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2si1 | Google Stadia ile konsol ve PC devri bitiyor mu?

1 ay
8b
2
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'de gündemi tartışmaya ve anlatmaya devam ediyoruz. Google'ın Stadia isimli yeni platformu ilk konumuz oluyor. Google'ın da streming işine girmesi ile PC ve Konsol devri biter mi sizce?
Yayın akışı:

00:48 5 maddede Google'ın yeni oyun servisi Stadia
05:27 Paramount, 120 FPS olarak yayınlayacağı yeni filmi için sinema salonlarının hazır olmasını istedi
13:00 Detroit: Become Human, Heavy Rain ve Beyond: Two Souls, Epic Games Store aracılığıyla PC için duyuruldu!
16:28 The Outer Worlds, PC için çıkış döneminde Epic Games Store ve Windows Store'a özel olacak
16:37 Control 27 Ağustos'ta çıkacak ve belirli bir süreliğine Epic Games Store'a özel kalacak
17:16 Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Paradox Interactive tarafından duyuruldu
22:01 Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi diğer Nvidia ekran kartlarına da geliyor
29:51 Nvidia’nın yapay zekası basit çizimleri gerçek manzaralara çeviriyor
31:54 Call of Duty: Mobile, Kuzey Amerika, Avrupa ve diğer bölgeler için duyuruldu
33:57 Deus Ex, Edith Finch ve Vampyr, Xbox Game Pass sistemine geliyor
35:52 Avrupalıların dörtte biri, ülkeleri politikacılar yerine yapay zekalı robotların yönetmesini istiyor
40:36 Denuvo şimdi de hile yapanları engelleyecek
42:06 Intel de hile yapanların peşine düşüyor
44:29 Red Dead Redemption 2'nin grafikleri güncellemelerle düşürülüyor!
46:00 Valve, Steam Link Anywhere için yeni bilgiler paylaştı
46:41 E-sim teknolojisi sonunda Türkiye’de hizmete giriyor
51:11 Uygulama içi reklamlar manipüle edilerek, geliştirici ve kullanıcılar dolandırılıyor

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TITAN 1 ay en beğenilen
Boş yapma PC devri asla bitmez

#PCMASTERACE
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Zafer Korkmaz 1 ay Reborned
Google güvenin sonsuz mu

Şu anda bile arşivleniyorsundur
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Hugh_Laurie 1 ay DH Misafiri
Uzmanı Enis mi
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WITCHER 1 ay
Hız nedeniyle Türkiye'ye hizmet verse dahi sadece mobil olabileceği söyleniyor.
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Mion 1 ay
Locate game olayı battlenet te yıllardır var zaten.
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MonitörKertenkelesi 1 ay
Stadia sisteminin hala masal, fantezi ve imkansız diyen kıt kafalılara inanamıyorum. Öncelikle bu sistem zaten ilk değil. Bundan seneler önce Gaikai ve Onlive adı altında online oyun deneyimi serverler ile denendi ve bu şekilde oyun oynanabileceği kanıtlandı. Ama yolunacak oyuncu enayileri olduğu için konsol pazarı ve bilgisayar pazarı buna izin vermedi ve bu sistemleri Sony bir güzel satın alıp ortadan kaldırdı.
Ama artık büyüyen oyun sektörü ile birlikte son derece devasa boyutlarda oyunlar ve bu oyunu oynatabilecek sistemlerin de devasa fiyatları ile birlikte bir oyuncunun verebileceği paralar devasa miktarlara yükseldi ve mutlu ve zengin bir azınlığın tekeline girdi oyun sektörü. Bu da oyun dünyasının geleceği için tehlike çanları demek.
Google bu artık parasız kalan imkanları kısıtlananan oyuncuları kaçırmadan hızlıca hamlesini yapıyor. Böyle bir server olamaz diyen imkansız diyenler yıllar önce de bir cep telefonu üzerinden Full HD video ve fotoğraf çekmeye imkansız ve görüntülü konuşmaya asla gerçekleşemeyecek bir bilim kurgu fantezisi gözüyle baktığını belirtmekte fayda var. Ama şimdi 4K video çeken telefonlar, internet üzerinden görüntülü konuşulan telefonlar o kadar sıradan geliyor ki, bunun da bir mucize olduğu unutulmuş gibi.
Sözün özü yıllar önce keşfedilen ama para babaları tarafından halı altına gizlenmiş bir sistemin artık ortaya çıkma zamanı geldi, çünkü bu artık bir ihtiyaç, istek ve talep, oyuncular için artık şart olan bir şey. Güle güle sonu gelmez oyun sistemleri, para yiyen oyun konsolları. Aylık belli bir ücret ile online her oyunu oyna. Müzik ve TV ve sinema ve hatta kitap sektöründe olan şeyin artık oyun sektörüne gelemeyeceğini sanan teknoloji düşmanlarına da kapak olur inşallah.


