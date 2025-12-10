Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Kia Seltos tanıtıldı: Modern tasarımıyla Avrupa'ya geliyor

    Kia Seltos, kısa süre önce tanıtılan ikinci nesliyle bambaşka bir karaktere büründü. Boyutları büyüyen SUV'un donanımları da ilk kez sunulacağı Avrupa pazarına hitap edecek şekilde güncellendi.

    Kia, küresel ölçekte önemli satış başarısı yakalayan Seltos’un ikinci neslini tanıttı. Tepeden tırnağa yenilenen model, 2026'dan itibaren Kore, Kuzey Amerika, Avrupa ve Çin'de satışa sunularak markanın kompakt SUV pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefleyecek.

    Yeni Kia Seltos, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2026 Kia Seltos tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Kia Seltos, boyutları itibarıyla Sportage ve Niro arasında konumlanıyor. Kia, bu modeli Sportage’ın daha kompakt bir alternatifi olarak tanımlarken, rakip olarak Volkswagen T-Roc’u hedef gösteriyor. Yenilenen modelde hafif arazi koşullarına uygun gövde korumaları ve opsiyonel dört tekerlekten çekiş sistemi sunuluyor. Dört çeker tercih edildiğinde çok noktadan bağlantılı arka süspansiyon ve farklı arazi sürüş modları devreye giriyor. Araç, Niro ve Hyundai Kona’da da kullanılan K3 platformuna dayanıyor.

    Yeni Seltos'un kaputu altında 147 beygir güç üreten 2.0 litrelik atmosferik benzinli motor ile 1.6 litrelik turbo motor seçenekleri yer alıyor. Turbo motor 178 beygir güç ve 6 ileri manuel veya 192 beygir güç ve 8 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor.

    Kia, Seltos’un hibrit versiyonunun 2026’da satışa çıkacağını doğruladı. Bu seçeneğin, Niro’daki 1.6 litrelik motor ve elektrik motorundan oluşan 139 beygirlik kombinasyona benzer bir hibrit sistemi kullanması bekleniyor. Ancak sıkı emisyon kuralları nedeniyle 2.0 litrelik atmosferik motorun Avrupa pazarına gelmesi pek mümkün görünmüyor.

    2026 Kia Seltos tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kia, Avrupa pazarında yüksek donanım beklentisine yanıt verebilmek için Seltos’u başlangıç seviyesinde bile oldukça zengin bir paketle sunacak. 12,3 inçlik bilgi-eğlence ekranı, sunroof, sırtlık derecesi ayarlanabilen ikinci sıra koltuklar ve head-up display gibi özellikler standart olarak geliyor. Bagaj hacmi ise 536 litre.

    2019’da piyasaya çıkan Seltos, özellikle Meksika ve Hindistan’da markanın en çok tercih edilen modellerinden biri hâline geldi. Ancak model bugüne kadar Avrupa’da satılmamıştı. Bunun nedeni güvenlik ve emisyon standartlarını karşılamanın yüksek maliyet yaratmasıydı. Ancak Koreli üretici, Sportage'ın Avrupa'da gösterdiği başarının Seltos için de önemli bir fırsat yarattığını düşünüyor. Marka, Avrupa genelinde yılda yaklaşık 60.000 adet Seltos satışı hedefliyor.

    Kia, Avrupa için net bir satış tarihi açıklamadı ancak detayların 2026'nın başında paylaşılması bekleniyor. Fiyatların ise Niro ve Sportage’a benzer şekilde yaklaşık 34 bin euro civarından başlayacağı tahmin ediliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gıbırnet hizmet numarası öğrenme öfke kontrolü kitap tavanda 4 kablo var avizede 2 total mazot nasıl 4k uydu alıcısı tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    OnePlus 12R
    OnePlus 12R
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP ProBook 455
    HP ProBook 455
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum