Yeni Kia Seltos tanıtıldı: Modern tasarımıyla Avrupa'ya geliyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Kia, küresel ölçekte önemli satış başarısı yakalayan Seltos’un ikinci neslini tanıttı. Tepeden tırnağa yenilenen model, 2026'dan itibaren Kore, Kuzey Amerika, Avrupa ve Çin'de satışa sunularak markanın kompakt SUV pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefleyecek.

Yeni Kia Seltos, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni Kia Seltos, boyutları itibarıyla Sportage ve Niro arasında konumlanıyor. Kia, bu modeli Sportage’ın daha kompakt bir alternatifi olarak tanımlarken, rakip olarak Volkswagen T-Roc’u hedef gösteriyor. Yenilenen modelde hafif arazi koşullarına uygun gövde korumaları ve opsiyonel dört tekerlekten çekiş sistemi sunuluyor. Dört çeker tercih edildiğinde çok noktadan bağlantılı arka süspansiyon ve farklı arazi sürüş modları devreye giriyor. Araç, Niro ve Hyundai Kona’da da kullanılan K3 platformuna dayanıyor.

Yeni Seltos'un kaputu altında 147 beygir güç üreten 2.0 litrelik atmosferik benzinli motor ile 1.6 litrelik turbo motor seçenekleri yer alıyor. Turbo motor 178 beygir güç ve 6 ileri manuel veya 192 beygir güç ve 8 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor.

Kia, Seltos’un hibrit versiyonunun 2026’da satışa çıkacağını doğruladı. Bu seçeneğin, Niro’daki 1.6 litrelik motor ve elektrik motorundan oluşan 139 beygirlik kombinasyona benzer bir hibrit sistemi kullanması bekleniyor. Ancak sıkı emisyon kuralları nedeniyle 2.0 litrelik atmosferik motorun Avrupa pazarına gelmesi pek mümkün görünmüyor.

Tam Boyutta Gör Kia, Avrupa pazarında yüksek donanım beklentisine yanıt verebilmek için Seltos’u başlangıç seviyesinde bile oldukça zengin bir paketle sunacak. 12,3 inçlik bilgi-eğlence ekranı, sunroof, sırtlık derecesi ayarlanabilen ikinci sıra koltuklar ve head-up display gibi özellikler standart olarak geliyor. Bagaj hacmi ise 536 litre.

İkinci elde en güvenilir otomobil markaları: Tesla en sonda 5 sa. önce eklendi

2019’da piyasaya çıkan Seltos, özellikle Meksika ve Hindistan’da markanın en çok tercih edilen modellerinden biri hâline geldi. Ancak model bugüne kadar Avrupa’da satılmamıştı. Bunun nedeni güvenlik ve emisyon standartlarını karşılamanın yüksek maliyet yaratmasıydı. Ancak Koreli üretici, Sportage'ın Avrupa'da gösterdiği başarının Seltos için de önemli bir fırsat yarattığını düşünüyor. Marka, Avrupa genelinde yılda yaklaşık 60.000 adet Seltos satışı hedefliyor.

Kia, Avrupa için net bir satış tarihi açıklamadı ancak detayların 2026'nın başında paylaşılması bekleniyor. Fiyatların ise Niro ve Sportage’a benzer şekilde yaklaşık 34 bin euro civarından başlayacağı tahmin ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2026 Kia Seltos tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: