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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2.Nesil iPad'de OLED ekran dedikoduları rafa kalkıyor

8 yıl
12,2b
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14
iPad
Shady
Haber Editörü
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2.Nesil iPad'in OLED ekrana sahip olmasını bekleyen kullanıcıları üzecek haber, Digitimes'dan geldi. Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarının başında gelen Digitimes'in haberinde yer alan iddiaya göre Coretronic, 2.Nesil iPad'de kullanılacak olan BLU'ları yani arkadan aydınlatma ünitelerini Chime Innolux (CMI) ve LG Display'e tedarik edecek.

Digitimes, Coretronic'in konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığını söylerken; Coretronic'in yanı sıra Radiant Opto-Electronics'in de LG Display'e BLU tedarik edeceğini belirtti.

Bu haberin OLED ekran bekleyen kullanıcıları neden üzeceğini belirtmek gerekirse; OLED ekranlar yapıları gereği harici bir aydınlatma kaynağına ihtiyaç duymazken LCD teknolojisi arkadan aydınlatma birimlerine ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle, iddianın doğru olduğunu kabul edersek; Apple 2.Nesil iPad'in ekranın da muhtemelen 1.Nesildeki gibi arkadan LED aydınlatmalı IPS panel kullanacağını söyleyebiliriz.


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iSafari 8 yıl
İPad 2 nin ekranı kesinlikle farklı olacaktır, farkli olmali...eger ipad 2 de retina ekran olmazsa ip4 ten sonra ipad 2 ekranı insanların gözüne çok kötü gorunecektir...ben ip4 ten sonra ufak laptop ekranımın bile pixellerini saymaya başladım...ip4 te müthiş kaliteli bir ekran var...
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SerhanUygur 8 yıl
insallah yuksek cozunurlukle gelir arkadaslar dediginiz gibi ip4 den sonra hic cekilmez ipad ekrani dusuk cozunurlukle :P
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demirparcasi 8 yıl
resler doğru demiş. Büyük OLED üreticileri Apple'ın rakibi OLEd teknolojisinin Apple tarafından kullanılmasını istemiyor olabilirler.
Ayrıca bugün samsung kendi cep telefonlarının ekranlarını değiştirmek için dahi yeterli OLED üretim kapasitesine sahip olmadığı söyleniyordu. samsung bu yüzden yeni fabrika yapacaktı. Ipad2 gibi 10" lik ve milyonlarca satması beklenen bir ürüne OLED ekran yetiştirebilecek dünya üzerinde üretici olmayabilir.
Umarım bu sefer ipad te üretim sıkıntısı olmaz. Geçen sefer kimse beklemiyordu bu kadar çok satacağını ama bu sefer her şey ortada. Yeteri kadar üretsinler de Türkiye'ye de çok gecikmeden gelsin. İnsanları 1600TL'ye Galaxy Tab almaya mecbur etmesinler.
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resler 8 yıl
OLED ekran üreticisi olan büyük üreticiler (başta samsung ve Sony) doğrudan ve/veya dolaylı olarak Applenin rakipleri durumundalar. Bunun dışında kalan üreticilerde üretim kalitesi, ve kapasitesi olarak Apllenin isteklerini karşılayamayacakları için kısa vadede Apple OLED e geçemez. Tabi sürprizde yapabilir.
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umutarslan.com 8 yıl

resler

OLED ekran üreticisi olan büyük üreticiler (başta samsung ve Sony) doğrudan ve/veya dolaylı olarak Applenin rakipleri durumundalar. Bunun dışında kalan üreticilerde üretim kalitesi, ve kapasitesi olarak Apllenin isteklerini karşılayamayacakları için kısa vadede Apple OLED e geçemez. Tabi sürprizde yapabilir.


o zaman bu arkadaşta 2. apple yöneticisi
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Batuist 8 yıl
tamam ips ekran olsun ama bu sefer retina olsun!! :)
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iSafari 8 yıl
iPad 2 de oled çok erken Olurdu zaten...fakat iPad 3 te mutlaka kullanilacaktir...
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bilgehankalkan 8 yıl

PlayStation3lack

iPad 2 de oled çok erken Olurdu zaten...fakat iPad 3 te mutlaka kullanilacaktir...


Neden erken olacak? Bir teknoloji ne kadar erken çıkarsa müşteri için o kadar iyidir.
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Erasmus78 8 yıl
Bence yerinde bir karar...
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