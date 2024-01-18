Yeni Honda CB125F Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Honda Motosiklet, Türkiye’de ürün gamını büyütmeye devam ediyor. Şehir hayatında artan mobilite ihtiyaçları ve motosiklete yeni başlayan kullanıcı sayısının artması ile giriş seviyesi modellerini geliştiren Honda, yeni CB125F modelini satışa sunuyor.

Yeni Honda CB125F fiyatı ne kadar❓

Yeni Honda CB125F 99.500 TL liste fiyatıyla 20 Ocak 2024 tarihinde satışa çıkacak. Modelin metalik imparatorluk kırmızısı, metalik mat marvel mavi ve siyah renkleri olacak.

Yeni Honda CB125F, yüksek verimli motoru ve 10.9 Nm torku ile zorlu yokuşlarda dinamizm sunarken, düşük sürtünmeli eSP (gelişmiş Akıllı Güç) teknolojisi ile 100 km’de 1,4 litrelik yakıt tüketimi ve tek depo ile 700 km üzerindeki menzili ile ekonomik sürüş imkanı da sağlayacak.

116 Kg boş ağırlığı ile şehir içi kullanımlarda ekstra konfor sağlayarak daha akıcı bir sürüş deneyimi ve manevra kabiliyeti sunan yeni Honda CBF125; yol aydınlatması için LED far, orta sehpa ve ECO göstergeli dijital gösterge paneli gibi donanım özelliklerine sahip olacak.

Honda CB125F ile artan sürüş keyfi

Tam Boyutta Gör Honda’nın yeni modeli CB125F’de kullanılan köşeli ön grenaj ve karartılmış ön cam siperlik hem rüzgar koruması sağlıyor hem de daha keskin bir görünüm sunuyor. Ön grenaj aynı zamanda LED far ve dijital gösterge paneline de ev sahipliği yapıyor. ECO göstergeli yeni dijital panel, vites konumu göstergesi dışında anlık ve ortalama yakıt tüketimi ile menzil gibi önemli bilgileri gösteriyor.

Amortisör yayları ve buji HT kapağında parlak kırmızı detaylar bulunuyor. Yeni kaplamalardaki 3D Honda Wings ve tüm makinenin tasarım dilini tamamlayan ayna/gösterge şekli genel tasarımı tamamlarken ayrıntıya gösterilen özeni yansıtıyor.

Optimum performans ve üstün yakıt ekonomisi

CB125F'in 124 cc hacimle gelen 2 supaplı SOHC tipi çalışma prensibine dayalı tek silindir motoru en başından itibaren yoğun şehir içi kullanımında optimum performans ve üstün yakıt ekonomisini verme üzerine tasarlanıyor. EURO5 emisyon standartlarındaki bu motor 7.500 d/d’de 8 kW maksimum güç ve 6.000 d/d’de 10,9 Nm maksimum tork sağlıyor.

2021 güncellemesinde ağırlığı 7 kg azalan eSP motor, 2024 yılında yapılan revizyonlarla 11 kg hafifleyen CB125F ile birlikte çok daha verimli hale geliyor. Sürüşe hazır ağırlığı toplamda sadece 116 kilogram olan CB125F, yakalanan ağırlık kazanımlarıyla 1,4 lt/100 km tüketim değeri sunabiliyor. 11 litre kapasiteli yakıt deposuyla tek seferde 700 km’nin üzerinde bir menzil sunabiliyor.

Tam Boyutta Gör CB125F boru tipi yüksek dayanıklı çelik iskelet üzerine yükseliyor. Motoru rijit bir merkezi omurgaya sabitleyen bu geometri, sürüş konforu ile düz gidiş stabilitesi arasında en iyi dengeyi sağlıyor. Hafif gidon etkisi de tüm eğim açılarında ve ani tepki ihtiyaçlarında sportif bir geri dönüş sunabiliyor.

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26 derecelik çatal eğimi, 92,4 mm iz genişliği ve 1.285 mm aks mesafesi değerleriyle gelen CB125F’in 790 mm sele yüksekliği de iki kişiyi rahat ettirecek bir aralık sunuyor. Modeldeki çift arka amortisörler 5 kademeli sertlik ayarı ile önemli bir özelleştirme ayrıcalığı vadederken, 30 mm çapında teleskopik çatal da sürüş kalitesini tamamlıyor.

CB125F’in 18 inç beş kollu alüminyum alaşım jant seti ise önde 80/100, arkada 100/80 ebat lastiklerle birlikte gelerek zorlu şehir sokaklarında dengeyi ve sürüş kalitesini artırıyor. Fren sisteminde tek piston kaliperli 240 mm bir ön disk ile 130 mm arka kampana gerekli fren güvenliğini sağlıyor. Bu arada kombine fren sistemi, arka fren etkinleştirildiğinde ön frene de bir miktar fren kuvveti uyguluyor.

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Yeni Honda CB125F Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri