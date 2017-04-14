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2si1 "Aral rezaleti ve AMD RX 580'li" Teknoloji ve Oyun Programı

2 yıl
61,2b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde Vatan, Gold, D&R gibi zincir market devleriyle ARAL'ın karanlık yazışmaları ve fiyatları nasıl anlaşıp yükselttiklerini konuşuyor, RX 580'e göz atıyoruz.
Oyun pazarında skandal: Teknoloji mağazaları ile Aral arasındaki ilginç yazışmalar
https://www.donanimhaber.com/oyun-konsollari/haberleri/Oyun-pazarinda-skandal-Teknoloji-magazalari-ile-Aral-arasindaki-ilginc-yazismalar.htm

BTK'dan yeni düzenleme: Ortak internet kullanımına sms ile doğrulama zorunluluğu
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/BTKdan-yeni-duzenleme-Ortak-internet-kullanimina-sms-ile-dogrulama-zorunlulugu.htm

Prey için Demo Geliyor
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Prey_icin_Demo_Geliyor-86624.htm
Star Wars Battlefront II Fragmanı Sızdırıldı
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Star_Wars_Battlefront_II_Fragmani_Sizdirildi-86618.htm

Vestel’den Toshiba satın almasıyla ilgili önemli açıklama
https://www.donanimhaber.com/televizyonlar/haberleri/Vestelden-Toshiba-satin-almasiyla-ilgili-onemli-aciklama.htm

AMD RX 580 Testleri
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-Radeon-RX-500-basin-gorselleri-sizdirildi.htm

Project CARS 2 | Rallycross Oynanış Fragmanı
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Project_CARS_2__Rallycross_Oynanis_Fragmani-86616.htm

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Microsoft ile Porsche Partnerlik Anlaşması İmzaladı
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Microsoft_ile_Porsche_Partnerlik_Anlasmasi_imzaladi-86627.htm
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Porsche_Gran_Turismo_Sport_icin_Dogrulandi-86614.htm

Hackerler acil durum sirenlerini hackledi
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Hackerler-acil-durum-sirenlerini-hackledi.htm

Mac OS’i hedef alan malware saldırılarının sayısı katlanarak arttı
https://www.donanimhaber.com/isletim-sistemleri/haberleri/Mac-OSi-hedef-alan-malware-saldirilarinin-sayisi-katlanarak-artti.htm

Uncharted: The Lost Legacy | Çıkış Tarihi, Fiyat, Sinematik Fragman
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Uncharted_The_Lost_Legacy__Cikis_Tarihi_Fiyat_Sinematik_Fragman-86611.htm

Google Autodraw ile içinizdeki ressamı ortaya çıkarın
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https://www.donanimhaber.com/savunma-sanayi/haberleri/Yerli-uretim-Silahli-Hurkus-LUMTAS-atisi-yapti.htm

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prowl12 2 yıl en beğenilen
Başlık çok iyi olmuş bu konuya kayıtsız kalmamanız beni mutlu etti
Yanıtla +33
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Dante 2 yıl
Aral rezaleti deyince takdir ettim helal be. İzlemem ama, o kadar da degil

Ama simdi araldan reklam aldiginiz doneme denk gelse bunu demezdiniz bak yemeyin bizi.
Aral rezaleti deyince takdir ettim helal be. İzlemem ama, o kadar da degilAma simdi araldan reklam aldiginiz doneme denk gelse bunu demezdiniz ...
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Yanıtla +27
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cndr 2 yıl
helal olsun. aral rezaleti diye gercek bir baslik atmissiniz. gercekten rezalet.
Yanıtla +24
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1 Avatar
DH Misafiri 2 yıl
Mesut abi yorumun çok tatlı ve cesaret gerektiriyor. Aslında bormal şeyler söylediklerin ama yobazlaşan toplum var ortada e bilmem ne okumuş arkadaş çevreye saygılı çöpleri yere atmıyo filanlar :) ne kadar örnek görünümlü ama ahlaklı kişi kavramı Din denilen kavram ilişkisi ....
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Dark Poison 2 yıl
Abd'de avrupada kendimi bildim bileli bir konsol çıkar 400 dolara bir oyun çıkar 60 dolara/euroya olur biter.Bizde tam tersi.Bir konsol çıkar ucuza sonra zamlanır daha pahalıya gelir.Halbuki olması gereken tam tersidir.Bizde oyun çıkar 50 farklı fiyattan.Tüketici zaten kaale alınmaz.Satıcıyı koruma odaklı bir sistem var.Firmalar rekabetle uğraşıp neden zarar etsin,birlik olup bizi yolmaları daha kolay sonuçta.
Bunların anlayacağı tek dil fazla tüketim yapmamaktır.Gerçekten ama gerçekten ihtiyacım olmadığı sürece hiçbir teknolojik ürüne beş kuruş para vermiyorum.
Oyunları güncel kesinlikle takip etmiyorum,hepsini de dijital alıyorum.Bu noktada yapılması gereken özellikle kitlelere ulaşabilecek kişilerin,sitelerin insanları uyarması ama bu noktada da bakıyorum bu haberi sizden başka paylaşan var mı diye sonuç içler açısı.Deve kuşu takilidi yapmaya devam edenler çok.Bunların aral vb şirketlerden zerre farkı yoktur benim gözümde.Sizi konunun üstüne gittiğiniz için tebrik ediyorum.Herhangi bir oyunu istediğin mağazadan gidip uygun bir şekilde almak bu kadar zor bir şey olmamalı ama bunda bile tonla pislik çıkıyor.Diğer ülkelere baktıkça bu tarz şeyler insanın gücüne gidiyor.
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fthyrr1976fy 2 yıl
neymiş aral dan kesinlikle oyun almıyoruz
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Yûnus 2 yıl
Aral olayının üstüne gittiğiniz için sizleri tebrik ederim bunun önemli olduğunu düşünüyorum.
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gultekinlive 2 yıl
cesurca davranarak bu hukuksuzluğu gündemine alan bir teknoloji medyası olduğunuz için teşekkürler ederim.

