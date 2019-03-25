2si1 | Google Stadia ile konsol ve PC devri bitiyor mu?

2si1'de gündemi tartışmaya ve anlatmaya devam ediyoruz. Google'ın Stadia isimli yeni platformu ilk konumuz oluyor. Google'ın da streming işine girmesi ile PC ve Konsol devri biter mi sizce?

Yayın akışı:



5 maddede Google'ın yeni oyun servisi Stadia

Paramount, 120 FPS olarak yayınlayacağı yeni filmi için sinema salonlarının hazır olmasını istedi

Detroit: Become Human, Heavy Rain ve Beyond: Two Souls, Epic Games Store aracılığıyla PC için duyuruldu!

The Outer Worlds, PC için çıkış döneminde Epic Games Store ve Windows Store'a özel olacak

Control 27 Ağustos'ta çıkacak ve belirli bir süreliğine Epic Games Store'a özel kalacak

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Paradox Interactive tarafından duyuruldu

Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi diğer Nvidia ekran kartlarına da geliyor

Nvidia’nın yapay zekası basit çizimleri gerçek manzaralara çeviriyor

Call of Duty: Mobile, Kuzey Amerika, Avrupa ve diğer bölgeler için duyuruldu

Deus Ex, Edith Finch ve Vampyr, Xbox Game Pass sistemine geliyor

Avrupalıların dörtte biri, ülkeleri politikacılar yerine yapay zekalı robotların yönetmesini istiyor

Denuvo şimdi de hile yapanları engelleyecek

Intel de hile yapanların peşine düşüyor

Red Dead Redemption 2'nin grafikleri güncellemelerle düşürülüyor!

Valve, Steam Link Anywhere için yeni bilgiler paylaştı

E-sim teknolojisi sonunda Türkiye’de hizmete giriyor

Uygulama içi reklamlar manipüle edilerek, geliştirici ve kullanıcılar dolandırılıyor 00:48 5 maddede Google'ın yeni oyun servisi Stadia 05:27 Paramount, 120 FPS olarak yayınlayacağı yeni filmi için sinema salonlarının hazır olmasını istedi 13:00 Detroit: Become Human, Heavy Rain ve Beyond: Two Souls, Epic Games Store aracılığıyla PC için duyuruldu! 16:28 The Outer Worlds, PC için çıkış döneminde Epic Games Store ve Windows Store'a özel olacak 16:37 Control 27 Ağustos'ta çıkacak ve belirli bir süreliğine Epic Games Store'a özel kalacak 17:16 Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Paradox Interactive tarafından duyuruldu 22:01 Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi diğer Nvidia ekran kartlarına da geliyor 29:51 Nvidia’nın yapay zekası basit çizimleri gerçek manzaralara çeviriyor 31:54 Call of Duty: Mobile, Kuzey Amerika, Avrupa ve diğer bölgeler için duyuruldu 33:57 Deus Ex, Edith Finch ve Vampyr, Xbox Game Pass sistemine geliyor 35:52 Avrupalıların dörtte biri, ülkeleri politikacılar yerine yapay zekalı robotların yönetmesini istiyor 40:36 Denuvo şimdi de hile yapanları engelleyecek 42:06 Intel de hile yapanların peşine düşüyor 44:29 Red Dead Redemption 2'nin grafikleri güncellemelerle düşürülüyor! 46:00 Valve, Steam Link Anywhere için yeni bilgiler paylaştı 46:41 E-sim teknolojisi sonunda Türkiye’de hizmete giriyor 51:11 Uygulama içi reklamlar manipüle edilerek, geliştirici ve kullanıcılar dolandırılıyor