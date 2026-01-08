Yeni Kia Stonic Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Eylül ayında makyajlanarak markanın güncel modelleriyle uyumlu bir tasarım diline geçiş yapan yeni Kia Stonic, ocak ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni Kia Stonic Türkiye fiyatı 1.999.000 TL olarak açıklandı. Stonic şimdilik sadece 1.0 litre benzinli motor ve Cool donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.
Yeni Kia Stonic fiyatı🚗:
- Stonic 1.0L 100 PS DCT Cool --> 1.999.000 TL
Yenilenen Kia Stonic, özellikleriyle neler sunuyor❓
Stonic, Kia’nın “Opposites United” tasarım diliyle güncellenerek EV3 gibi yeni nesil modellerle aynı çizgiye yaklaştırıldı. Ön bölümde yenilenen far grubu, ızgara ve tampon dikkat çekiyor. Boyutlarda ise herhangi bir değişim yok. Otomobil; 4.165 mm uzunluğa, 1.760 mm genişliğe ve 352 litrelik bagaj kapasitesine sahip.
Güvenlik ve sürüş asistanlarında ise hız sabitleyici, ön çarpışma engelleme asistanı, şerit takip asistanı, şeritte kalma asistanı ve akıllı hız limiti asistanı gibi özellikler standart. Bu donanımda elektrikli açılabilir sunroof opsiyonel olarak sunuluyor.
