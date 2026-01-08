Yeni Kia Stonic Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Eylül ayında makyajlanarak markanın güncel modelleriyle uyumlu bir tasarım diline geçiş yapan yeni Kia Stonic, ocak ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni Kia Stonic Türkiye fiyatı 1.999.000 TL olarak açıklandı. Stonic şimdilik sadece 1.0 litre benzinli motor ve Cool donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.

Yeni Kia Stonic fiyatı🚗:

Stonic 1.0L 100 PS DCT Cool --> 1.999.000 TL

Yenilenen Kia Stonic, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni Kia Stonic'in 1.0 TGDI motoru 100 beygir güç ve 172 Nm tork üretiyor. 7 ileri DCT otomatik şanzımanla kombine edilen model, 0-100 km/s hızlanmasını 12,1 saniyede tamamlıyor. Stonic, bu motorla ortalama 5,6 lt/100 km yakıt tüketimine sahip.

Yeni Dacia Sandero Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 16 sa. önce eklendi

Stonic, Kia’nın “Opposites United” tasarım diliyle güncellenerek EV3 gibi yeni nesil modellerle aynı çizgiye yaklaştırıldı. Ön bölümde yenilenen far grubu, ızgara ve tampon dikkat çekiyor. Boyutlarda ise herhangi bir değişim yok. Otomobil; 4.165 mm uzunluğa, 1.760 mm genişliğe ve 352 litrelik bagaj kapasitesine sahip.

Tam Boyutta Gör Yenilenen Stonic'in Cool donanım seviyesinde 16 inç alaşım jantlar, LED ön-arka farlar, uzun far asistanı, ön-arka park sensörleri, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, ön-arka USB girişleri, geri görüş kamerası, 6 adet hoparlör, navigasyon, 12,3 inç dokunmatik ekran, kablosuz Apple CarPlay, saklama gözlü ön kol dayama ve dijital ekrana entegre 4,2 inç gösterge bilgi ekranı standart olarak sunuluyor.

Güvenlik ve sürüş asistanlarında ise hız sabitleyici, ön çarpışma engelleme asistanı, şerit takip asistanı, şeritte kalma asistanı ve akıllı hız limiti asistanı gibi özellikler standart. Bu donanımda elektrikli açılabilir sunroof opsiyonel olarak sunuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Kia Stonic Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: