2si1 | Google Stadia ile konsol ve PC devri bitiyor mu?

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'de gündemi tartışmaya ve anlatmaya devam ediyoruz. Google'ın Stadia isimli yeni platformu ilk konumuz oluyor. Google'ın da streming işine girmesi ile PC ve Konsol devri biter mi sizce?
Yayın akışı:
00:48 5 maddede Google'ın yeni oyun servisi Stadia
05:27 Paramount, 120 FPS olarak yayınlayacağı yeni filmi için sinema salonlarının hazır olmasını istedi
13:00 Detroit: Become Human, Heavy Rain ve Beyond: Two Souls, Epic Games Store aracılığıyla PC için duyuruldu!
16:28 The Outer Worlds, PC için çıkış döneminde Epic Games Store ve Windows Store'a özel olacak
16:37 Control 27 Ağustos'ta çıkacak ve belirli bir süreliğine Epic Games Store'a özel kalacak
17:16 Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Paradox Interactive tarafından duyuruldu
22:01 Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi diğer Nvidia ekran kartlarına da geliyor
29:51 Nvidia’nın yapay zekası basit çizimleri gerçek manzaralara çeviriyor
31:54 Call of Duty: Mobile, Kuzey Amerika, Avrupa ve diğer bölgeler için duyuruldu
33:57 Deus Ex, Edith Finch ve Vampyr, Xbox Game Pass sistemine geliyor
35:52 Avrupalıların dörtte biri, ülkeleri politikacılar yerine yapay zekalı robotların yönetmesini istiyor
40:36 Denuvo şimdi de hile yapanları engelleyecek
42:06 Intel de hile yapanların peşine düşüyor
44:29 Red Dead Redemption 2'nin grafikleri güncellemelerle düşürülüyor!
46:00 Valve, Steam Link Anywhere için yeni bilgiler paylaştı
46:41 E-sim teknolojisi sonunda Türkiye’de hizmete giriyor
51:11 Uygulama içi reklamlar manipüle edilerek, geliştirici ve kullanıcılar dolandırılıyor
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#PCMASTERACE
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