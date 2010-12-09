2.Nesil iPad'de OLED ekran dedikoduları rafa kalkıyor

2.Nesil iPad'in OLED ekrana sahip olmasını bekleyen kullanıcıları üzecek haber, Digitimes'dan geldi. Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarının başında gelen Digitimes'in haberinde yer alan iddiaya göre Coretronic, 2.Nesil iPad'de kullanılacak olan BLU'ları yani arkadan aydınlatma ünitelerini Chime Innolux (CMI) ve LG Display'e tedarik edecek.
Digitimes, Coretronic'in konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığını söylerken; Coretronic'in yanı sıra Radiant Opto-Electronics'in de LG Display'e BLU tedarik edeceğini belirtti.
Bu haberin OLED ekran bekleyen kullanıcıları neden üzeceğini belirtmek gerekirse; OLED ekranlar yapıları gereği harici bir aydınlatma kaynağına ihtiyaç duymazken LCD teknolojisi arkadan aydınlatma birimlerine ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle, iddianın doğru olduğunu kabul edersek; Apple 2.Nesil iPad'in ekranın da muhtemelen 1.Nesildeki gibi arkadan LED aydınlatmalı IPS panel kullanacağını söyleyebiliriz.
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Ayrıca bugün samsung kendi cep telefonlarının ekranlarını değiştirmek için dahi yeterli OLED üretim kapasitesine sahip olmadığı söyleniyordu. samsung bu yüzden yeni fabrika yapacaktı. Ipad2 gibi 10" lik ve milyonlarca satması beklenen bir ürüne OLED ekran yetiştirebilecek dünya üzerinde üretici olmayabilir.
Umarım bu sefer ipad te üretim sıkıntısı olmaz. Geçen sefer kimse beklemiyordu bu kadar çok satacağını ama bu sefer her şey ortada. Yeteri kadar üretsinler de Türkiye'ye de çok gecikmeden gelsin. İnsanları 1600TL'ye Galaxy Tab almaya mecbur etmesinler.
o zaman bu arkadaşta 2. apple yöneticisi
Neden erken olacak? Bir teknoloji ne kadar erken çıkarsa müşteri için o kadar iyidir.