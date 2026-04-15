2026 model MG4 tanıtıldı: Yapay zeka desteği, 530 km menzil

SAIC Motor çatısı altındaki MG, 2026 model MG4’ü Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni model; gelişmiş yapay zeka sistemi ve yeni nesil yarı katı hal batarya teknolojisi gibi detaylarıyla dikkat çekiyor.

2026 MG4, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör 2026 MG4, markanın tasarım dilini korurken daha modern dokunuşlarla geliyor. Ön bölümde keskin LED farlar, parçalı tampon yapısı ve sürüş asistanlarının çalıştığını gösteren mavi ışık yer alıyor. Yandan bakıldığında yüzer tavan tasarımı ve 17 inç jantlar öne çıkarken, arka bölümde boydan boya uzanan stoplar ve sportif spoyler korunmuş.

İç mekânda ise teknoloji seviyesi ciddi şekilde artırılmış. 8.8 inç dijital gösterge paneli ve 15.6 inç 2.5K merkezi ekranla gelen model, Doubao 3.0 yapay zeka sistemi sayesinde doğal konuşmayla araç kontrolü sunuyor. Dört bölgeli ses algılama sistemi aynı anda farklı komutları işleyebiliyor.

Tam Boyutta Gör Konfor tarafında 8 noktalı masaj, ısıtma ve havalandırma özellikli ön koltuklar dikkat çekerken, yolcu koltuğunda elektrikli ayak desteği bulunuyor. Ambiyans aydınlatması ise müzikle senkronize çalışıyor.

Sürüş destek sistemlerinde Seviye 2+ seviyesinde otonom özellikler sunan MG4; otoyolda otomatik şerit değiştirme, sollama ve takip gibi fonksiyonlara sahip. Park tarafında ise akıllı park, uzaktan park ve dar alan manevraları gibi gelişmiş özellikler sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Motor tarafında model, 120 kW (161 hp) güç ve 250 Nm tork üreten elektrikli motorla geliyor. 42.8 kWsa ve 53.9 kWsa batarya seçenekleriyle sırasıyla 437 km ve 530 km menzil sunulurken, yeni nesil yarı katı hal bataryalı versiyonu 510 km menzil vadediyor. 3C hızlı şarj desteğiyle batarya %30’dan %80’e sadece 18 dakikada dolabiliyor.

2026 model MG4 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