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Noctivagant 1 ay MonitörKertenkelesi
Umarım bu sistem kalıcı olur ama uzun vadede çok zor.
Oyunlar geliştikçe yani grafik kalitesi yükseldikçe daha kaliteli donanımlar isteyecek. Bizler donanım almayacağız belki ama google yeni oyunlar çıktıkça kendi bu sistemi devam ettire bilmek adına daha güçlü donanımlar almak zorunda kalacak. Temel sıkıntıda burada başlıyor.
Ekran kartı üreticileri ve işletim sistemi üreticileri normal insanlara yani bizlere donanım satamayacağı için bir yerden sonra donanım üretmeyi bırakacaktır. O vakit ne olacak işte o büyük bir soru işareti.
Google kendisi gerekli donanımları üretmeye başlarsa o sorun aşılabilir ama o vakitte bunun maliyetini çıkarması gerekecektir. Bu durumda aylık üyelik sistemi çokta ucuz olmayacaktır diye düşünüyorum.
Google oyunları açacak donanımı her daim güçlü olmak zorunda.
Bu arada bu sistemi maalesef biz Türklerin pek kullanabileceğini sanmıyorum çünkü internet altyapımız o kadar güçlü değil. Google da bunun farkında olacak ki bu sistemden şuan için Türkiye de yaşayanlar faydalanamayacak çünkü şuan için Türkiye de faaliyete girecek gözükmüyor
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cronus75 1 ay
RTX konusunda bilgisi olmadan atıp tutan hödükler Mesut Çevik'i dikkatli dinlesin..
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1ses1 1 ay
Sinema olayında ikinizide katılıyorum. Hem pahalı hemde saygısız insanlarla dolu. Ben 2000 senesinden beri projeksiyon kullanıyorum ve şu ana kadar 3 adet cihaz değiştim. Ve bir kere bile sinema salonunu aramadım. Ses düzeni haricinde aratmadı. Evimin temizliği ferahlığı reklam izlememe istediğimi yiyebilmem istediğim anda filmi durudup başlatabilmem.
Büyük ekranlı tv deneyimimde oldu ama projeksiyon ap ayrı.
Sinemaya bırakın 120fps yi 240 yapsalar yine gitmem şu düzende. Saygısız edepsiz kendinden başkasını düşünmüyen birileriyle hiçbir yere gidilmez. Sinemacılarda en ucuz olan patlamış mısırı 10 katına satar gözlükleri dayatır. Çocuğunla gidince mecbur o gözlükleride alacaksın , çocuğunu burası pahalı frsatcı bir yer oğlum diyemiyeceğini bildikleri için kaptırabildiğine yerleştirir.
Sinemaya tekrar dönebilmem için saygılı edepli toplum içinde nasıl davranıcağını bilen kitle lazım. Nerde bir hanzo var sinemanın içinde.
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turker03 1 ay
Reisler yine eğlenceli program yapmış. Google stadia servisi konusunda ben de merak içindeyim. Umarım rekabete olumlu bir etki yapar.
M for Mesut :D :D Mesut gelince dertler bitecek. Herkes mesut olacak.
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DH Misafiri 1 ay
Monitörünün marka modeli nedir Enis bey? Bende aksiyon ve yarış oyunu oynamak için bir monitör bakıyorum da uzmanına sormak istedim. 144 hz mi 4 k mı hdr mi daha önemli seçim yaparken.
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Hugh_Laurie 1 ay DH Misafiri
Uzmanı Enis mi
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al-ozaria 1 ay
Ayrıca ben örnekte Metro Exodus olayında olduğu gibi, Steam’de reklamını yaptıktan sonra ayrılıp Epic Games’e geçen yada steam kullanıcısını ikinci plana atan firmaların; Steam’de geçmişte çıkmış oyunlarına (oyunlar iyi olsalar dahi firma stratejisi kaynaklı) oyuncular tarafından gelen eleştirel tepkinin nedenini göstermek adına o örneği verdim.
