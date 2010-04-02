256 Bit AES korumalı USB bellekler: Kingston DataTraveler 5000

Tam Boyutta Gör

Depolama ürünleri üretiminde söz sahibi olan firmalardan biri olan Kingston, 256 Bit AES korumalı DataTraveler 5000 serisini üretti. 3 farklı renkte üretilen DataTraveler 5000 serisi 256 Bit donanım korumasının yanı sıra ABD hükümeti güvenlik standartlarına sahip. DataTraveler 5000 serisi ile verilerin daha güvenli biçimde saklanacağı belirtiliyor.

Kingston DataTraveler 5000 serisi USB bellekler 4 farklı kapasitede satışa sunuluyor. 2GB, 4GB, 8GB ve 16GB kapasitelere sahip olan USB bellekler 111$, 185$, 231$ ve 400$ fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı