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2.Nesil iPad'de Jiroskop sensörüne yer verileceği kesinleşiyor (?)

8 yıl
16,2b
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13
iPad
Shady
Haber Editörü
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2.Nesil iPad'de Jiroskop sensörüne yer verileceği kesinleşiyor (?)
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Apple'ın 3.Nesil iPod Touch'dan kamerayı son anda çıkarttığı iddialarını hatırlayacaksınız. Buna benzer bir iddia da iPad ve jiroskop sensörü için dile getirildi.

UBM TechInisghts'ın konuyla ilgili açıklamalarına göre iPad'in Logic Board'u üzerindeki ivmeölçerin hemen sağ yanında iPhone 4'de yer alan 3 eksenli jiroskop sensörünün rahatlıkla yerleşebileceği bir boşluk bulunuyor. 4x4mm boyutlarında olduğu belirtilen bu boşluk, iPhone 4'deki jiroskop sensörünün ivmeölçerin hemen yanında bulunması gibi, iPad'deki ivmeölçerin yanında bulunuyor.

Anlaşılan iPad'in geliştirilmesi aşamasında jiroskop içinde hazırlık yapılmış, ancak ya 3.Nesil iPod Touch'dan kameranın son anda çıkartılmış olması gibi iPad'den de sensör son anda çıkartıldı ya da 2.Nesil için ön hazırlık yapıldı. Şunu söylememiz mümkün ki, gelen bu son bilgiyle 1.Nesil iPad'de yer almasa da 2.Nesil iPad'de, jiroskop sensörünün yer alacağı büyük ölçüde kesinleşti.

2.Nesil iPad'de Jiroskop sensörüne yer verileceği kesinleşiyor (?)
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Jiroskop Sensörünün kesit görünümü

Jiroskop Sensörü ile İvmeölçer'in farkının rahatça anlaşıldığı bir video (YouTube üzerinden yayınlanmaktadır.)


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bilgehankalkan 8 yıl
Bakalım 4. Nesil iPod Touchlara kamera gelecek mi?
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Erasmus78 8 yıl
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Apple dokunmatik iPhone'u yaptı, peşinden millet sanki Apple'i beklermişcesine her taraftan dokunmatik telefon fışkırmaya başladı.
Apple iPad i yaptı, sanki diğer firmalar Apple'i bekliyordu dokunmatik tablet çıkarmak için. Hergün yeni bir tablet haberi çıkıyor.
Apple telefonuna ivme ölçer, proksimity sensör koydu. Tüm telefonlarda bunlar var.
Şimdi Apple telefonlarına ve iPad'lerine Jiroskop koydu. Bundan sonra tüm üst düzey cihazlarda bu sensörün olacağından adım gibi eminim.

Bir tek Apple'in mi kafası çalışıyor böyle genius fikirlere anlamıyorum.
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