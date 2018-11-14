2si1 | 2. el oyun, orijinal sayılır mı?

2si1'in bu bölümü aslında bir kesit. Konudan konuya atladık, tartışma büyüdü. Ben böyle sen şöyle derken baktık ki olacak gibi değil bu kısmı kesip ayrıca yayına koyalım dedik.

2. el oyun oynayan biri orijinal oyun oynuyor sayılır mı? Firmaların Türkiye'ye bakışında etkisi ne?

Editörler olarak her şeye kolay ulaştığımız için kullanıcılara haksızlık mı yapıyoruz? Orijinal al, bu iş için en iyisi Macbook Pro demek kolay peki ya alması?

Derken konu çok uzadı biz de kesip ayrıca yayına verelim dedik. Lütfen sohbet sonunda görüşlerinizi bizlerle paylaşın.