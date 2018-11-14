2si1 | 2. el oyun, orijinal sayılır mı?

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümü aslında bir kesit. Konudan konuya atladık, tartışma büyüdü. Ben böyle sen şöyle derken baktık ki olacak gibi değil bu kısmı kesip ayrıca yayına koyalım dedik.
2. el oyun oynayan biri orijinal oyun oynuyor sayılır mı? Firmaların Türkiye'ye bakışında etkisi ne?
Editörler olarak her şeye kolay ulaştığımız için kullanıcılara haksızlık mı yapıyoruz? Orijinal al, bu iş için en iyisi Macbook Pro demek kolay peki ya alması?
Derken konu çok uzadı biz de kesip ayrıca yayına verelim dedik. Lütfen sohbet sonunda görüşlerinizi bizlerle paylaşın.
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millet gidip neden dragon quest 11 almıyor bu oyun japonyada 3 milyon kutulu satıldı çünkü türkiyde 2. el pazarı yok insanlar 460 lira verdiği oyunu tabiki satmak ister eğer firma 2. ele düşmesini istemiyorsa oyun bittikten sonra oynanacak ya online oyun ya da yan içerik getirecekler ben mesela gow u satamadım uzun süre çünkü oyun bittiği halde valkürler yan hikayeler falan vardı nerdeyse ana hikaye kadar eğlenceliydi.15 saatlik oyuna 460 lira verilir mi saati 30 liraya geliyor.
edit:yürü be enis hocam sen anadolu çocuğusun halkın bağrından koptun adada büyüyenlere karşı savun bizi.Birde yılın oyununda rdr2 yerine gow ı destekleseydin neyse.
Hadi öğrencileri dar gelirlileri geçelim de 2000 dolar sistem toplayan adamın ben oyuna programa para vermem demesine ne diyeceğiz.