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    Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT ve Ryzen 5 3600XT’nin fiyatları gün yüzüne çıktı

    Yüksek frekanslarıyla öne çıkacak yeni yongalar bir e-perakendecide listelendi.
    1 gün
    5,6b
    12
    17
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT ve Ryzen 5 3600XT’nin fiyatları gün yüzüne çıktı

    AMD’nin hali hazırdaki Ryzen işlemcilerinin yüksek frekanslı hali olarak geliştirilen XT son ekli çözümleri bu sefer bir satıcıda listelendi. Modellerin fiyatı da böylelikle öğrenilmiş oldu.

    XT işlemcilerin fiyatı

    Ryzen 9 3900XT bir çok test sonucunun ardından perakendecilerin eline de ulaşmış durumda. Fransız bir satıcının sitesinde listelenen yongalardan Ryzen 9 3900XT 499 Euro, Ryzen 7 3800XT 459 Euro ve Ryzen 5 3600XT 319 Euro olarak listelendi.

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    Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT ve Ryzen 5 3600XT’nin fiyatları gün yüzüne çıktı
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    Yongalara baktığımızda Ryzen 9 3900XT’nin boost frekansında mevcut modele göre 200 MHz artış yaşanırken baz frekansta 300 MHz’lik etkileyici bir yükseltmeye gidilmiş. Temel frekanstaki artışın TDP’ye etkisi ve anakart uyumluluğu konusunda bir değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı ise merak konusu. Listelemek gerekirse,

    RYZEN 9 3900XT - 4.1GHz base, 4.8GHz boost.
    RYZEN 7 3800XT - 4.2GHz base, 4.7GHz boost.
    RYZEN 5 3600XT - 4.0GHz base, 4.7GHz boost.

    >

    RYZEN 9 3900XT - +300MHz base, +200MHz boost.
    RYZEN 7 3800XT - +300MHz base, +200MHz boost.
    RYZEN 5 3600XT - +200MHz base, +300MHz boost.

    Ayrıca Bkz. "5. nesil Ryzen işlemcilerin kod adı belli oldu, mimari değişmeyebilir-7 nm'ye halen devam"

    Görünüşe göre AMD, Intel’in yüksek frekansı ile öne geçmeyi başardığı Comet Lake ailesinden özellikle de Core i9-10900K ve Core i7-10700K işlemcilerini piyasaya sürüldüğü gibi boşa çıkarmak istiyor. Son olarak XT serisi yongaların satışa bulunabilirliği için önümüzdeki temmuz ayına işaret ediliyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/listed-in-etail-amd-ryzen-9-3900xtryzen-7-3800xtand-ryzen-5-3600xt.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    No Way Out 1 gün en beğenilen
    Fransanın novası sadece hit almak için fake listeleme yaptı yine herkes yedi.
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    Çirkinlik Ne Kadar Kolay 1 gün No Way Out
    Fiyatlar mı doğru değil, özellikler mi? Fiyatlar doğru değilse doğru fiyatlar nedir?
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    -Gardiyan- (Özcan G.) 19 sa.
    Fiyatlar doğru ise pahalı gibi düz modeller bu fiyatlara göre daha avantajlı gibi duruyor.
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    WARTIME 20 sa.
    Doğrulugu nedır bılınmez ama atalım yınede


    https://www.novabilgisayar.com/bilgi.asp?ID=12898


    https://www.novabilgisayar.com/bilgi.asp?ID=12899


    https://www.novabilgisayar.com/bilgi.asp?ID=12900
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    Çirkinlik Ne Kadar Kolay 16 sa. WARTIME
    2100 küsur lira yazıyor, bu site 10700k ve 10600k için de benzer bir satış listesi belirlemişti, haklı çıktı. Muhtemelen bu da doğru olur.
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    virtue28 23 sa.
    Rekabet her zaman iyidir, amd yi takip ediyoruz zevkle.



    Hazir amd takipcilerini bulmusken fikir alayim, suan icin amd masa ustu islemcili sistem ne onerirsiniz ? Yanina anakartta tabi. Anakart islemci 2500 tl gibi ? Yoksa intel mi dersiniz :)
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    thequed (burak kapaklı) 1 gün
    319 euro olması mümkün değil r5 3600 170 euroya bulunabiliyor
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    teknoCat (ismi gizli) 1 gün
    10. Nesilin önünü keser zaten 10. Nesil gibi. 5. Nesilden beri mimari aynı intelde



    AMD de refresh çıkarıyor hadi bakalım :D



    Yanlız amd ipc artışlı 4000 serisi öncesi bunu yapıyor. Yılda bir yeni nesil 6 ayda bir refresh.



