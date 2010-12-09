2.Nesil iPad'de OLED ekran dedikoduları rafa kalkıyor

2.Nesil iPad'in OLED ekrana sahip olmasını bekleyen kullanıcıları üzecek haber, Digitimes'dan geldi. Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarının başında gelen Digitimes'in haberinde yer alan iddiaya göre Coretronic, 2.Nesil iPad'de kullanılacak olan BLU'ları yani arkadan aydınlatma ünitelerini Chime Innolux (CMI) ve LG Display'e tedarik edecek.

Digitimes, Coretronic'in konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığını söylerken; Coretronic'in yanı sıra Radiant Opto-Electronics'in de LG Display'e BLU tedarik edeceğini belirtti.

Bu haberin OLED ekran bekleyen kullanıcıları neden üzeceğini belirtmek gerekirse; OLED ekranlar yapıları gereği harici bir aydınlatma kaynağına ihtiyaç duymazken LCD teknolojisi arkadan aydınlatma birimlerine ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle, iddianın doğru olduğunu kabul edersek; Apple 2.Nesil iPad'in ekranın da muhtemelen 1.Nesildeki gibi arkadan LED aydınlatmalı IPS panel kullanacağını söyleyebiliriz.