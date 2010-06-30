2.Nesil iPad'de Jiroskop sensörüne yer verileceği kesinleşiyor (?)

Apple'ın 3.Nesil iPod Touch'dan kamerayı son anda çıkarttığı iddialarını hatırlayacaksınız. Buna benzer bir iddia da iPad ve jiroskop sensörü için dile getirildi.

UBM TechInisghts'ın konuyla ilgili açıklamalarına göre iPad'in Logic Board'u üzerindeki ivmeölçerin hemen sağ yanında iPhone 4'de yer alan 3 eksenli jiroskop sensörünün rahatlıkla yerleşebileceği bir boşluk bulunuyor. 4x4mm boyutlarında olduğu belirtilen bu boşluk, iPhone 4'deki jiroskop sensörünün ivmeölçerin hemen yanında bulunması gibi, iPad'deki ivmeölçerin yanında bulunuyor.

Anlaşılan iPad'in geliştirilmesi aşamasında jiroskop içinde hazırlık yapılmış, ancak ya 3.Nesil iPod Touch'dan kameranın son anda çıkartılmış olması gibi iPad'den de sensör son anda çıkartıldı ya da 2.Nesil için ön hazırlık yapıldı. Şunu söylememiz mümkün ki, gelen bu son bilgiyle 1.Nesil iPad'de yer almasa da 2.Nesil iPad'de, jiroskop sensörünün yer alacağı büyük ölçüde kesinleşti.

Jiroskop Sensörünün kesit görünümü

Jiroskop Sensörü ile İvmeölçer'in farkının rahatça anlaşıldığı bir video (YouTube üzerinden yayınlanmaktadır.)