“Bu yapılan steam kullanıcıların zihniyetinin ne kadar çocukca olduğunu göstermekte. Yahu oyunu satın alıp parayı vermişsin zaten. İster beğenme istersende hiç oynama. Oyunun altına olumsuz inceleme yapınca ne oyun mağazadan kaldırılır ne de o firma batar.
Gerçi "neden half-life 3 çıkmıyor" deyip 5 senelik cs:go yu boykot etmek yerine oynamaya devam edip oyun içi sanal şeylere para veren daha sonrada Dota 2'nin altına "half-life 3 bu oyun yüzünden çıkmıyor" diye olumsuz inceleme yapan bir kitleden mantıklı bir şey beklememek lazım.”
Diye lafı çeviren şahıs gibi düşünen şahsiyetler.
Diğer tüm yazılanlar durumu açıklarken oraları görmezden gelip cıbızla sadece bu bölümleri alıp epic games karşıtlığı işte burada görüldüğü gibi steam fanboyluğundan kaynaklanmaktadır demeniz asıl sizin sadece görmek istediklerinizi görüp ona göre yorum yaptığınızı gösterir.
Sonuçta insanlar koyun değildir. Olayları çeşitli boyutları ile irdeler ve ona göre tepki verirler.
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BTopbas 1 ay
Evet bu hafta grafikerler, animasyon filmleri yapanlar işsiz kaldı. Bakalım gelecek hafta kimler işsiz kalacak :d
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al-ozaria 1 ay
Epic Games karşıtlığını şuraya yazayım nedenini anlamayan arkadaşlar için:
Durumu Steam gönül bağı, steame zarar gelmemesi ile açıklamaya çalışmayın seven sever o ayrı bir olay. Steam'i karıştırmadan Epic Games'i kendi içinde bağımsız değerlendirmek gerekirse.
Fortnite = Epic Games = Tencent.
Tencent dediğiniz Pubg yapımcısı Bluehole hisselerininde bir kısmını satan alan Pubg'den alarak/çalarak Fornite'i hayata geçiren ve PUBG davasını şaibeli olarak düşüren!, (mali olarak değil)müşteri sayısı olarak ordan da Epic Games e geçiş yapan Çinli teknoloji titanıdır. (mali demedim bu şirkete dev demek yetersiz kalır Epic'e güzel bir adım için Fortnite gibi bir oyun lazımdı)
Şu an oyuncu dostu, şirin gözükebilirler Xiaomi gibi görece yeni oldukları için. Ancak oyuncudan ziyade basın-yayıncı dostudur! kendileri. Valve'a karşı EA, Ubi, Microsoft, Blizzard, Sony'den farklı bir rekabet anlayışları vardır. Üretmekten ziyade karşı tarafa nasıl zarar veririm, nasıl çalarım, nasıl tekelleşirim, karşı taraf müşterilerini nasıl mağdur ederim üstünedir sistemleri. Oyuncuyu oyuncu olarak değil, müşteri olarak değil, el attıkları diğer sektörlerde olduğu gibi sağılacak inek olarak görürler.
Bu sebeple geleceği yordayabilme yetisi olan, basın ve yayıncılardan etkilenmeyen, oyuncu kitlesi düşünebilen, bilinçli olan ülkelerde steamden ayrılıp Epic'e giden ya da Steame’de çıkışı Epic games yüzünden ertelenen oyunların yapımcı firmalarının diğer oyunlarına bilinçli ve gerekli bir tepki gösterilmiştir. Bizdeki bazı şahsiyetlere göre ise bu steam kullancılarının çocukça davranışı olarak algılanmıştır! Halbuki burada gösterilen tepki "Tottenham karşıtı olduğunuzu düşünün, Tottenham maçlarında karşı tarafı desteklediğiniz gibi o firmanın futbol sektörü dışı ürettiği bira, elektronik, giyim, kırtasiye, xxx ürünlerini almamaktır. Bunun psikolojide de karşılığı vardır.
Bu bağlamda (müşteriye bakış / para kazanma dengesi açısından) Tencent/ Epic Games'e karşı ortaya çıkmaya başlayan tepki Türkiye'de teknolojiden örnek vermek gerekirse benzer çizgide olan ARAL GAME, EVEFONE ve Vestel’e gelen karşı tepki ile genelden örnek vermek gerekirse Limak Holding, Cengiz Holding, Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat gibi firmalara gelen karşı tepkinin sebeplerine benzerdir.
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