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24 dizisi yeniden ekranlarda, bu kez Bauer’siz

2017 yılı, efsane dizilerin dönüşü adına önemli bir yıl olacak gibi görünüyor. Prison Break sürprizinden sonra, 24 dizisi de daha genç bir ekip ile karşımıza gelecek.
3 yıl
3,6b
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Fox kanalının 2016-2017 sezonu için hazırladığı Prison Break sürprizinden sonra, 24 dizisinin hayranları için de bir duyuru vardı. 24: Legacy adındaki yeni dizi, eski efsaneyi yeni bir kadroyla ekranlara uyarlıyor.

24: Live Another Day serisi ile ekranlara veda eden Jack Bauer sonrasında, 24: Legacy ne kadar ilgi görecek bilemiyoruz ancak gerçek zamanlı akış ve saniyelerin tik taklarından hoşlananları yeniden ekran başına çekecektir.

24: Legacy serisi, ABD ordusunun özel bir birliğinde görevli çavuş Eric Carter (Corey Hawkins) üzerine odaklanıyor. Yemen’de terörist örgütün lideri Şeyh İbrahim Bin Halid’i öldürdükten sonra, Eric Carter ve timi tanık koruma kapsamına alınır. Kimlikleri ve hayatları tamamen değiştirilen ekibi bekleyen bir tehlike vardır zira Bin Halid’in takipçileri gerçek kimliklerini bulmuştur.

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Carter, kocasının ABD başkanlığı yarışında destek olmak için istifa eden ve aynı zamanda Bin Halid operasyonunu yöneten eski anti-terör birimi şefi Rebecca Ingram’dan (Miranda Otto) yardım ister. Ingram ve Carter, hem kendilerini ele verenleri bulmaya hem de Bin Halid müridlerinden kurtulmaya çalışacaktır.

24: Legacy, yine gerçek zamanlı akış konseptini devam ettiriyor ancak farklı olarak 24 bölüm yerine 12 bölüm olarak ekranlarda olacak. Dizinin yılın sonlarına doğru başlaması bekleniyor. 

 

http://www.theverge.com/2016/5/17/11691864/24-legacy-first-trailer-fox Yorum Yaz
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DeanWinchester. 2 yıl
Başlaması çok iyi oldu
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Mihrali Bey 3 yıl
Yvonne abla yok muuuuuu!!!!



Dizinin sadece Live Another Day sezonunu izledim. Klişe falan ama inanılmaz bi heyecan, mükemmel oyunculuk (başta Bauer reyiz olmak üzere) vardı. Hani bitti artık ayağını uzatsın, kahvesini alsın sakince sezon bitsin diyorsunuz. Ama LAD'da yoktu öyle bişi.
Bu sezonsa dizinin ölüm sezonu olacak gibi duruyor. Umarım yanılırım.
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idombayci 3 yıl
zamanında fx diye bi dizi vardı tgrt de.Arabanın altındaki su birikintisindeki yansımadan kaputtaki parmak izini çıkartıyordu uydu ile. Saçmalığın daniskasıydı.
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MacGyver. 3 yıl
jack bauer yoksa izlemek de yok.
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tom.waits 3 yıl
Çok önceden Cnbc-e'den izlerdim. İzlediğim ilk yabancı diziydi(Kanal d'deki zeyna'yı saymazsak.).
Ama Londra'da geçen son sezonu hiç beğenmedim ve hatta çok sıkıldım. Sıkıntıdan 4. bölümde bıraktım.
Ya ben yaşlandım artık böyle dünyanın kurtarıldığı aksiyon dizileri çocukça ve amatörce geliyor ya da son sezon gerçekten çok kötüydü...
Her neyse demem o ki zaten dizinin konusundan ve klişesinden bıkmışım bir de bu zenciyle hiç izleyemem.
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OverClocK1ng 3 yıl
alito
Jack olmadan tutmaz bu dizi ama Prison Break sağlam geliyor gibi.

Sana öyle geliyor. Jack Bauer'ın ne özelliği var ki o olmadan tutmasın?
Bence iyi aksiyonlu, kaliteli bir dizi her türlü tutar. Bunu da heyecan dolu, bol aksiyonlu yaparlarsa, Bauer'i kimse aramaz bile. Ben aramam...
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alito 3 yıl
Jack olmadan tutmaz bu dizi ama Prison Break sağlam geliyor gibi.
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ilkerinanç 3 yıl
cek bavırsız 24? pehh...

dizi ve filmlerde zenci değilde eşcinsellik takıntısı var şu aralar.erkek kadın farketmiyor.iyi takip edin siz de farkedeceksiniz.
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KalemKolik 3 yıl
Bu ara abd de zenci takıntısı var.
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DraGonS 3 yıl
Battal gazi Amerika anasını satayım. Ne diziydi be. Bauer'ı sanırsın bütün dünyanın kurtarıcısıydı.
Birde merkez birimde uydudan herşeyi çözen insanlar vardı :D
Ulen holywood sen ne saçma birşeysin öyle.
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