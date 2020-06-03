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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    24 çekirdekli Ice Lake-SP işlemcisi testte ortaya çıktı

    Mavi ekip sunucu HPC alanında mimari güncellemesine gitmeye hazırlanıyor.
    23 sa.
    1,4b
    4
    9
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    24 çekirdekli Ice Lake-SP işlemcisi testte ortaya çıktı
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    Yarıiletken üreticisi Intel’in yeni işlemci mimarisine geçiş yapacağı Ice Lake-SP platformunun bir üyesinin benchmark sonucu paylaşıldı.

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    Ice Lake-SP

    Intel’in mevcut Sunny Cove çekirdekleri yerine Willow Cove çekirdeklerine yer vereceği Ice Lake-SP işlemcileri bu açıdan kaydadeğer IPC artışıyla gelecek. Diğer taraftan Intel’in ilk 10 nm HPC yongaları olacak çözümlerde önbellek artışı da gündemde.

    Testte gün yüzüne çıkan işlemci 24 çekirdek 48 izlekli bir yapıda çekirdek başına 1.25 MB L2 önbellekle desteklenirken paylaşımlı 36 MB L3 tampon belleğe yer verilmiş. L2 seviyesinde Skylake-SP’ye göre 1 MB’tan iyileşme söz konusu. Komut belleği çekirdek başına 32 KB boyutta olan yonganın çekirdek başına L1 önbelleği ise 48 KB.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT ve Ryzen 5 3600XT’nin fiyatları gün yüzüne çıktı"

    2.2 GHz’den 2.9 GHz’e yükselebilen işlemci GeekBench’te tekli çekirdek testinde 4048 puan alırken çoklu çekirdek bölümünde 41 962 puan almış durumda. 256 GB RAM’e yer verilen sistemdeki anakartın C621 yongasetli olması bu çipseti taşıyan hali hazırda yalnızca Xeon W-3275W serisini desteklemesi ise dikkat çekiyor.



    https://www.techpowerup.com/267960/possible-intel-ice-lake-sp-24-core-xeon-processor-surfaces-on-geekbench-database Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    setcom_2000 (Hakan AK) 22 sa. en beğenilen
    AMD'ye yine teşekkür ediyoruz, performans çıtasını yukarılara çıkardığı için. Ezeli rekabette Intel'in tekrar sahneye çıkmaya hazırlanması güzel gelişme. Umarım fiyatlara da yansır. Rekabet her zaman kullanıcılar için kazançlı olur. Markalara aşık olmaya gerek yok. İlk işlemcim Cyrix'ti. Son işlemcim ise AMD Ryzen. Arada bir sürü Intel i serisi işlemci kullandım. Her zaman fiyat/performansa bakarım.
    AMD'ye yine teşekkür ediyoruz, performans çıtasını yukarılara çıkardığı için. Ezeli rekabette Intel'in tekrar sahneye çıkmaya hazırlanması güzel gelişme. Umarım...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 20 sa.
    24 cekirdekli bir islemciye gore dusuk degil mi bu puanlar?2.9 olunca boyle oluyorsa anlami kalmiyor o kadar cekirdegin.ben bi basari olarak saymiyorum.amdnin esnek mimarisi bugun biraksak 256/512 islemci yapabilecek olmasini saglayan seydir intel gibi olsun da 10/20de 350w mi ceksin bununla ilgili komik benzetme bile bulamiyorum dusunun.
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    xgny58x (Günay Erat) 22 sa.
    Yukardaki arkadaş çipletten vazgeçip tek zarda üretim yapsın demişte bundan bize ne? Tek zarda olunca performans tavan mi yapıyor? Render gibi işlerde tek zarda olmasının ne kârı var? Oyun olsa çekirdek gecikmeleri için bir nebze olsa mantıklı derimde renderde hem maliyeti düşürüp hemde iyi performans vermesi gayet iyiyken AMD’nin yaptığını beceriksizlik olarak göstermekte değişik olmuş. Intel’de geçsin o zaman elinden tutan yok ki. Sanki Intel’de über bir üretim teknolojisi varmış gibi lanse etmekten sıkılmadınız mı artık?
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    setcom_2000 (Hakan AK) 22 sa. en beğenilen
    AMD'ye yine teşekkür ediyoruz, performans çıtasını yukarılara çıkardığı için. Ezeli rekabette Intel'in tekrar sahneye çıkmaya hazırlanması güzel gelişme. Umarım fiyatlara da yansır. Rekabet her zaman kullanıcılar için kazançlı olur. Markalara aşık olmaya gerek yok. İlk işlemcim Cyrix'ti. Son işlemcim ise AMD Ryzen. Arada bir sürü Intel i serisi işlemci kullandım. Her zaman fiyat/performansa bakarım.
    Yanıtla +4
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    lemartes 23 sa.
    Gecen Intel yoneticilerinden biri insanlar cok benchmarklara takiliyor onemli olan musteri memnuniyeti diyordu. gerek yoktu bence benchmark a
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 23 sa.
    Ben de şunu merak ediyorum, keşke AMD chiplet yerine tek zarda 64/128 işlemci yapsa da, fiyatları görsek. Wafer'da büyük alanın her zaman daha fazla ziyan olmasını geç, maliyeti 2 katı fazladır. İşlemci nasıl üretiliyor önce onu öğrenin, sonra AMD'yi översiniz. AMD'nin düşük nm üretime geçmek için acele etmesinin altında yatan neden budur her zaman, daha iyi kar elde etmek. NVIDIA gibi 12nm'de 250W tdp'li 750mm²'lik gpu yapma cesaretini gösterebildiği zamanları da göremedik bir türlü. Yapamaz da zaten öyle bir gpu muhtemelen tdp yüzünden iflas ederdi.


    @OkanDemiray
    Sana ne birader, dalga geçiyorum ciddiye alma fazla.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 23 sa.
    Ne kadar yeni mimari getirdiğinin bir önemi yok. 64 Çekirdek işlemci 4000 ile 8000$ arasında iken kimse 20.000$ vermez. Fiyat düşürmediği sürece Intel boşa çırpınıyor.
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 23 sa.
    Tek başına GTA V'i çalıştırabiliyor mu, ona bakarım ben.
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    OkanDemiray (Okan DEMİRAY) 23 sa. scutaro
    kardeşim artık bıkmadınız mı gtaV açıyor mu kalıbından
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    ryzenmaster 22 sa. yeni yorumcu scutaro
    Kimse anlamamış espriyi, mesajın bende
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