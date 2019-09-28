2si1 | DEPREM ve Sonrası

İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem 1999 yılında yaşananları hatırlattı ve bireysel olarak beklenen büyük depreme karşı hazırlıksız olduğumuzu gösterdi. Peki ya sonrası?

İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem 1999 yılında yaşananları hatırlattı ve bireysel olarak beklenen büyük depreme karşı hazırlıksız olduğumuzu gösterdi. Peki ya sonrası?