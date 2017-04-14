2si1 "Aral rezaleti ve AMD RX 580'li" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in bu bölümünde Vatan, Gold, D&R gibi zincir market devleriyle ARAL'ın karanlık yazışmaları ve fiyatları nasıl anlaşıp yükselttiklerini konuşuyor, RX 580'e göz atıyoruz.

Oyun pazarında skandal: Teknoloji mağazaları ile Aral arasındaki ilginç yazışmalar

https://www.donanimhaber.com/oyun-konsollari/haberleri/Oyun-pazarinda-skandal-Teknoloji-magazalari-ile-Aral-arasindaki-ilginc-yazismalar.htm



BTK'dan yeni düzenleme: Ortak internet kullanımına sms ile doğrulama zorunluluğu

https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/BTKdan-yeni-duzenleme-Ortak-internet-kullanimina-sms-ile-dogrulama-zorunlulugu.htm



Prey için Demo Geliyor

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Prey_icin_Demo_Geliyor-86624.htm



Star Wars Battlefront II Fragmanı Sızdırıldı

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Star_Wars_Battlefront_II_Fragmani_Sizdirildi-86618.htm



Vestel’den Toshiba satın almasıyla ilgili önemli açıklama

https://www.donanimhaber.com/televizyonlar/haberleri/Vestelden-Toshiba-satin-almasiyla-ilgili-onemli-aciklama.htm



AMD RX 580 Testleri

https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-Radeon-RX-500-basin-gorselleri-sizdirildi.htm



Project CARS 2 | Rallycross Oynanış Fragmanı

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Project_CARS_2__Rallycross_Oynanis_Fragmani-86616.htm



Porsche Gran Turismo Sport için Doğrulandı

Microsoft ile Porsche Partnerlik Anlaşması İmzaladı

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Microsoft_ile_Porsche_Partnerlik_Anlasmasi_imzaladi-86627.htm

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Porsche_Gran_Turismo_Sport_icin_Dogrulandi-86614.htm



Hackerler acil durum sirenlerini hackledi

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Hackerler-acil-durum-sirenlerini-hackledi.htm



Mac OS’i hedef alan malware saldırılarının sayısı katlanarak arttı

https://www.donanimhaber.com/isletim-sistemleri/haberleri/Mac-OSi-hedef-alan-malware-saldirilarinin-sayisi-katlanarak-artti.htm



Uncharted: The Lost Legacy | Çıkış Tarihi, Fiyat, Sinematik Fragman

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Uncharted_The_Lost_Legacy__Cikis_Tarihi_Fiyat_Sinematik_Fragman-86611.htm



Google Autodraw ile içinizdeki ressamı ortaya çıkarın

https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Google-Autodraw-ile-icinizdeki-ressami-ortaya-cikarin.htm

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Yerli üretim Silahlı Hürkuş L-UMTAS atışı yaptı

https://www.donanimhaber.com/savunma-sanayi/haberleri/Yerli-uretim-Silahli-Hurkus-LUMTAS-atisi-yapti.htm



Bilim insanları Dünya'nın mantosuna ilk kez inmeye hazırlanıyor

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Bilim-insanlari-Dunyanin-mantosuna-ilk-kez-inmeye-hazirlaniyor.htm



Injustice 2'nin Yeni Videosunda ‘Flash’ Tanıtılıyor

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Injustice_2nin_Yeni_Videosunda_Flash_Tanitiliyor-86598.htm,





https://www.donanimhaber.com/savunma-sanayi/haberleri/Yerli-uretim-Silahli-Hurkus-LUMTAS-atisi-yapti.htm