    Intel dayanamaz buna jsjsjjss
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    guzmann06 (Çağrı Can) 1 gün teknoCat
    İntel değil kullanıcı dayanmaz buna.. 3950 tepe işelmci havasıyla parayı bayılmış adam 6 ayda bir işelmci çıakrırı ,işekmcisiinide fiyatını düşürürsen. Adam söver amd 6a y geç çıkarsaydın baştan refresh perfomansı alsaydık der.
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    wolferto (mehmet öz) 1 gün
    ben xt yi bekleyenleri caydirmak icin koyulan bi fiyat olarak görüyorum düz 3600 ler 165 dolara kadar dustu xt yi 2 katinami satacaklar alakasi yok yine göreceksiniz intel stok kısıtlayacak ve fiyatlar artacak ama test siteleri ve kanallari lanse edilen fiyatla ryzen islemcilerle kiyaslayacak ama gercek hayatta fiyatlar cok farkli olacak.fx islemciler cidden ciktigi zaman windows ve oyun gelistiricileri tarafindan suan ryzena yapilan ozaman yapilsaymis cidden ozamanda isler farkli olacakmis suan 4 threatli 6 ci nesil i5 islemciler pubgde stuttering sorunu yasarken fx 8320 yasatmiyor cidden komik degilmi yada herhangi bi 8 threat isteyen bi oyun cekirdegin fazla olmasi cidden diger uygulama ve arka plandaki uygulamalarin oyuna gram tesiri olmamasini sagliyor hala tek cekirdek diye yirtiniyorsunuz intel cekirdege abaniyor hadi ne gerek var desenize intele tek cekirdek olayini cok savundunuz hadi .ya 6.ci ve 7 ci nesil islemciler anakartlar milletin elinde kaldi.koyuyorlar satilmiyor zengin en iyisini alir diyorsunuz her zengin kazik yemek zorundami
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    alihakki (ali hakkı Demiral) 1 gün wolferto
    Biri en iyisi için çırpınıyorsa hiç laf anlatmaya çalışma iş sandığından çok daha derin, hani tlc kanalında temizlik manyakları varya onlarda bir en iyiyi arıyan sınıfı üyesi işte. Savaştığın laf anlatmaya çalıştığın kitle o. Bu arada mükemmelliyetciler ile en iyiyi arıyanlar benzer olsada arada fark var mükemmeliyetciler bile en iyiyi arıyanların eline su dökemez.

    işin özü: Bolluk paradoksu kitabında anlatılmak istenen şekliyle.
    Bir en iyiyi arıyan asla mutlu olamaz ve en iyisinide şu dünyada asla bulamaz. Tatminli birinin ise standartları bir en iyiyi arıyan kadar yüksek olabilir ama tatminli elindekiyle mutlu olmasını blir, ihtiyacını karşılar, bir en iyiyi arıyan kendi malını başkaları ile kıyaslamaktan kendini alıkoyamayıp hep huzursuzluk içinde olacak.
    Aslında tatminlilik en iyisini bulmak anlamına gelir, diğer en iyiyi arıyanlar ve durmadan en sonu en günceline ulaşmak için kendini paralayanların aldıkları ürün onlara nekadar hizmet ediyordur hem daha yenisi daha iyisi çıkarsa endişesi ve yenisi çıktığındada yaşayacakları hayel kırıklığı bu çekilen işkenceye asla değmeyecektir. misal En iyi kazağı almak için onlarca mağaza (harbi manyak şehirdeki tüm mağazaları gezsin) gezip alan kişi sokakta herkesin üsütündeki kazağı kendisininkiyle kıyaslamaktan kendini alamaz. mükemmeliyetcilerin böyle bir sorunu yok misal onlar tatmin olup durmak yerine geliştirmeye çalışırlar daha çok.

    kusura bakma kafa patlattığım için.
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    cocainbar (ismail bey) 1 gün
    bu sitenin fiyatlari ortalamanin bir tik uzerinde oluyor cogu zaman.
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    scan (Sercan ) 1 gün
    Fiyatlar gerçek değil. 3600XT, 3600X'den 28 dolar daha pahalı olacak ona göre hesap etmek gerek.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 gün
    Gerçekse 3800Xt 'yi biraz öldürmüşler. Yani o kadar az fiyat farkı ile 3900XT varken pek tercih edilmez. Yine eğer gerçekse +300mhz base ve +200 boost çok iyi tabi eğer tdp artmadan başardılarsa.
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    amd ryzen 9 3900xt, amd ryzen 7 3800xt ve
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