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    2si1 | DEPREM ve Sonrası

    2 gün
    2,4b
    1
    2si1
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    Mesut Çevik
    Genel Yayın Yönetmeni
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    İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem 1999 yılında yaşananları hatırlattı ve bireysel olarak beklenen büyük depreme karşı hazırlıksız olduğumuzu gösterdi. Peki ya sonrası?
    İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem 1999 yılında yaşananları hatırlattı ve bireysel olarak beklenen büyük depreme karşı hazırlıksız olduğumuzu gösterdi. Peki ya sonrası? 


    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    1ses1 2 gün en beğenilen
    imar affı getiren bir hükümetden ne denli beklenti olabilir ki. Hükümeti bu konuda savunanın evine bişey olursa hala savunacak mı acaba.
    İnşaatın kabasını yapan kişi tanımadan almak rulet atmaktır. Başka çare yok. Akp si chp si bütün belediyeler rüşvet verdiğin sürece tolere ediyor.
    20 mikser beton dökülecek sadece ilk mikserden numene alırlar 20 tane mükser den almışcasına . c30 muş c35 miş önemli değil daha numunelri adam gibi almıyorlar.
    Dünyanın en kolay inşaat ve ev yapılan ülkesi Türkiyedir. Git amerikada bahçende birtane garaj yap bakalım izinsiz bak ne yapıyorlar.
    imar affı getiren bir hükümetden ne denli beklenti olabilir ki. Hükümeti bu konuda savunanın evine bişey olursa hala savunacak mı acaba. İnşaatın kabasını y...
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    Çağdaş ÖZGÜR 3 sa.
    Burada yazılan tüm yorumların sonucu şudur. Biz ülke olarak iyi durumda değiliz ama bunu kimse anlamıyor.iktidarın veya yandaş basının herşey güzel büyüyoruz düzeliyoruz herşey çok güzel göstermesi ile her şey çok güzel olmuyor. ülke kötü durumda kardeşim. firmalar insanlar zor geçiniyorlar bu yüzdende insanlarda geçimini sürdürmek için ekonomi yapıyorsa firmalar da aynı şeyi yapıyorlar arkadaşlar. firmalar ayakta kalabilmek için işçi çıkartıyorlar giderleri kısıyorlar maaşları düşürüyorlar bunların hiçbiri patronların ben daha çok kazanayım derdi değil ayakta kalabilme çırpınışları. görün artık büyük resmi....
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    snakefatih 1 gün
    Son depremde şunu iyice anladım eğer sağlam bir deprem olursa 7.5 8 ölçeğinde hepimiz istisnasız ölecez. Ve bu ülkeden de bi cacık olmaz. 50 sene bile geçse aynı rezillik.
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    DH Misafiri 1 gün
    enis abi kırgın görünüyorsun, aranızda bir şey mi oldu
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    BlackTower_35 1 gün
    Türkiye'de depreme karşı hiç bir hazırlık veya tedbir alınmadı. Özellikle son 18 yılda depreme karşı 1 TL bile yatırım yapılmadı.
    GSM operatörleri ise hafif bir sarsıntıya bakıyor, sadece 30 saniyelik canları var. Bu açık ve net olarak tescilli. Tek dertleri nasıl fazla kar yaparız nasıl cepler daha derinden gireriz.
    Acı ama gerçek. Gerçeklerle yüzleşmek durumundayız.
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    lterlemez 1 gün
    İnternet mi? TTNet aboneliği ile 338p ile takıla takıla seyrediyorum bu videoyu. Devletin rant beklentisi bitmeden, bahsedilen önerilerin hiçbirisinin faydası yok. Çünkü, şu an devlet ekonomik olarak bitmiş durumda; hükumet ise koltuktan inmemek için para bulmalı, dolayısı ile rant beklentisi bitmeden önce bunların hiçbirisi düzelmeyecek.
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    dostum kertenkele 1 gün lterlemez
    Sizin internet de sorun yok bende 15 Mbps internet ile sd kalitede izleyemedim takılıp duruyor geriden alıyor en sonunda youtube da 1080 p de takılmadan izledim bir kaç gündür böyle dh aslında her zamanki gibi sözde teknoloji forumu ama yöneticilerin teknolojiden haberi yok seleron işlemçi var herhalde sistemlerinde yoğunluk olunca çöküyor.
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    1ses1 2 gün en beğenilen
    imar affı getiren bir hükümetden ne denli beklenti olabilir ki. Hükümeti bu konuda savunanın evine bişey olursa hala savunacak mı acaba.
    İnşaatın kabasını yapan kişi tanımadan almak rulet atmaktır. Başka çare yok. Akp si chp si bütün belediyeler rüşvet verdiğin sürece tolere ediyor.
    20 mikser beton dökülecek sadece ilk mikserden numene alırlar 20 tane mükser den almışcasına . c30 muş c35 miş önemli değil daha numunelri adam gibi almıyorlar.
    Dünyanın en kolay inşaat ve ev yapılan ülkesi Türkiyedir. Git amerikada bahçende birtane garaj yap bakalım izinsiz bak ne yapıyorlar.
    Yanıtla +12
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    smart1978 2 gün
    Camilere yaklasmayin diyorlar :) Zaten yikilacakmis ... Tarihi obeliskler neden yikilmiyor ;) ?
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    TITAN 2 gün
    turkcell'den reklam alan mesut çevik kesin övmüştür daha izlemedim videoyu ama öyle diye düşünüyorum

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    Mr. Decent 2 gün
    Siyaset ne yazık ki deprem gibi kritik öneme sahip bir afetin bile önüne geçmekte ülkemizde, bizde bu kafa olduğu sürece şu videoda konuşulan hiçbir şey uygulanmaz..
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    khaos 2 gün
    Turkcell kullanıcısıyım İstanbul dan tam 1500 km uzaktaki Batman'da bile şebekeler çöktü ve doğru düzgün çalışmaya başlaması en az 7-8 saat sürdü kimse firma güzellemesi yapmasın.
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