çok beğendiğim teknoseyir dahi kanallarında bu durum hakkında çekimser kalarak hayal kırıklığına uğrattı. en azından cezanın gerekçeleri hakkında takipçilerini kurumun sitesine yönlendiren bir şey diyebilirlerdi ama es geçtiler.



1 Yanıt Yanıtla +1
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Speed-Step 2 yıl gultekinlive
gultekinlive
cesurca davranarak bu hukuksuzluğu gündemine alan bir teknoloji medyası olduğunuz için teşekkürler ederim.

çok beğendiğim teknoseyir dahi kanallarında bu durum hakkında çekimser kalarak hayal kırıklığına uğrattı. en azından cezanın gerekçeleri hakkında takipçilerini kurumun sitesine yönlendiren bir şey diyebilirlerdi ama es geçtiler.





Herkesin kendince haklı bir nedeni olabilir fakat bu olay bizim için es geçilir cinsten değil. Yıllarca Aral'a oyun fiyatları konusunda etkiniz nedir, fiyatları siz mi yükseltiyorsunuz diye sorduğumuzda farklı gerekçeler öne sürerek oyunlar pahalı değil diyorlardı ama gerçekler çok daha farklı çıktı.
1 Yanıt Yanıtla +4
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WhiteJAWS 2 yıl
image.prntscr.com/...
resimde gördüğünüz gibi, video'yu oto'dan 720p'ye çekince çat diye çakılıyor...!
Cuma günü videoyu oto'da en dandik görüntü ile izledim, oysaki youtube'ta otomatik 720p'den açılıyor, kendim 1080p'ye çekiyorum ve gene de sorunsuz izliyorum.
Üstelik bağlantım 3 mbps'e düşmüş durumdayken...
Sistemim i7 4770K 16 GB Ram.
Önce bende sorun var sandım ama arka arkaya 5 defa aynı donma olunca mecburen en dandik görüntü ile izlemek zorunda kaldım, ama bir daha böyle olursa kaparım izlemem...
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nebulabado 2 yıl
HÜRKUŞ'un iki kişilik kokpiti iptal edilerek bu bölüme SAT/COM (Uydu Üzerinden)kumanda edilen bir uzak kumanda modülü eklenirse 10 numara Silahlı İHA olur.
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artenis 2 yıl
Oyun bölümünde kutulu oyun alan var mı? Diye sorar
PC toplama bölümünde DVD sürücü alan var mı? diye sorar
20GB indirmemek için DVD den yüklüyorum update yapıyorum sonra, BF3 için 15GB dvd den kurdum sonra 7GB update geldi. Elimdeki DVD filmleri ve eski medyalarıda kullanmak için dvd sürücü alıyorum net.
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Donatn 2 yıl
Başlık içinde,delikanlı gibi rezaleti günceminize taşınığınız içinde helal olsun diyorum.Bütün hukuk sisteminin gözünün üzerlerinde olduğunu sananlarada örnek olur umarım..
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Speed-Step 2 yıl
Merhaba Arkadaşlar,
Youtube sayfamıza yükledik videoyu. Oynatıcı düzelene kadar youtube üzerinden gideceğiz.
youtube.com/...
Sevgiler,
Mesut Çevik
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