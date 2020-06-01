Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT ve Ryzen 5 3600XT’nin fiyatları gün yüzüne çıktı

AMD’nin hali hazırdaki Ryzen işlemcilerinin yüksek frekanslı hali olarak geliştirilen XT son ekli çözümleri bu sefer bir satıcıda listelendi. Modellerin fiyatı da böylelikle öğrenilmiş oldu.

XT işlemcilerin fiyatı

Ryzen 9 3900XT bir çok test sonucunun ardından perakendecilerin eline de ulaşmış durumda. Fransız bir satıcının sitesinde listelenen yongalardan Ryzen 9 3900XT 499 Euro, Ryzen 7 3800XT 459 Euro ve Ryzen 5 3600XT 319 Euro olarak listelendi.

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Yongalara baktığımızda Ryzen 9 3900XT’nin boost frekansında mevcut modele göre 200 MHz artış yaşanırken baz frekansta 300 MHz’lik etkileyici bir yükseltmeye gidilmiş. Temel frekanstaki artışın TDP’ye etkisi ve anakart uyumluluğu konusunda bir değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı ise merak konusu. Listelemek gerekirse,

RYZEN 9 3900XT - 4.1GHz base, 4.8GHz boost.

RYZEN 7 3800XT - 4.2GHz base, 4.7GHz boost.

RYZEN 5 3600XT - 4.0GHz base, 4.7GHz boost.

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RYZEN 9 3900XT - +300MHz base, +200MHz boost.

RYZEN 7 3800XT - +300MHz base, +200MHz boost.

RYZEN 5 3600XT - +200MHz base, +300MHz boost.

Ayrıca Bkz. "5. nesil Ryzen işlemcilerin kod adı belli oldu, mimari değişmeyebilir-7 nm'ye halen devam"

Görünüşe göre AMD, Intel’in yüksek frekansı ile öne geçmeyi başardığı Comet Lake ailesinden özellikle de Core i9-10900K ve Core i7-10700K işlemcilerini piyasaya sürüldüğü gibi boşa çıkarmak istiyor. Son olarak XT serisi yongaların satışa bulunabilirliği için önümüzdeki temmuz ayına işaret ediliyor.

https://www.guru3d.com/news-story/listed-in-etail-amd-ryzen-9-3900xtryzen-7-3800xtand-ryzen-5-3600xt.html

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