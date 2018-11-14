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2si1 | 2. el oyun, orijinal sayılır mı?

6 ay
14,1b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümü aslında bir kesit. Konudan konuya atladık, tartışma büyüdü. Ben böyle sen şöyle derken baktık ki olacak gibi değil bu kısmı kesip ayrıca yayına koyalım dedik.
2. el oyun oynayan biri orijinal oyun oynuyor sayılır mı? Firmaların Türkiye'ye bakışında etkisi ne?
Editörler olarak her şeye kolay ulaştığımız için kullanıcılara haksızlık mı yapıyoruz? Orijinal al, bu iş için en iyisi Macbook Pro demek kolay peki ya alması?
Derken konu çok uzadı biz de kesip ayrıca yayına verelim dedik. Lütfen sohbet sonunda görüşlerinizi bizlerle paylaşın. 

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HIGHER 6 ay en beğenilen
Mesut bırak abi firmaları ya, kullanıcları düşün biraz. Ayrıca genel olarak ikinize de oyunlar beleş geldiği için salla babam salla modundasınız.
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javaprof 6 ay
mesut bey çok mantıksız konuşmuş türkiyede kutulu oyun alanlar satamıyacığı oyunu almaz en çok satan oyunlar 2. el piyasası yüksek oyunlar uncharted zamanında 100.000 kutulu oyun sattığını açıklamıştı türkiyede şu anda piyasada 2. el olarak en çok uncharted var
millet gidip neden dragon quest 11 almıyor bu oyun japonyada 3 milyon kutulu satıldı çünkü türkiyde 2. el pazarı yok insanlar 460 lira verdiği oyunu tabiki satmak ister eğer firma 2. ele düşmesini istemiyorsa oyun bittikten sonra oynanacak ya online oyun ya da yan içerik getirecekler ben mesela gow u satamadım uzun süre çünkü oyun bittiği halde valkürler yan hikayeler falan vardı nerdeyse ana hikaye kadar eğlenceliydi.15 saatlik oyuna 460 lira verilir mi saati 30 liraya geliyor.
edit:yürü be enis hocam sen anadolu çocuğusun halkın bağrından koptun adada büyüyenlere karşı savun bizi.Birde yılın oyununda rdr2 yerine gow ı destekleseydin neyse.
mesut bey çok mantıksız konuşmuş türkiyede kutulu oyun alanlar satamıyacığı oyunu almaz en çok satan oyunlar 2. el piyasası yüksek oyunlar uncharted zamanında 1...
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Y-ZiyA 6 ay
12:22 durum tespiti çok doğru: PC de insanlar orjinal oyunlara para vermek istemiyor.
Hadi öğrencileri dar gelirlileri geçelim de 2000 dolar sistem toplayan adamın ben oyuna programa para vermem demesine ne diyeceğiz.
12:22 durum tespiti çok doğru: PC de insanlar orjinal oyunlara para vermek istemiyor.Hadi öğrencileri dar gelirlileri geçelim de 2000 dolar sistem toplayan...
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DH Misafiri 2 ay
AS
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broodofqueen 3 ay
Bir teklifim var.
Lisanslama sistemlerini değiştirsinler.
Windows'un lisans sistemini örnek alabilirler mesela.
İki çeşit lisans olsun, retail ve OEM.
Retail takas edilebilsin, OEM ise tek makineye tanımlansın.
Tek makineye tanımlanan oyunları daha ucuza satsınlar.
Retail oyunlar normal fiyattan satılsın.
İsteyen istediğini alsın.
Bu da bir fikir.
Çok orjinal değil ama benim şimdi aklıma geldi.
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basturk9027 5 ay
Mesut Cevik havadan geliyor tuaf tuaf konusuyorsun yine !!
Oncelikle bizim gibi fakir ulkerde (Dolar - yerel para dengesi ucuk) 2. el oyun konolun oncelikli satma nedeni.
Kendin ornekledirdin microsoft kaldiracakti tepkileri gorunce yemedi diye. Neden yemedi konsol satamayacak adam farkinda durumun.
Keni adima konusursam ben bekleyemeyip sifir aldigim, 300TL para bayildigim oyunu satamayacagimi bilsem, yilda 5 oyun aliyorsam 2ye duser. Oyle oluncada konsolu elimde tutmam yada hic almam.
Sahaf kitap ornegi cok guzel olmus. Senin firmadan biraz uzaklasip tuketiciye yaklasman gerekiyor. Sanki firma benden oyun basina 200 usd alabiliyo olsa almayacak !!
EDIT:Ayrica steamde aliyosun kaliyor demissin. Bildigin gibi cogu oyunda paylasim ozelligi var (5 kisiye kadar) ben kardesim esim ve bir arkadasima paylasim verdim istedikleri zaman kullaniyorlar. Onun disinda istersem hesabimi satarim. Sadece steam degil diger firmalardada satma opsiyonum herzaman var.
Kisacasi bana kalirsa bastan assagi sacmalamissin ki forumun tepkisini gordun.
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crash95 6 ay

