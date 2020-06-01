Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT ve Ryzen 5 3600XT’nin fiyatları gün yüzüne çıktı

AMD’nin hali hazırdaki Ryzen işlemcilerinin yüksek frekanslı hali olarak geliştirilen XT son ekli çözümleri bu sefer bir satıcıda listelendi. Modellerin fiyatı da böylelikle öğrenilmiş oldu.
XT işlemcilerin fiyatı
Ryzen 9 3900XT bir çok test sonucunun ardından perakendecilerin eline de ulaşmış durumda. Fransız bir satıcının sitesinde listelenen yongalardan Ryzen 9 3900XT 499 Euro, Ryzen 7 3800XT 459 Euro ve Ryzen 5 3600XT 319 Euro olarak listelendi.İlginizi Çekebilir AMD Ryzen işlemcilerdeki çiplet tasarımının mali avantajlarını açıkladı
Yongalara baktığımızda Ryzen 9 3900XT’nin boost frekansında mevcut modele göre 200 MHz artış yaşanırken baz frekansta 300 MHz’lik etkileyici bir yükseltmeye gidilmiş. Temel frekanstaki artışın TDP’ye etkisi ve anakart uyumluluğu konusunda bir değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı ise merak konusu. Listelemek gerekirse,
RYZEN 9 3900XT - 4.1GHz base, 4.8GHz boost.
RYZEN 7 3800XT - 4.2GHz base, 4.7GHz boost.
RYZEN 5 3600XT - 4.0GHz base, 4.7GHz boost.
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RYZEN 9 3900XT - +300MHz base, +200MHz boost.
RYZEN 7 3800XT - +300MHz base, +200MHz boost.
RYZEN 5 3600XT - +200MHz base, +300MHz boost.
Ayrıca Bkz. "5. nesil Ryzen işlemcilerin kod adı belli oldu, mimari değişmeyebilir-7 nm'ye halen devam"
Görünüşe göre AMD, Intel’in yüksek frekansı ile öne geçmeyi başardığı Comet Lake ailesinden özellikle de Core i9-10900K ve Core i7-10700K işlemcilerini piyasaya sürüldüğü gibi boşa çıkarmak istiyor. Son olarak XT serisi yongaların satışa bulunabilirliği için önümüzdeki temmuz ayına işaret ediliyor.
https://www.guru3d.com/news-story/listed-in-etail-amd-ryzen-9-3900xtryzen-7-3800xtand-ryzen-5-3600xt.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hazir amd takipcilerini bulmusken fikir alayim, suan icin amd masa ustu islemcili sistem ne onerirsiniz ? Yanina anakartta tabi. Anakart islemci 2500 tl gibi ? Yoksa intel mi dersiniz :)
AMD de refresh çıkarıyor hadi bakalım :D
Yanlız amd ipc artışlı 4000 serisi öncesi bunu yapıyor. Yılda bir yeni nesil 6 ayda bir refresh.
Intel dayanamaz buna jsjsjjss
işin özü: Bolluk paradoksu kitabında anlatılmak istenen şekliyle.
Bir en iyiyi arıyan asla mutlu olamaz ve en iyisinide şu dünyada asla bulamaz. Tatminli birinin ise standartları bir en iyiyi arıyan kadar yüksek olabilir ama tatminli elindekiyle mutlu olmasını blir, ihtiyacını karşılar, bir en iyiyi arıyan kendi malını başkaları ile kıyaslamaktan kendini alıkoyamayıp hep huzursuzluk içinde olacak.
Aslında tatminlilik en iyisini bulmak anlamına gelir, diğer en iyiyi arıyanlar ve durmadan en sonu en günceline ulaşmak için kendini paralayanların aldıkları ürün onlara nekadar hizmet ediyordur hem daha yenisi daha iyisi çıkarsa endişesi ve yenisi çıktığındada yaşayacakları hayel kırıklığı bu çekilen işkenceye asla değmeyecektir. misal En iyi kazağı almak için onlarca mağaza (harbi manyak şehirdeki tüm mağazaları gezsin) gezip alan kişi sokakta herkesin üsütündeki kazağı kendisininkiyle kıyaslamaktan kendini alamaz. mükemmeliyetcilerin böyle bir sorunu yok misal onlar tatmin olup durmak yerine geliştirmeye çalışırlar daha çok.
kusura bakma kafa patlattığım için.
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