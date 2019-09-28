2si1 | DEPREM ve Sonrası

Genel Yayın Yönetmeni
İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem 1999 yılında yaşananları hatırlattı ve bireysel olarak beklenen büyük depreme karşı hazırlıksız olduğumuzu gösterdi. Peki ya sonrası?
İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem 1999 yılında yaşananları hatırlattı ve bireysel olarak beklenen büyük depreme karşı hazırlıksız olduğumuzu gösterdi. Peki ya sonrası?
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İnşaatın kabasını yapan kişi tanımadan almak rulet atmaktır. Başka çare yok. Akp si chp si bütün belediyeler rüşvet verdiğin sürece tolere ediyor.
20 mikser beton dökülecek sadece ilk mikserden numene alırlar 20 tane mükser den almışcasına . c30 muş c35 miş önemli değil daha numunelri adam gibi almıyorlar.
Dünyanın en kolay inşaat ve ev yapılan ülkesi Türkiyedir. Git amerikada bahçende birtane garaj yap bakalım izinsiz bak ne yapıyorlar.