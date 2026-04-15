2026 model MG4 tanıtıldı: Yapay zeka desteği, 530 km menzil

SAIC Motor çatısı altındaki MG, 2026 model MG4’ü Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni model; gelişmiş yapay zeka sistemi ve yeni nesil yarı katı hal batarya teknolojisi gibi detaylarıyla dikkat çekiyor.
İç mekânda ise teknoloji seviyesi ciddi şekilde artırılmış. 8.8 inç dijital gösterge paneli ve 15.6 inç 2.5K merkezi ekranla gelen model, Doubao 3.0 yapay zeka sistemi sayesinde doğal konuşmayla araç kontrolü sunuyor. Dört bölgeli ses algılama sistemi aynı anda farklı komutları işleyebiliyor.
Sürüş destek sistemlerinde Seviye 2+ seviyesinde otonom özellikler sunan MG4; otoyolda otomatik şerit değiştirme, sollama ve takip gibi fonksiyonlara sahip. Park tarafında ise akıllı park, uzaktan park ve dar alan manevraları gibi gelişmiş özellikler sunuluyor.