Levent Pekcan ve Murat Gamsız bu konuya çok güzel açıklık getirmişler. İzlemenizi tavsiye ederim Mesut bey.
Mesut bey,
Siz hiç hayatınızda sahafçılara kızan bir kitap yazarı gördünüz mü?
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Speed-Step 6 ay crash95
Merhaba,
Bazen gerçekten hayret ediyor insan. Attığınız videoda da Levent Ağabey benim dediğim şeyi diyor firmalar 2. el oyundan nefret ediyor. Daha başta söylüyor bunu :)
Bakın ben 2. el oyun alan adam kötü adam demedim.
Sadece sektöre bir faydanız yok dedim.
2. el olmasa oyun satışları azalır diyen arkadaşlara da gülüyorum zira her geçen gün fiziksel oyun satışı düşerken steam ve benzeri platformlarda oyun satış rakamları artıyor.
Bu 2. el savunan arkadaşlar steam hesabında yüzlerce oyunu olan kullanıcıları açıklayamıyor.
2. el alın, satın. Daha fazla oyun oynayın inşallah benim gram lafım yok ki buna neden bu sinir?
Sadece şunu bilin bir ülkede 1 oyun satılıyor sonra 50 kişi bunu oynuyorsa firma gözünde 1 kişi alıyor 49 kişi torrent ten indirip oynuyor ile eş karşılığı var.
Firmaya gram faydası yok bu işin. Gerçek bu.
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DH Misafiri 6 ay
Firmaların tüketici lehine hareket etmeleri iddia etmek çok iyimser bir bakış açısı. Fiyatların hemen yükseltilmemesi stoklarında daha önce düşük kurdan ürün tutmalarından kaynaklanıyor. Avrupa'da ya da Amerika'da çok iyi kampanyalar yapan firmalar, Türkiye'de hiç özel kampanyalar yapmıyor. En basit örneği kontratlı telefon ve roaming örneği...
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tugares 6 ay
Mesut abi yanlışın var, oyunlarda içerik satın alma hakkın oluyor. Fifa 19 mesela, adam 6 ay oynadı ikinci el sattı, yeni kullanıcı yine oyun içi satın alma yapıyor. Yani yanlışın var. İçerik üreticilerde bu kadar saf değil. Enis abiye katılıyorum, ikinci el dahi olsa orijinal oynayan, orijinal oynamıştır.
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Basteryus 6 ay
PC'de düşük fiyata çıkış yapan oyunlar bile satmıyo demişsinizde, bütçesi iyi olmayan çoğu kişi indirim dönemi dışında çok fazla ürün almamaya çalışıyor. Çünkü kısa dönemde en kötü %30 civarı indirim göreceğinin farkında adam. Haliyle elinde daha oynamadığı oyun varsa çıkış fiyatı düşükte olsa almıyo -ki mantıklı olan da budur.
Witcher 3 için az sattı denmiş ama, 2. oyun için 2K gibi rakamlar konuşulurken, Witcher 3 kat kat fazla sattı.
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snakefatih 6 ay
2. El oyun orijinal sayılır çünkü elindeki disk orijinaldir. Bununla birlikte o oyunu sıfır alan ilk kişi bitirip satınca yine başka bir oyunun sıfırını alır yine satar bu bir döngüdür gider. Ama sıfır alan adam oyunu hiç satamasa sistem cihaz buna izin vermese sadece hiç satmayacağı oyunu alır. Satabilecek durumda yılda 25 oyun alacaksa satamayacağı durumda 3 tane alır. Döngü tıkanır.
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Vatikanli Mumin 6 ay
İsin ahlaki boyutuna bakarim ben
Korsan kullansam ortada emek oldugu icin hirsizlik yapmis olurum.
2.el orjinal alirsam, hirsizlik yapmamis olurum.
Ahlaki memnuniyetde bu bir bug dır.
Mesela hp laptobum var benim sifir aldim bunu sattim birisine
Hp eskisini getir yenisini gotur kampanyasi yapti
Sattigim kisi laptobun altindaki kodu goturdu indirimli yeni laptob aldi
Bunun gibi.
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ugurcankorkmaz 6 ay
İkinci el araba teorisi derin dusununce patliyor. Herkes sifir araba almak ister ancak fiyatlari yuksek oldugundan dolayi ikinci el arabaya talip olur.
Gelir sikintisi olmayip bu bahse girmeyen, sifir araba alanlarin disinda bunun altinda iki fikir yatar:
-Sifir arac alacagim ve aninda ikinci el olacak, satmak istesem aldigimdan ucuza satmak zorunda kalacagim neden sifir alayim ki?
- Sifir arabaya param yetmiyor ikinci el alacağım
Simdi bunu oyunla karsilastirmak ne tam dogru ne tam yanlis.
İkinci el arabaya millet mecburiden, parasizlik ya da parasinin kiymetinden yoneliyor. Yani milleti sifir arac almaya yonlendiren bir sistem yok ve markanin da kazanc kapisi arac servis ve parca satini disinda kapanmis oluyor. Markaların amaci sifir arac almaya tesvik etmektir ki kredi avantajlari, cesitli odeme planlari vs bunun icin televizyonlarda dönmektedir.
Kimse sifir araba almasa ya da hedeflenen kadar satilmasa -ki su siralar uretim yerleri geçici kapaniyor, satislar cok dusuk- 2. el arabalar hurdaya çıkana kadar devam edebilir.
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