmi Gazete'de yayımlanan oran dikkate alınarak hesaplanmıştır. Resmi ücretler kısa süre sonra yayımlanacaktır.

