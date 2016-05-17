24 dizisi yeniden ekranlarda, bu kez Bauer’siz

Fox kanalının 2016-2017 sezonu için hazırladığı Prison Break sürprizinden sonra, 24 dizisinin hayranları için de bir duyuru vardı. 24: Legacy adındaki yeni dizi, eski efsaneyi yeni bir kadroyla ekranlara uyarlıyor.

24: Live Another Day serisi ile ekranlara veda eden Jack Bauer sonrasında, 24: Legacy ne kadar ilgi görecek bilemiyoruz ancak gerçek zamanlı akış ve saniyelerin tik taklarından hoşlananları yeniden ekran başına çekecektir.

24: Legacy serisi, ABD ordusunun özel bir birliğinde görevli çavuş Eric Carter (Corey Hawkins) üzerine odaklanıyor. Yemen’de terörist örgütün lideri Şeyh İbrahim Bin Halid’i öldürdükten sonra, Eric Carter ve timi tanık koruma kapsamına alınır. Kimlikleri ve hayatları tamamen değiştirilen ekibi bekleyen bir tehlike vardır zira Bin Halid’in takipçileri gerçek kimliklerini bulmuştur.

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Carter, kocasının ABD başkanlığı yarışında destek olmak için istifa eden ve aynı zamanda Bin Halid operasyonunu yöneten eski anti-terör birimi şefi Rebecca Ingram’dan (Miranda Otto) yardım ister. Ingram ve Carter, hem kendilerini ele verenleri bulmaya hem de Bin Halid müridlerinden kurtulmaya çalışacaktır.

24: Legacy, yine gerçek zamanlı akış konseptini devam ettiriyor ancak farklı olarak 24 bölüm yerine 12 bölüm olarak ekranlarda olacak. Dizinin yılın sonlarına doğru başlaması bekleniyor.