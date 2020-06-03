24 çekirdekli Ice Lake-SP işlemcisi testte ortaya çıktı

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Yarıiletken üreticisi Intel’in yeni işlemci mimarisine geçiş yapacağı Ice Lake-SP platformunun bir üyesinin benchmark sonucu paylaşıldı.

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Ice Lake-SP

Intel’in mevcut Sunny Cove çekirdekleri yerine Willow Cove çekirdeklerine yer vereceği Ice Lake-SP işlemcileri bu açıdan kaydadeğer IPC artışıyla gelecek. Diğer taraftan Intel’in ilk 10 nm HPC yongaları olacak çözümlerde önbellek artışı da gündemde.

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Testte gün yüzüne çıkan işlemci 24 çekirdek 48 izlekli bir yapıda çekirdek başına 1.25 MB L2 önbellekle desteklenirken paylaşımlı 36 MB L3 tampon belleğe yer verilmiş. L2 seviyesinde Skylake-SP’ye göre 1 MB’tan iyileşme söz konusu. Komut belleği çekirdek başına 32 KB boyutta olan yonganın çekirdek başına L1 önbelleği ise 48 KB.

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2.2 GHz’den 2.9 GHz’e yükselebilen işlemci GeekBench’te tekli çekirdek testinde 4048 puan alırken çoklu çekirdek bölümünde 41 962 puan almış durumda. 256 GB RAM’e yer verilen sistemdeki anakartın C621 yongasetli olması bu çipseti taşıyan hali hazırda yalnızca Xeon W-3275W serisini desteklemesi ise dikkat çekiyor.

https://www.techpowerup.com/267960/possible-intel-ice-lake-sp-24-core-xeon-processor-surfaces-on-geekbench-database

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